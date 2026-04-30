Εξειδικευμένη πρόσβαση σε αναλυτικά δεδομένα ακινήτων αποκτά το Τμήμα Φορολογίας, μέσω συμφωνίας συνεργασίας με την Ask Wire, πάροχο δεδομένων και αναλύσεων ακινήτων σε Κύπρο και Ελλάδα.

Η συμφωνία παρέχει στους λειτουργούς του Τμήματος Φορολογίας πρόσβαση στην ιδιόκτητη πλατφόρμα της Ask Wire, η οποία ενοποιεί κατακερματισμένα δεδομένα ακινήτων σε ενιαίο περιβάλλον ανάλυσης.

Στόχος της συνεργασίας είναι η ενίσχυση της παρακολούθησης της κυπριακής αγοράς ακινήτων με μεγαλύτερη ακρίβεια, συνέπεια και διαφάνεια, αξιοποιώντας εργαλεία θεσμικού επιπέδου.

Η πλατφόρμα παρέχει αναλυτική εικόνα κάθε τεμαχίου, με στοιχεία για τα φυσικά χαρακτηριστικά, την τοποθεσία και το ιδιοκτησιακό ή νομικό καθεστώς των ακινήτων σε όλη την Κύπρο.

Περιλαμβάνει επίσης επεξεργασμένα στοιχεία από επίσημες συναλλαγές του Κτηματολογίου, τα οποία φιλτράρονται και συνδυάζονται με δεδομένα της Ask Wire, ώστε να αποτυπώνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η πραγματική εικόνα της αγοράς ακινήτων.

Οι λειτουργοί θα έχουν πρόσβαση σε τρέχουσες τιμές πώλησης και ενοικίασης, μέσα από ενεργές αγγελίες της ελεύθερης αγοράς, καθώς και σε εργαλεία έξυπνης χαρτογράφησης με σύγχρονους χάρτες, αεροφωτογραφίες και εικόνες δρόμου.

Η πλατφόρμα επιτρέπει ακόμη την παρακολούθηση τραπεζικών ακινήτων και εκποιήσεων, περιλαμβανομένων ακινήτων που έχουν περιέλθει στην κατοχή τραπεζών ή εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ask Wire, Παύλος Λοΐζου, δήλωσε ότι η συμφωνία στηρίζει τον εκσυγχρονισμό του τρόπου με τον οποίο το κράτος εκτιμά και παρακολουθεί τα ακίνητα.

Όπως ανέφερε, ο συνδυασμός συγκριτικών πωλήσεων, ζητούμενων τιμών, περιβαλλοντικών παραμέτρων και αναλύσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη παρέχει στους φορολογικούς λειτουργούς πληροφόρηση αντίστοιχης ποιότητας με αυτή που χρησιμοποιούν τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και επενδυτικά ταμεία.

Η συνεργασία εντάσσεται στην ευρύτερη στροφή της δημόσιας διοίκησης προς τεκμηριωμένες αποφάσεις βάσει δεδομένων, επιτρέποντας στο Τμήμα Φορολογίας να εξετάζει την αγορά σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και να βασίζει τις εκτιμήσεις σε τρέχοντα στοιχεία.