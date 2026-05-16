Κατά 145 αυξήθηκαν οι επικίνδυνες οικοδομές στα όρια του ΕΟΑ Λευκωσίας, ανεβάζοντας τον αριθμό τους σε 1.622, με τον Οργανισμό να κινδυνεύει να μείνει ταπί σε περίπτωση κατά την οποία οι ιδιοκτήτες δεν βάλουν το χέρι στην τσέπη για να στηρίξουν τα κτήρια τους.

Αυτό προκύπτει από εκτίμηση του ΕΟΑ που ανεβάζει το κόστος στήριξης/ διαχείρισής τους στα €5 εκατ. τη στιγμή κατά την οποία το διαθέσιμο κονδύλι για όλους τους ΕΟΑ για την περίοδο 2026-2027 περιορίζεται στα €2 εκατ.

Πάντως, όπως εξήγησε στον «Φ» ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, επικαλούμενος την έως τώρα εμπειρία, στις πλείστες των περιπτώσεων οι ιδιοκτήτες δεν αναλαμβάνουν το κόστος στήριξη των επικίνδυνων οικοδομών τους, παρ’ όλον ότι αποτελεί δική τους ευθύνη.

Εξήγησε, επίσης, πως προτού αναλάβει δράση ο ΕΟΑ πρέπει να εξαντλεί όλα τα διαθέσιμα μέσα ώστε ο ιδιοκτήτης να αίρει την επικινδυνότητα της οικοδομής του. Αν δεν υπάρξει συνεργασία, των ιδιοκτητών, το κόστος διαχείρισης των επικίνδυνων οικοδομών ανέρχεται τα €5 εκατ. είπε ο κ. Γιωρκάτζης.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα του «Φ», ανέφερε, ότι στη Λευκωσία οι επικίνδυνες οικοδομές ανέρχονται σε 634 και σε αυτές περιλαμβάνονται 63 νέες, οι οποίες δεν υπήρχαν προτού αναλάβει τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα ο ΕΟΑ. Ειδικότερα για την εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας εντοπίστηκαν 28 νέες περιπτώσεις επικίνδυνων οικοδομών. Σχετικά με αυτές, ο Οργανισμός θα ετοιμάσει έκθεση κι ακολούθως θα στείλει προειδοποιητική επιστολή στους ιδιοκτήτες προκειμένου να δοθεί χρονικό περιθώριο λήψης μέτρων για άρση της επικινδυνότητας της ιδιοκτησίας τους.

Στον Στρόβολο προστέθηκαν 12 επικίνδυνες οικοδομές ανεβάζοντας τον αριθμό τους σε 132, στον Δήμο Λατσιών – Γερίου έχουν καταγραφεί 14, στον Δήμο Λακατάμιας από τρεις αυξήθηκαν σε 11 και στον Δήμο Νότιας Λευκωσίας (Ιδαλίου) στις 20 που υπήρχαν προστέθηκαν άλλες πέντε.

Όσον αφορά τις κοινότητες της υπαίθρου, στις 688 επικίνδυνες οικοδομές που υπήρχαν, προστέθηκαν άλλες 43. Κοντολογίς στις 1.477 που υπήρχαν στα όρια του ΕΟΑ προστέθηκαν άλλες 145.

Από το σύνολο των πιο πάνω επικίνδυνων οικοδομών οι 235 (ποσοστό 14,5%) είναι κλειστές, οι 473 (ποσοστό 29,2%) έχουν κηρυχθεί επικίνδυνες, 89 (ποσοστό 5,5%) κηρύχθηκαν επικίνδυνες και βρίσκεται σε εξέλιξη διοικητική διαδικασία διαχείρισής τους, 86 (ποσοστό 5,3%) αξιολογούνται (στο παρόν στάδιο) από εξωτερικούς μελετητές, 107 (ποσοστό 6,6%) βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης από τον ΕΟΑ και 632 βρίσκονται στο στάδιο επιβεβαίωσης της κατάστασης στην οποίαν βρίσκονται.

