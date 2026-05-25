Προς ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων για τον πληθωρισμό οδεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη συνεδρίαση του Ιουνίου, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε έντονη αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι η πρόβλεψη του Μαρτίου, η οποία έκανε λόγο για άνοδο των τιμών κατά 2,6% φέτος, «πιθανότατα θα αναθεωρηθεί», σημειώνοντας ότι η κατάσταση «έχει εξελιχθεί» από τότε.

Η Λαγκάρντ απέφυγε, πάντως, να σχολιάσει εάν μια τέτοια αναθεώρηση φέρνει την ΕΚΤ πιο κοντά σε αύξηση των επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου.

«Η τρέχουσα κατάσταση είναι τόσο αβέβαιη, που πρέπει να εξετάσουμε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, να αξιολογήσουμε πώς θα εξελιχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια των επόμενων τριμήνων, πώς να προσδιορίσουμε εάν απαιτείται δράση και τι αντίκτυπο θα έχει μεσοπρόθεσμα», είπε.

Η ίδια υπογράμμισε ότι ο στόχος της ΕΚΤ παραμένει η σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα, επισημαίνοντας την ανάγκη αξιολόγησης των οικονομικών δεδομένων πριν από οποιαδήποτε απόφαση.

Οικονομολόγοι και επενδυτές αναμένουν σε μεγάλο βαθμό αύξηση των επιτοκίων, ενώ αρκετοί αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν στείλει μήνυμα ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπορεί να καταστεί αναπόφευκτο εάν δεν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.