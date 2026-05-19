Ένας από τους εφιάλτες κάθε κηδεμόνα σκύλου είναι να χάσει το ζώο του. Καθημερινά περνούν από τα μάτια μας δεκάδες αγγελίες με κατοικίδια που αναζητούνται απεγνωσμένα από τους ανθρώπους τους.

Εξίσου αρκετές είναι και οι ιστορίες με χαρούμενο τέλος, όπου ο σκύλος επανενώνεται με τον κηδεμόνα του και είναι και οι δύο χαρούμενοι και ανακουφισμένοι. Δεν είναι όμως όλες έτσι και σε κάποιες περιπτώσεις το ζωάκι ταλαιπωρείται αρκετά μέχρι να επιστρέψει στο σπίτι του.

Αυτό δυστυχώς είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε όλους, οπότε δείτε πώς πρέπει να δράσετε αμέσως μόλις ξεφύγει ο σκύλος σας.

Αρχικά, ας δούμε για ποιους λόγους μπορεί να φύγει ένας σκύλος.

Αν είναι ελεύθερος:

-Τρόμαξε από κάτι όπως ένα βεγγαλικό ή έναν κεραυνό. Ο δυνατός ήχος θα τον πανικοβάλλει και θα αρχίσει να τρέχει, χωρίς να υπολογίζει εντολές ή να θυμάται από πού ήρθατε. Προσπαθεί να κρυφτεί και όχι να σας βρει.

-Μύρισε κάτι ενδιαφέρον όπως φαγητό ή έναν άλλο σκύλο

-Πολλά αρσενικά που δεν είναι στειρωμένα μπορεί να μυρίσουν ένα θηλυκό με περίοδο και να τρέξουν κοντά του, αγνοώντας τους ανθρώπους που θα τους φωνάζουν να γυρίσουν πίσω. Υπάρχουν σκύλοι που έχουν πηδήξει και μάντρες, κάγκελα και μέσα από αυτοκίνητα, προκειμένου να ακολουθήσουν τη μυρωδιά ενός θηλυκού.

-Θέλει να κυνηγήσει έναν περαστικό με ποδήλατο, αυτοκίνητο, πατίνι ή μηχανάκι. Βέβαια υπάρχουν και άλλα ερεθίσματα όπως ένας άλλος σκύλος, ένα πτηνό, μία γάτα ή κάποιο άλλο μικρό ζωάκι, ανάλογα το περιβάλλον που βρίσκεστε.

-Δεν είναι εκπαιδευμένος στη βόλτα ή στο να είναι δίπλα σας.

-Βγήκε βόλτα με κάποιον φίλο, συγγενή ή dog sitter και από ανασφάλεια φεύγει. Ίσως να σας ψάχνει.

-Τον έχετε μαλώσει και θέλει να σας αποφύγει.

-Είστε σε άγνωστο μέρος, πχ σε κάποια εκδρομή, και δεν ξέρει πώς να επιστρέψει.

Αν είναι σε λουρί:

– Το λουρί δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και του βγήκε. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν είναι μεγαλύτερο μέγεθος από ό,τι ταιριάζει στον σκύλο σας.

– Ο σκύλος σας είναι αρκετά δυνατός και το λουρί είναι φθαρμένο ή κακής ποιότητας και έσπασε ή άνοιξε.

Τι πρέπει να κάνετε αν χάσετε τον σκύλο σας

-Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να παραμείνετε ψύχραιμοι. Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσετε να τον ψάχνετε, τόσο πιο γρήγορα θα τον βρείτε. Αρχικά ενημερώστε τα μέλη της οικογένειας ή κάποιον γείτονα να έχει τον νου του, μήπως και επιστρέψει στο σπίτι. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να εντοπίσετε κάποιο άλλο σκυλί ή ζώο που ίσως να ακολούθησε.

-Αν έχει ταμπελάκι με το όνομα και το τηλέφωνο επικοινωνίας, έχετε πολλές πιθανότητες να τον βρει κάποιος. Αν έχει και μικροτσίπ και τον μεταφέρουν σε κτηνίατρο, θα τον σκανάρουν και θα σας ειδοποιήσουν. Η ταυτότητα στον λαιμό του δεν πρέπει να λείπει, ακόμα και αν έχει τσιπάκι, καθώς θα επιστρέψει κοντά σας πιο σύντομα, ειδικά αν χαθεί Σαββατοκύριακο.

-Περπατήστε τη διαδρομή που ακολουθήσατε μέχρι να τον χάσετε. Ίσως να έχει ακολουθήσει τη μυρωδιά σας και να σας ψάχνει εκεί.

-Τηλεφωνήστε στη φιλοζωική του δήμου σας, μήπως τους έχει ειδοποιήσει κάποιος ή έχει πάει τον σκύλο εκεί.

-Ανεβάστε φωτογραφία του σκύλου σας με τηλέφωνο επικοινωνίας στα social media του Δήμου, των τοπικών φιλοζωικών οργανώσεων και όπου αλλού πιστεύετε ότι θα το δουν.

-Φτιάξτε αφίσες με φωτογραφίες του σκύλου σε υψηλή ανάλυση, λεπτομερή περιγραφή και τηλέφωνα επικοινωνίας. Τοποθετήστε τις σε κοντινά σημεία από εκεί που τον χάσατε, καθώς και σταθμούς τρένων και στάσεις λεωφορείων.

-Αν υπάρχει κοντά πάρκο σκύλων ή άλσος, ψάξτε εκεί, μήπως έχει ακολουθήσει μυρωδιές άλλων σκύλων.

-Αν πιστεύετε ή έχετε μάρτυρες ότι κάποιος έκλεψε τον σκύλο σας, ενημερώστε την αστυνομία.

-Επισκεφθείτε ή τηλεφωνήστε σε όλα τα κτηνιατρεία μήπως έχουν δει τον σκύλο σας, μήπως τον έχουν πάει εκεί. Δεν είναι ανάγκη να έχει τραυματιστεί, αλλά πολλοί μη γνωρίζοντας τι να κάνουν μόλις βρουν ένα ζωάκι, το πάνε εκεί.

Πώς να αποτρέψετε τον σκύλο σας από το να φύγει

-Κρατήστε τον στο λουρί. Άλλωστε ο νόμος απαγορεύει ο σκύλος στο δρόμο να είναι χωρίς λουρί.

-Βρείτε περιφραγμένους χώρους όπου δεν μπορεί να φύγει και αφήστε τον εκεί ελεύθερο, πάντα υπό επίβλεψη.

-Αν είναι αστείρωτος, στειρώστε τον.

-Εκπαιδεύστε τον να είναι κοντά σας και να κρατάει την προσοχή του σε εσάς.

-Κρατήστε μια καλή σχέση με τον σκύλο σας, ακόμη κι αν έχετε κάποιο παράπονο από εκείνον, μην νευριάζετε την ώρα της βόλτας. Είναι η ώρα του κι εσείς πρέπει να κάνετε ευχάριστη τη στιγμή.

Κάθε κηδεμόνας γνωρίζει το κατοικίδιό του και την ιδιοσυγκρασία του. Κρατήστε τον σκύλο σας σε λουρί και βρείτε ασφαλή μέρη για να τρέχει ελεύθερος. Σε κάθε περίπτωση, μείνετε ψύχραιμοι και ζητήστε βοήθεια για να τον βρείτε όσο πιο σύντομα γίνεται.

