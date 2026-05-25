Κάθε γάτα έχει τα δικά της χούγια στο φαγητό. Κάποιες «εξαφανίζουν» το περιεχόμενο του μπολ τους λες και έχουν να φάνε μέρες, ενώ άλλες τρώνε μερικές μπουκιές και κατόπιν αποχωρούν επιδεικτικά, αφήνοντας το μισό γεύμα πίσω.

Για χρόνια, πολλοί κηδεμόνες γατών της δεύτερης κατηγορίας απέδιδαν αυτή τη συμπεριφορά σε ιδιοτροπία του κατοικιδίου τους, νιώθοντας ίσως και κάπως… ανεπαρκείς επειδή δεν καταφέρνουν να βρουν μια τροφή που ικανοποιεί τη «βασίλισσα» του σπιτιού τους. Ωστόσο, μια νέα έρευνα από την Ιαπωνία έρχεται να δώσει μια πολύ απλή εξήγηση, η οποία δεν έχει να κάνει ούτε με την προσωπικότητα των αγαπημένων μας αιλουροειδών, αλλά ούτε με τη γεύση του φαγητού.

Όπως φαίνεται, η εξήγηση του μυστηρίου του «μισοάδειου μπολ» μπορεί τελικά να βρίσκεται στη μυρωδιά του.

Η πλήξη της ίδιας οσμής

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Physiology & Behavior, οι γάτες φαίνεται πως χάνουν σταδιακά το ενδιαφέρον τους όταν εκτίθενται επανειλημμένα στην ίδια οσμή τροφής. Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Iwate στην Ιαπωνία διαπίστωσαν ότι ακόμα κι όταν το φαγητό παραμένει ακριβώς ίδιο, μια νέα μυρωδιά μπορεί να «ξυπνήσει» ξανά την όρεξή τους, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες πρακτικές στη φροντίδα των αγαπημένων μας πλασμάτων.

Στο πλαίσιο του πειράματος, 12 γάτες κλήθηκαν να φάνε έξι φορές σε διαδοχικούς κύκλους με μικρά διαλείμματα ανάμεσα στα γεύματα. Όταν τους προσφερόταν συνεχώς η ίδια τροφή, η ποσότητα που κατανάλωναν μειωνόταν σταδιακά. Όμως, όταν οι ερευνητές άλλαζαν στο τελευταίο γεύμα την τροφή, ή ακόμη και μόνο τη μυρωδιά γύρω από αυτή, οι γάτες αποκτούσαν ξανά μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το περιεχόμενο του μπολ τους.

Η ομάδα διαπίστωσε επίσης ότι η συνεχής έκθεση στην ίδια οσμή ανάμεσα στα γεύματα μείωνε την ποσότητα φαγητού που κατανάλωναν οι γάτες, ενώ η παρουσία μιας διαφορετικής οσμής βοηθούσε στο να διατηρείται υψηλότερη η όρεξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του «παραθύρου» σίτισης.

Τι σημαίνει αυτό για τους κηδεμόνες γατών

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι πίσω από αυτή τη συμπεριφορά βρίσκεται ένα φαινόμενο που ονομάζεται «οσφρητική εξοικείωση». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, όσο περισσότερο εκτίθεται μια γάτα στην ίδια μυρωδιά, τόσο μικρότερη είναι η ανταπόκρισή της σε αυτή. Αντίθετα, ένα νέο άρωμα επιφέρει μια μικρή «επανεκκίνηση» της όρεξής της, ανεξάρτητα από το πόσο χορτασμένη μπορεί να νιώθει.

Πέρα από την επιστημονική εξήγηση πίσω από τις διατροφικές συνήθειες των αιλουροειδών, οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα ευρήματα της μελέτης θα μπορούσαν να έχουν και πρακτική αξία για εκατομμύρια κηδεμόνες. Όπως σημειώνουν, πρόκειται για την πρώτη επιστημονική ένδειξη ότι η εξοικείωση και η επαναδραστηριοποίηση μέσω της όσφρησης μπορεί να βρίσκονται πίσω από την προτίμηση των οικόσιτων γατών για συχνά, μικρά γεύματα μέσα στη μέρα.

Η παρατήρηση αυτή μπορεί να φανεί χρήσιμη για νέες στρατηγικές σίτισης, ειδικά για γάτες με μειωμένη όρεξη. Η εναλλαγή αρωμάτων ή διαφορετικών τύπων τροφής θα μπορούσε να βοηθήσει ηλικιωμένα ή άρρωστα κατοικίδια που δυσκολεύονται να τραφούν επαρκώς. Επιπλέον, τα ευρήματα μπορεί να βρουν πρακτική εφαρμογή και στη βιομηχανία pet food, με ανάπτυξη τροφών που βασίζονται περισσότερο στη διαφοροποίηση των οσμών ώστε να διατηρείται ζωντανό το ενδιαφέρον των «καταναλωτών» τους.

Δεν φταίει πάντα η… βαρεμάρα

Παρότι η νέα έρευνα εστιάζει στον ρόλο της όσφησης στη διατροφική συμπεριφορά των αιλουροειδών, υπάρχουν φυσικά και πολλοί άλλοι λόγοι για τους οποίους ένα κατοικίδιο μπορεί να μην αδειάζει το μπολ του. Σε αρκετές περιπτώσεις, η εξήγηση είναι απολύτως φυσιολογική: σε αντίθεση με τους σκύλους, οι γάτες προτιμούν από τη φύση τους να τρώνε μικρά και συχνά γεύματα, οπότε οι μεγάλες μερίδες απλώς τις κουράζουν.

Άλλες φορές το πρόβλημα μπορεί να σχετίζεται με την ίδια την τροφή. Οι γάτες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις αλλαγές και μια νέα γεύση ή υφή συχνά χρειάζεται χρόνο για να γίνει αποδεκτή. Παράλληλα, οι λιχουδιές και τα «τσιμπολογήματα» μέσα στη μέρα μπορεί να μειώσουν το ενδιαφέρον τους για το κανονικό γεύμα.

Σημαντικό ρόλο παίζουν ακόμη και οι συνθήκες γύρω από ένα γεύμα. Ένα βαθύ ή στενό μπολ που ενοχλεί τα μουστάκια τους, ένας θορυβώδης χώρος ή η παρουσία άλλων κατοικιδίων μπορεί να κάνουν μια γάτα να αισθάνεται άβολα την ώρα του φαγητού.

Ωστόσο, όταν η μειωμένη όρεξη προκύπτει ξαφνικά ή επιμένει, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μπορεί να κρύβεται από πίσω κάποιο πρόβλημα υγείας που πρέπει να διερευνηθεί. Οδοντικά προβλήματα, παθήσεις του πεπτικού, νεφρική νόσος ή οποιαδήποτε ασθένεια προκαλεί πόνο, ναυτία ή αλλαγές στην όσφρηση μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την όρεξη μιας γάτας. Ειδικά αν η ανορεξία συνοδεύεται από συμπτώματα όπως απώλεια βάρους, λήθαργο, εμετούς ή αλλαγές στη συμπεριφορά, επιβάλλεται μια επίσκεψη στον κτηνίατρο το ταχύτερο δυνατόν.