Ο κ. Γιωρκάτζης διευκρίνισε, ότι στη νομοθεσία δεν υπάρχει διαβάθμιση του βαθμού επικινδυνότητας, για να προσθέσει, πως η μόνη κατηγοριοποίηση που υπάρχει (με βάση την ισχύουσα νομοθεσία) είναι: «Χρήζουσας επισκευής» και «επικίνδυνη».

Περαιτέρω, ήγειρε θέμα αύξησης των τελών αδειοδότησης στη Λευκωσία και στη Λεμεσό λόγω ιδιαιτεροτήτων που αντιμετωπίζουν.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ένα από τα θετικά τα οποία προέκυψαν ύστερα από το τραγικό γεγονός της κατάρρευσης κτηρίου στη Λεμεσό (που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι), πολύς κόσμος θορυβήθηκε, κάτι το οποίο οδήγησε σε αύξηση των αιτημάτων εξέτασης της επικινδυνότητας κτηρίων από τον ΕΟΑ. Όπως εξηγεί ο κ. Γιωρκάτζης, στο παρελθόν υπήρχε δισταγμός για κάτι τέτοιο. Το θετικό έγκειται στο ότι θα εξεταστούν περισσότερα κτήρια και θα αποτραπούν δυσάρεστες εξελίξεις αλλά ο έλεγχος συνεπάγεται περισσότερη δουλειά από τον ΕΟΑ.

Σχετικά με τα διαθέσιμα κονδύλια για στήριξη των επικίνδυνων οικοδομών, ο πρόεδρος του ΕΟΑ υπέδειξε, πως δεν καλύπτουν καν την στελέχωση της υπηρεσίας με μόνιμο προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες ούτε και το διοικητικό και εργολαβικό κόστος που απαιτείται για την αποτελεσματική λειτουργία της.

Ο κ. Γιωρκάτζης διευκρίνισε, πως στο θέμα ανάληψης του κόστους ο ΕΟΑ βρίσκεται «στην ίδια γραμμή πλεύσης με το υπουργείο Εσωτερικών ότι η ευθύνη βαραίνει τον ιδιοκτήτη κι ότι αυτός πρέπει να επωμίζεται το κόστος συντήρησης και επιδιόρθωσης της ιδιοκτησίας του». Πάντως, όπως τόνισε, «εμπειρικά ομιλούντες, αυτό δεν συμβαίνει τις πλείστες των περιπτώσεων».

Ωστόσο, όπως παρατήρησε, η εισήγηση του Υπουργείου για ένταξη της υπηρεσίας επικίνδυνων οικοδομών στην υπηρεσία αδειοδότησης και η χρηματοδότηση της από τα έσοδα της αδειοδότησης δεν είναι δίκαιη, καθώς με αυτό τον τρόπο θα επιβαρύνονται όσοι αιτούνται νέες άδειες οικοδομής με πρόσθετο κόστος, προκειμένου να καλυφθούν συνέπειες κακοδιαχείρισης εκ μέρους ιδιοκτητών που επέτρεψαν στις οικοδομές τους να καταστούν επικίνδυνες.

Εξάλλου, σημείωσε πως η Λευκωσία και η Λεμεσός αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες συνθήκες σε σχέση με άλλες επαρχίες. Η Λευκωσία επηρεάζεται σημαντικά από εγκαταλελειμμένες οικοδομές επί και πλησίον της Πράσινης Γραμμής, ενώ η Λεμεσός αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ταχείας και συχνά άναρχης ανάπτυξης των προηγούμενων δεκαετιών. Επομένως, τα τέλη αδειοδότησης πρέπει να είναι αυξημένα σε σχέση με τους άλλους Επαρχιακούς Οργανισμούς.

Τέλος, ο κ. Γιωρκάτζης έκανε αναφορά σε παραδοξότητα αναφέροντας και τα εξής: «Ακόμη και σήμερα η αρμοδιότητα των επικίνδυνων οικοδομών χαρακτηρίζεται από την εξής παραδοξότητα: Η ευθύνη διοίκησης του Οργανισμού να ανήκει στον γενικό διευθυντή του ΕΟΑ, η ευθύνη έγκρισης της δομής και της χρηματοδότησης στο αρμόδιο Υπουργείο, ενώ ο κατά νόμον υπεύθυνος να ορίζεται ο/η διευθυντής Αδειοδότησης.