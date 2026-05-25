Η πορεία του ΕΛΑΜ από το 2009, που άρχισε να συμμετέχει σε εκλογικές αναμετρήσεις, είναι συνεχώς ανοδική, αφού καταγράφει αύξηση των ποσοστών του.

Από το 2016 όταν απέκτησε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση με δύο βουλευτές, μέχρι τις χθεσινές εκλογές, ο αριθμός των βουλευτών του τετραπλασιάστηκε.

Πέραν της κοινοβουλευτικής του παρουσίας, το ΕΛΑΜ κατάφερε να εκλέξει ευρωβουλευτή για πρώτη φορά το 2024 και σήμερα διαθέτει διψήφια ποσοστά, οκτώ βουλευτές κι έναν ευρωβουλευτή.

Στόχος του κόμματος είναι να αποκτήσει ρυθμιστικό ρόλο στη Βουλή, να καθορίσει την εκλογή προέδρου της βουλής, ενώ το 2028 θέλει να διεκδικήσει ρόλο και λόγο στις προεδρικές εκλογές.

Η άνοδος του ΕΛΑΜ σε πραγματικούς αριθμούς

Το 2009 είναι η χρονιά που έκανε ποδαρικό στις εκλογικές αναμετρήσεις. Στις δεύτερες ευρωεκλογές που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο το 2009, το ΕΛΑΜ έλαβε 663 ψήφους (0,22%), τερματίζοντας στην 9η θέση στην κατάταξη των κομμάτων.

Πενταπλασίασε τα ποσοστά του στις Βουλευτικές Εκλογές του 2011

Το 2011, στις βουλευτικές εκλογές, το ΕΛΑΜ πενταπλασίασε τα ποσοστά του και εξαπλασίασε τον πραγματικό αριθμό ψήφων του. Συγκεκριμένα, έλαβε 4.354 ψήφους (1,08%), τερματίζοντας στην έβδομη θέση στην κατάταξη των κομμάτων.

Οι Προεδρικές Εκλογές του 2013

Ακολούθως, το 2013, στις προεδρικές εκλογές, το ΕΛΑΜ λόγω και του νεαρού της ηλικίας του προέδρου του κόμματος, Χρίστου Χρίστου, κατήλθε στον στίβο των εκλογών με υποψήφιο τον Γιώργο Χαραλάμπους. Το Κόμμα, τερμάτισε στην τέταρτη θέση με ποσοστό 0,88% και με 3.899 ψήφους. Διατήρησε τις ψήφους του, παρά τη φύσης των προεδρικών εκλογών. Υπενθυμίζεται ότι, βασικοί υποψήφιοι ήταν οι Νίκος Αναστασιάδης, Σταύρος Μαλάς και Γιώργος Λιλλήκας.

Ανακήρυξη των εκλεγέντων βουλευτών του ΕΛΑΜ, Λευκωσία 25 Μαΐου 2026.ΚΥΠΕ/ΚΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Οι εκλογές σταθμός πριν την είσοδο στη Βουλή

Οι ευρωεκλογές του 2014, αποτέλεσαν για το ΕΛΑΜ εκλογές σταθμό και προμήνυμα για είσοδό του στη βουλή. Συγκεκριμένα έλαβε 6.957 ψήφους (2,69%), ανεβαίνοντας στην έβδομη θέση. Με αυτό τον τρόπο κατάφερε να διπλασιάσει τα ποσοστά του και να πολλαπλασιάσει τους ψηφοφόρους του, συγκριτικά με τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Η είσοδος του ΕΛΑΜ στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Όταν ένα νεοσύστατο κόμμα την είσοδό του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη. Το 2016, το ΕΛΑΜ έλαβε 13.041 ψήφους, λαμβάνοντας ποσοστό 3,71%, ξεπερνώντας το εκλογικό όριο του 3,6% για να εισέλθει ένα κόμμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Μάλιστα, εξέλεξε δύο βουλευτές, τον πρόεδρο του κόμματος, Χρίστο Χρίστου και τον βουλευτή Αμμοχώστου, Λίνο Παπαγιάννη.

Οι προεδρικές εκλογές του 2018

Οι εκλογές για ανάδειξη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, πάντοτε θεωρούνταν κούρσα 2-3 αλόγων. Ωστόσο, αυτό σταδιακά άρχισε να αλλάζει, λόγω και της δυσαρέσκειας του κόσμου προς τα παραδοσιακά κόμματα. Το γεγονός αυτό φάνηκε και το 2018, όπου το ΕΛΑΜ κατήλθε στις εκλογές με υποψήφιο τον πρόεδρο του κόμματος, Χρίστο Χρίστου. Έλαβε 21.846 ψήφους και το σημαντικό ποσοστό 5,65%. Μάλιστα, τερμάτισε τέταρτος ανάμεσα στους υποψηφίους, προσπερνώντας τον πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργο Λιλλήκα, ο οποίος έλαβε 2,18% (8,419 ψήφους).

Ευρωεκλογές 2019 – Η πριμοδότηση της ΕΔΕΚ και ο παραλίγο ευρωβουλευτής από το Ε.ΛΑ.Μ.

Σημαδιακές μπορούν να χαρακτηριστούν οι Ευρωεκλογές του 2019, όπου ο προεκλογικός χαρτοπόλεμος μεταξύ ΕΛΑΜ και ΕΔΕΚ και μεταξύ ΕΛΑΜ και άλλων κομμάτων, σημαδεύτηκε από την άνοδο της ακροδεξιάς και τις προοπτικές το εθνικιστικό κίνημα να εκλέξει για πρώτη φορά ευρωβουλευτή.

