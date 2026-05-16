Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την China, σε συνέντευξή του στο Fox News μετά την ολοκλήρωση της διήμερης συνόδου του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η αμερικανική πολιτική δεν έχει αλλάξει, ενώ υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση με το Πεκίνο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ τόνισε ότι δεν επιθυμεί κίνηση προς επίσημη ανεξαρτησία της Ταϊβάν.

«Δεν θέλω να δω κάποιον να γίνεται ανεξάρτητος», δήλωσε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν στρατιωτική αντιπαράθεση με την Κίνα.

«Υποτίθεται ότι πρέπει να ταξιδέψουμε 9.500 μίλια για να πολεμήσουμε σε έναν πόλεμο. Δεν το επιδιώκω αυτό. Θέλω να ηρεμήσουν τα πράγματα. Θέλω να ηρεμήσει η Κίνα», ανέφερε.

Trump on Taiwan:



I’m not looking to have somebody go independent. And, you know, we’re supposed to travel 9,500 miles to fight a war? I’m not looking for that. pic.twitter.com/9mkk2sTtkO — Clash Report (@clashreport) May 15, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η αμερικανική πολιτική στο ζήτημα της Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη.

Οι σχέσεις ΗΠΑ – Ταϊβάν και η πολιτική της «μίας Κίνας»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν εδώ και δεκαετίες στενούς δεσμούς με την Ταϊβάν και βάσει αμερικανικής νομοθεσίας είναι υποχρεωμένες να παρέχουν μέσα αυτοάμυνας στο νησί.

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον δεν αναγνωρίζει επισήμως την Ταϊβάν ως ανεξάρτητο κράτος, ενώ οι σχέσεις της με το Πεκίνο βασίζονται στην αποδοχή της αρχής ότι υπάρχει μία μόνο κινεζική κυβέρνηση.

Q: Should Taiwan feel more or less secure after your meetings with Xi?



Trump: Neutral.pic.twitter.com/5Ft5t6vPF1 — Clash Report (@clashreport) May 15, 2026

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι «δεν έχει δεσμευτεί προς καμία κατεύθυνση» για το αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν στρατιωτικά την Ταϊβάν σε περίπτωση σύγκρουσης.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο Σι Τζινπίνγκ «αισθάνεται πολύ έντονα» για το ζήτημα του νησιού και «δεν θέλει να δει ένα κίνημα ανεξαρτησίας».

Trump on Taiwan:



When you look at the odds, China is a very, very powerful, big country. That’s a very small island.



Think of it; it’s 59 miles away. We’re 9,500 miles away. That’s a little bit of a difficult problem.



If you look at the history, Taiwan was developed because we… pic.twitter.com/O9xAQjKyfa — Clash Report (@clashreport) May 15, 2026

Η προειδοποίηση του Σι Τζινπίνγκ

Σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Σι Τζινπίνγκ χαρακτήρισε το ζήτημα της Ταϊβάν ως «το σημαντικότερο θέμα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ».

Όπως φέρεται να προειδοποίησε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών: «Αν το θέμα δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες μπορεί να συγκρουστούν ή ακόμη και να έρθουν σε αντιπαράθεση».

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί πιθανή μία σύγκρουση με την Κίνα εξαιτίας της Ταϊβάν, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Ο Σι δεν θέλει πόλεμο».

Trump on Taiwan:



The Chinese just don’t want to see this place — we’ll call it a place, because nobody knows how to define it — but they don’t want to see it go independent.pic.twitter.com/F6d3YufLtN — Clash Report (@clashreport) May 15, 2026

Η Κίνα έχει εντείνει τα τελευταία χρόνια τις στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν, αυξάνοντας την ένταση στην περιοχή και δοκιμάζοντας τις ισορροπίες που προσπαθεί να διατηρήσει η Ουάσιγκτον.

Στα τέλη του περασμένου έτους, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε πακέτο πώλησης όπλων ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Ταϊβάν, το οποίο περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα εκτόξευσης πυραύλων και διάφορους τύπους πυραύλων. Η κίνηση είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Πεκίνου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι σύντομα θα αποφασίσει αν η πώληση θα προχωρήσει, προσθέτοντας ότι το ζήτημα συζητήθηκε «σε μεγάλη λεπτομέρεια» με τον Σι Τζινπίνγκ.

Ταϊβάν: Οι πωλήσεις αμερικανικών όπλων αποτελούν πυλώνα σταθερότητας

Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών της νήσου, ο Τσεν Μινγκ-τσι.

Η Ταϊπέι θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσινγκτον για να διαπιστώσει τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με τις πωλήσεις όπλων, δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η Ταϊβάν δεν χρειάζεται να ανακηρύξει επίσημα την ανεξαρτησία της, καθώς θεωρεί ήδη τον εαυτό της κυρίαρχο κράτος.

Το Πεκίνο έχει επανειλημμένα επιτεθεί λεκτικά στον Λάι, χαρακτηρίζοντάς τον «ταραχοποιό» και «καταστροφέα της ειρήνης στα Στενά».

Παρότι πολλοί πολίτες της Ταϊβάν θεωρούν ότι αποτελούν ξεχωριστό έθνος, η πλειονότητα εμφανίζεται υπέρ της διατήρησης του σημερινού καθεστώτος, χωρίς επίσημη ανεξαρτησία αλλά και χωρίς ένωση με την Κίνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν, Λιν Τσιά-λουνγκ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τη σύνοδο ΗΠΑ-Κίνας και διατηρεί στενή επικοινωνία με την Ουάσιγκτον και άλλες χώρες.

Όπως είπε, στόχος είναι «η σταθερή εμβάθυνση των σχέσεων Ταϊβάν-ΗΠΑ και η διασφάλιση των συμφερόντων της Ταϊβάν».

Παράλληλα, κατηγόρησε την Κίνα ότι αυξάνει τον κίνδυνο στην περιοχή μέσω «επιθετικών στρατιωτικών ενεργειών και αυταρχικής καταπίεσης».

Η αλλαγή στη στάση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Οι ΗΠΑ έχουν προκαλέσει κατά καιρούς την αντίδραση της Κίνας όταν φάνηκε να μετριάζουν τη θέση τους στο ζήτημα της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν.

Τον Φεβρουάριο του 2025, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αφαίρεσε από την ιστοσελίδα του αναφορά που επαναλάμβανε ότι η Ουάσιγκτον αντιτίθεται στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν.

Το Πεκίνο είχε τότε υποστηρίξει ότι η αλλαγή αυτή «στέλνει λανθασμένο μήνυμα στις αυτονομιστικές δυνάμεις».

Αμερικανοί αξιωματούχοι στην Ταϊβάν είχαν απαντήσει τότε ότι οι ΗΠΑ «αντιτίθενται σε οποιεσδήποτε μονομερείς αλλαγές του status quo από οποιαδήποτε πλευρά».

protothema.gr