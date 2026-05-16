Μέσα στην καταστροφή που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, 50 ζευγάρια έζησαν τη δική τους στιγμή ελπίδας συμμετέχοντας σε έναν ομαδικό γάμο ανάμεσα στα ερείπια.

Ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια, σκηνές εκτοπισμένων και συντρίμμια από τους βομβαρδισμούς, δεκάδες νεόνυμφα ζευγάρια περπάτησαν στους δρόμους της Πόλης της Γάζας, συμμετέχοντας σε μια ξεχωριστή τελετή ομαδικού γάμου που οργανώθηκε από την φιλανθρωπική οργάνωση «IHH».

Άνδρες με σκούρα κοστούμια και γυναίκες ντυμένες στα λευκά, κρατώντας κόκκινα τριαντάφυλλα, έδωσαν μια διαφορετική εικόνα μέσα στο σκηνικό της καταστροφής, προσπαθώντας να γιορτάσουν τη ζωή και την αγάπη εν μέσω πολέμου.

Ο ομαδικός γάμος που έφερε χαμόγελα στη Γάζα

Η τελετή οργανώθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την τουρκική φιλανθρωπική οργάνωση IHH, νωρίτερα τον Μάϊο, με στόχο να βοηθήσει ζευγάρια που είχαν αναβάλει επανειλημμένα τον γάμο τους εξαιτίας του πολέμου, του εκτοπισμού και των οικονομικών δυσκολιών.

🇵🇸İHH İnsani Yardım Vakfı desteğiyle Gazze’de düzenlenen toplu nikah töreninde, aralarında vakfın himayesindeki yetimlerin de bulunduğu 50 çift evlendi.



Törende Türkiye ve Filistin bayrakları taşınırken, İstiklal Marşı ve Filistin milli marşı okundu. pic.twitter.com/BtB0kVQvF1 May 15, 2026

Σε πλατεία της πόλης ακούγονταν παραδοσιακά τραγούδια από μεγάφωνα, ενώ τα ζευγάρια περπατούσαν σε ξύλινη εξέδρα ανάμεσα σε βομβαρδισμένα κτίρια και ερείπια. Χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, παρακολουθούσαν την εκδήλωση, χειροκροτώντας συγκροτήματα παραδοσιακών χορών, ενώ γυναίκες εξέφραζαν τη χαρά τους με αλαλαγμούς.

Οι νεόνυμφοι φορούσαν στον λαιμό τους την παραδοσιακή παλαιστινιακή μαντίλα, διακοσμημένη με το λογότυπο της τουρκικής οργάνωσης.

«Δεν το πίστευα ότι επιτέλους παντρεύομαι»

Ο Άλι Μόσμπεχ περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε πως επιλέχθηκε για να συμμετάσχει στον ομαδικό γάμο.

«Καθόμουν στη σκηνή μου όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Δεν το πίστευα. Είμαι ακόμη σοκαρισμένος. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι επιτέλους παντρεύομαι», είπε λίγο πριν από την έναρξη της τελετής.

Για τον ίδιο και την αρραβωνιαστικιά του, Χούντα Καλούτ, το εμπόδιο δεν ήταν μόνο ο πόλεμος αλλά και το υψηλό κόστος ενός γάμου.

«Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα παντρευόμουν σε τέτοιες συνθήκες», παραδέχτηκε ο νεαρός, εξηγώντας ότι πλέον θα μοιράζεται τη σκηνή όπου ζει με τη σύζυγό του, ελπίζοντας παράλληλα να βρει κάποια εργασία, κάτι εξαιρετικά δύσκολο στη σημερινή Γάζα.

Η Χούντα τόνισε ότι το μέλλον τους παραμένει αβέβαιο, καθώς εξαρτώνται από την ανθρωπιστική βοήθεια για να επιβιώσουν. Παρ’ όλα αυτά, δήλωσε πως δεν θέλει να χάσει την ελπίδα της.

«Περάσαμε τον πόλεμο, τις απώλειες και τον θάνατο. Ο γάμος είναι μια όμορφη στιγμή για εμάς τους νέους», είπε χαρακτηριστικά.

Ζωή μέσα στα συντρίμμια του πολέμου

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, περισσότεροι από 72.700 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε σκηνές ή σε πρόχειρα καταλύματα.

Η νύφη Φάικα Αμπού Ζαΐντ περιέγραψε τη δραματική αλλαγή της καθημερινότητας για τα νέα ζευγάρια στη Γάζα.

«Όλα τα κτίρια γύρω μας έχουν καταστραφεί. Κάτω από τα συντρίμμια υπάρχουν μάρτυρες. Αλλά παρ’ όλα αυτά προσπαθούμε να συνεχίσουμε να ζούμε», ανέφερε.

Όπως είπε, πριν από τον πόλεμο τα νεόνυμφα ζευγάρια εγκαθίσταντο σε σπίτια και διαμερίσματα με καινούρια έπιπλα. «Τώρα ζουν σε σκηνές, όταν υπάρχουν κι αυτές», σημείωσε.

Παρά τις δυσκολίες και τη φτώχεια, ο σύζυγός της, Μοχάμεντ αλ Γασίν, χαμογελούσε στη διάρκεια της τελετής, λέγοντας: «Είμαστε ευτυχισμένοι. Είναι η ωραιότερη ημέρα της ζωής μας».

IHH

Η IHH είναι η τουρκική ανθρωπιστική οργάνωση “İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı”, που στα ελληνικά μεταφράζεται ως:«Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ελευθεριών και Ανθρωπιστικής Βοήθειας».

Πρόκειται για μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα την Τουρκία, η οποία δραστηριοποιείται σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας, στήριξη προσφύγων, παροχή τροφίμων, ιατρικής βοήθειας και κοινωνικών δράσεων σε περιοχές κρίσεων και πολέμου, μεταξύ αυτών και η Γάζα.

ΑΠΕ – ΜΠΕ