Μάλιστα, δεν έμεινε κρυφό ότι οι ευρωεκλογές σημαδεύτηκαν και από την πριμοδότηση του σοσιαλιστικού κινήματος από το δημοκρατικό τόξο, για αποτροπή της εκλογής ευρωβουλευτή από το ΕΛΑΜ. Το προαναφερθέν μάλιστα, αναλύθηκε και από εκλογικούς αναλυτές, οι οποίοι εξήγησαν ότι οι ψήφοι που έλαβε η ΕΔΕΚ στις τότε εκλογές, προήλθαν στοχευμένα από άλλους κομματικούς χώρους και πολιτικά πρόσωπα ούτως ώστε να τερματίσει τέταρτη και να εκλέξει έναν ευρωβουλευτή.

Το ΕΛΑΜ κατέγραψε το 2019 άνοδο, λαμβάνοντας 23.167 ψήφους (8,25%), ενώ η ΕΔΕΚ έλαβε 29.715 ψήφους (10,58%), με αποτέλεσμα το σοσιαλιστικό κίνημα να εκλέξει τον αποχωρήσαντα στη συνέχεια από την ΕΔΕΚ ευρωβουλευτή, Δημήτρη Παπαδάκη.

Βουλευτικές Εκλογές 2021 – Ο διπλασιασμός των ποσοστών και η εκλογή τεσσάρων βουλευτών

Ο αριθμός των βουλευτών που εκλέγει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα αποτελεί σημαντικό στοιχείο για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στη Βουλή μέσω του νομοθετικού έργου που παράγει, αλλά και το λόγο που διαδραματίζει στην Ολομέλεια κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2021, το ΕΛΑΜ κατάφερε να διπλασιάσει τα ποσοστά του σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2016, εκλέγοντας τέσσερις βουλευτές. Συγκεκριμένα, εξασφάλισε ποσοστό 6,78%, έλαβε 24.255 ψήφους και αντιπρόσωποι του στη Βουλή αναδείχθηκαν ο πρόεδρος Χρίστος Χρίστου, ο βουλευτής Αμμοχώστου Λίνος Παπαγιάννης, ο βουλευτής Λάρνακας, Σωτήρης Ιωάννου και ο βουλευτής Λεμεσού, Ανδρέας Θεμιστοκλέους (ο οποίος αργότερα ανεξαρτητοποιήθηκε). Μάλιστα, το κόμμα σταθεροποιήθηκε στην τέταρτη θέση του κομματικού χάρτη, ξεπερνώντας παραδοσιακά κόμματα, όπως η ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Η μάχη των Προεδρικών του 2023

Στις προεδρικές εκλογές του 2023, ο πρόεδρος και υποψήφιος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου, κατόρθωσε να σταθεροποιήσει το κίνημα στην τέταρτη θέση της προτίμησης των ψηφοφόρων.

Μιλώντας με αριθμούς, ο κ. Χρίστου έλαβε 23.988 ψήφους (6,04%), ενώ σε σύγκριση με τις προεδρικές εκλογές του 2018, το κόμμα κατέγραψε σημαντική αύξηση των ποσοστών και του πραγματικού αριθμού σε ψήφους.

Η εκλογή ευρωβουλευτή και η τρίτη θέση

Με την εκλογή ευρωβουλευτή το ΕΛΑΜ πλέον κατέχει εκπροσώπηση στα ευρωπαϊκά σαλόνια των Βρυξελλών. Στα σημαντικά, είναι και η ένταξη του κόμματος στους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές (ECR), ενώ ο ευρωβουλευτής Γεάδης Γεάδη είναι και μέλος του προεδρείου της ευρωομάδας.

Το ΕΛΑΜ στις Ευρωεκλογές του 2024 εκτοξεύθηκε σε ποσοστά και πραγματικούς αριθμούς ψήφων. Συγκεκριμένα, έλαβε 41.215 ψήφους, καταγράφοντας για πρώτη φορά διψήφια ποσοστά, δηλαδή 11,19%, ανεβαίνοντας ως τρίτο κόμμα. Τερμάτισε μπροστά από το Δημοκρατικό Κόμμα.

Με οκτώ βουλευτές το 2026

Στις βουλευτικές εκλογές του 2026, το ΕΛΑΜ κατάφερε να εκλέξει οκτώ βουλευτές, διπλασιάζοντας τον αριθμό σε σύγκριση με την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Συγκεκριμένα, την είσοδό τους στη νέα βουλή πέτυχαν στη Λευκωσία οι Χρίστος Χρίστου, Μάριος Πελεκάνος και Ανδρέας Παπαχαραλάμπους. Στη Λεμεσό οι Πόλυς Ανωγυριάτης και Ευγένιος Χαμπουλλά, ενώ στη Λάρνακα ο Σωτήρης Ιωάννου. Στην Αμμόχωστο το ΕΛΑΜ εξέλεξε δύο βουλευτές, τους Λίνο Παπαγιάννη και Λίνο Χατζηγεωργίου.

Έχει ταβάνι το ΕΛΑΜ;

Ερώτημα αποτελεί το κατά πόσο το ΕΛΑΜ έφτασε το εκλογικό του ταβάνι ή έχει ακόμη περιθώρια ανόδου των ποσοστών του. Θα διαφανεί στη συνέχεια εάν το ΕΛΑΜ έχει περιθώρια ανόδου στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.