Από τη Λεμεσό, το Παραλίμνι μέχρι και την Πάφο, οικογένειες διανύουν χιλιόμετρα για να θάψουν τους τετράποδους φίλους τους σε έναν ήσυχο χώρο στη Δευτερά της επαρχίας Λευκωσίας. Ο λόγος για το νεκροταφείο ζώων «Angels Pet Cemetary», μια πρωτόγνωρη για τα κυπριακά δεδομένα πρωτοβουλία η οποία υλοποιήθηκε το 2022 και σήμερα φιλοξενεί γύρω στα 350 ζωάκια: σκύλους, γάτους, ακόμη και… χοιροκούνελα. Μοναδικός στόχος είναι τα αγαπημένα μας κατοικίδια να ενταφιαστούν με σεβασμό και αξιοπρέπεια και να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη τους.

Το Angels Pet Cemetery βρίσκεται σε έναν ειδικά διαμορφωμένο ιδιωτικό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων. Αυτό που αντικρίζει κανείς μόλις εισέλθει στον χώρο του κοιμητηρίου είναι το λεγόμενο memory tree, ένα ζωγραφισμένο σε τοίχο «δέντρο ανάμνησης», όπου όσοι το επιθυμούν κρεμούν ένα μικρό αντικείμενο εις μνήμη του κατοικιδίου τους. Στη συνέχεια, στο κέντρο του χώρου, ξεδιπλώνονται έξι διάδρομοι με τάφους δεξιά και αριστερά, περιποιημένους και στολισμένους με παιχνίδια κατοικίδιων, λούτρινα αρκουδάκια, λουλούδια και πολύχρωμους ανεμόμυλους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ακόμη και μικρά εικονοστάσια με καντήλι. Ο κάθε τάφος φέρει τη δική του επιτύμβια πλάκα όπου αναγράφεται το όνομα του κατοικίδιου. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις βρίσκονται αποτυπωμένα ονόματα στα ρωσικά, τα εβραϊκά ακόμα και τα… μανδαρινικά. Στο βάθος του χώρου βρίσκεται το κοινοτάφιο το οποίο περιβάλλεται από μια ξύλινη κατασκευή στην οποία τοποθετούνται επίσης πλακέτες εις μνήμη των νεκρών ζώων.

Πώς ξεκίνησε η ιδέα

Η ιδέα γεννήθηκε πολλά χρόνια πριν γίνει πραγματικότητα και, όπως ανέφερε στον “Φ” ο ιδιοκτήτης του κοιμητηρίου Άγγελος Πετεβίνος, οι προσπάθειες ξεκίνησαν εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού. Αιτία στάθηκε ο χαμός του δικού του σκύλου. «Ρώτησα ποια διαδικασία ακολουθείται και έμαθα ότι τα κατοικίδια καίγονται σε μονάδες επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων. Έτσι, γνωρίζοντας πόσο δύσκολη είναι η απώλεια, αποφάσισα να δημιουργήσω το δικό μου κοιμητήριο ζώων», είπε χαρακτηριστικά. Ακολούθησε μια αρκετά δύσκολη και σύνθετη διαδικασία, καθώς χρειάστηκαν περίπου τρία χρόνια έως ότου εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες που προβλέπονται από το νόμο. Το κοιμητήριο είναι εναρμονισμένο με τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς, τηρώντας όλες τις οδηγίες των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

Ερωτηθείς γιατί να επιλέξει κάποιος το κοιμητήριο των ζώων παρά τη συνήθη διαδικασία, ο κ. Πετεβίνος έψεξε το γεγονός ότι η κυπριακή πολιτεία αντιμετωπίζει τα νεκρά κατοικίδια ως κοινά απορρίμματα. Αυτό, πρόσθεσε, ωθεί τους ιδιοκτήτες να θάβουν τα αγαπημένα τους κατοικίδια σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους χωρίς τις απαραίτητες προφυλάξεις, γεγονός που προβλέπει πρόστιμο και επιφυλάσσει υγειονομικούς κινδύνους. Στο Angels Pet Cemetery «φροντίζουμε ώστε το κατοικίδιο να οδηγηθεί στον τελευταίο χώρο κατοικίας του, με σεβασμό, αγάπη και αξιοπρέπεια».

Οι υπηρεσίες και το κόστος

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται αφορούν τη μεταφορά και την ταφή του ζώου, ενώ υπάρχει και δυνατότητα αποτέφρωσης και επιστροφής σε τεφροδόχο, σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία. Όπως εξήγησε ο κ. Πετεβίνος, στην περίπτωση που πεθάνει ένα κατοικίδιο στο σπίτι ή σε κτηνιατρείο ο ιδιοκτήτης μπορεί να επικοινωνεί με τον ίδιο προκειμένου να διευθετηθεί η παραλαβή του ζώου, η μεταφορά του στο κοιμητήριο και η προετοιμασία για ταφή. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να παρευρίσκονται στον χώρο κατά την διαδικασία της ταφής.

Η υπηρεσία της ταφής χωρίζεται σε δύο μέρη, την ατομική και την ομαδική. Στην ατομική, το κατοικίδιο ενταφιάζεται σε δικό του χώρο. Το κόστος ταφής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος του ζώου. Για έναν μικρό ατομικό τάφο, το κόστος ανέρχεται στα 300 ευρώ για τρία χρόνια. Μετά την πάροδο των τριών χρόνων, αυτό ανέρχεται στα 80 ευρώ ετησίως. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν επιθυμεί να συνεχίσει να ενοικιάζει ατομικό τάφο, τότε το ζώο μεταφέρεται στο κοινοτάφιο. Για έναν μεγάλο τάφο, το κόστος ανέρχεται στα 400 ευρώ για τρία χρόνια και ακολούθως στα 100 ετησίως. Στην ομαδική ταφή, το κατοικίδιο ενταφιάζεται σε κοινόχρηστο χώρο. Το κόστος ανέρχεται στα 100 ευρώ και δεν περιλαμβάνει επιπλέον χρεώσεις με την πάροδο του χρόνου.

Το κοινοτάφιο.

Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα κατασκευής αναμνηστικού μνήματος (το οποίο περιλαμβάνεται στις πιο πάνω τιμές) αναλόγως με τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη. Στην μαρμάρινη πλάκα με πατουσίτσα αναγράφεται το όνομα του κατοικιδίου, η ημερομηνία γέννησης, η ημερομηνία θανάτου, ο αριθμός ταφής και μια μικρή πατουσίτσα η οποία δηλώνει το είδος του κατοικίδιου. Στην μαρμάρινη πλάκα με φωτογραφία αναγράφεται το όνομα του κατοικίδιου, η ημερομηνία γέννησης, η ημερομηνία θανάτου, ο αριθμός ταφής και μια φωτογραφία του κατοικίδιου. Επιπλέον, προσφέρεται δυνατότητα εξατομικευμένου φέρετρου επιπρόσθετα από την επιλογή ταφής και μνήματος.

Στο Angels Pet Cemetery, ο αποχαιρετισμός δεν τελειώνει την ημέρα της ταφής. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να επιστρέφουν στον χώρο, να περιποιούνται τους τάφους των κατοικίδιων τους και να κρατούν ζωντανή τη μνήμη τους. Τα σαββατοκύριακα το κοιμητήριο ανοίγει τις πόρτες του σε όσους το επιθυμούν, ενώ τις καθημερινές, οι επισκέψεις γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό.