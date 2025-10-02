Έληξε άδοξα η συζήτηση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση λειτουργίας των κοινόκτητων οικοδομών, στις οποίες διαμένει σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Κύπρου, με το σχετικό νομοσχέδιο να βρίσκεται πλέον στον αέρα.

Η τρικλοποδιά στη συζήτηση του νομοσχεδίου προέκυψε από το γεγονός ότι το υπουργείο Εσωτερικών ανέθεσε την ευθύνη χειρισμού του θέματος και γενικά την εποπτεία των κοινόκτητων οικοδομών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) χωρίς να διαβουλευθεί μαζί τους και δίχως να εγκρίνει τους πόρους με τους οποίους θα προσληφθεί προσωπικό για να χειρίζεται τις υποθέσεις κοκ.

Το θέμα συζητήθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών με τον εκπρόσωπο των ΕΟΑ και πρόεδρο του ΕΟΑ Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη να υποδεικνύει, πως η ανάθεση της συγκεκριμένης ευθύνης έγινε από το υπουργείο χωρίς να διαβουλευθεί με τους ΕΟΑ.

«Γίναμε η συτζιά του Μαύρου», ανέφερε ο κ. Γιωρκάτζης, ο οποίος υπενθύμισε, πως στους ΕΟΑ ανατέθηκε και η ευθύνη χειρισμού των ζητημάτων που αφορούν τις επικίνδυνες οικοδομές, την ευθύνη των οποίων είχαν οι Τοπικές Αρχές.

Ο κ. Γιωρκάτζης ανέφερε επίσης, πως «είναι εξαιρετικά προβληματικό να μεταφέρονται αρμοδιότητες στους ΕΟΑ, χωρίς παράλληλα να μεταφέρονται και οι αναγκαίοι πόροι, χωρίς να προβλέπεται η διαδικασία χειρισμού ή δίχως να προβλεφθεί η είσπραξη ανταποδοτικών τελών.

Προειδοποίησε, ότι δυνατόν να δημιουργηθούν αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις ενώ πρόσθεσε ότι για παρακολούθηση του όλου θέματος επιβάλλεται να δημιουργηθεί νέα υπηρεσία εντός των ΕΟΑ. Παρατήρησε εξάλλου, πως τα τέλη τα οποία προβλέπονται από την παρακολούθηση των διαχειριστικών επιτροπών και γενικά των κοινόκτητων οικοδομών είναι δυσανάλογα μικρά σε σχέση με τα προβλεπόμενα έξοδα.

Η θέση μας είναι αρνητική, συμπλήρωσε ο κ. Γιωρκάτζης.

Ανάλογες θέσεις εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας κ. Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, ο οποίος είπε πως είναι εξαιρετικά προβληματικό να μεταφέρονται αρμοδιότητες χωρίς να μεταφέρονται και οι αναγκαίοι πόροι.

Αναλάβαμε και τις επικίνδυνες οικοδομές επίσης χωρίς να εξασφαλιστούν ανταποδοτικά τέλη, είπε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, ο οποίος επικαλέστηκε και το γεγονός ότι οι Οργανισμοί ανέλαβαν πολλές αρμοδιότητες στις οποίες πρέπει να ανταπεξέλθουν. Τέλος είπε, ότι οι ΕΟΑ δεν πρέπει να βρίσκονται συνεχώς προ τετελεσμένων.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κ. Άριστος Δαμιανού ανέφερε ότι το θέμα πρέπει να ξεκαθαρίσει καλώντας το υπουργείο Εσωτερικών να ενημερώσει τους βουλευτές ως προς το θέμα της διαβούλευσης.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου κα Σαββίδου ανέφερε ότι τον περασμένο Νοέμβριο όταν συζητήθηκε το θέμα λειτουργός των ΕΟΑ δεν έφερε ένσταση στις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

«Θεωρείτε, ως υπουργείο ότι επειδή ένας λειτουργός είχε εκφράσει μία θέση τον περασμένο Νοέμβριο έχετε κάνει διαβούλευση με τους ΕΟΑ, ειδικά ενόψει του ότι μόλις προ ολίγου δύο πρόεδροι ΕΟΑ ήταν ξεκάθαροι ότι διαφωνούν με τη μεταφορά της ευθύνης των κοινόκτητων οικοδομών», ρώτησε ο πρόεδρος της Επιτροπής.

Ο βουλευτής Μαρίνος Μουσιούττας ο οποίος τάχθηκε εξαρχής υπέρ της ρύθμισης του ζητήματος, παρατήρησε πως τα όποια ζητήματα πρέπει να επιλυθούν επειδή θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες.

Η βουλευτής Μαρίνα Νικολάου υπέδειξε πως δεν νοείται το υπουργείο να αναθέτει ευθύνες στους ΕΟΑ χωρίς να έχει εικόνα των δυσκολίων που αντιμετωπίζουν.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε πως αν δεν ρυθμιστεί το ζήτημα, το ΑΚΕΛ δεν θα ψηφίσει το νομοσχέδιο. Τέλος, ανέφερε ότι η Επιτροπή δίνει περιθώριο μέχρι τις 23 Οκτωβρίου για διαβούλευση του υπουργείου με τους ΕΟΑ προκειμένου να ξεκαθαρίσει το όλο θέμα.