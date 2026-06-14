Με το ενδιαφέρον στραμμένο αποκλειστικά στην κλήρωση της 17ης Ιουνίου, η Ομόνοια μπαίνει πλέον σε ρυθμούς Ευρώπης, περιμένοντας να μάθει τον πρώτο αντίπαλό της στη φετινή ευρωπαϊκή της διαδρομή.

Οι πρωταθλητές Κύπρου θα αρχίσουν τις υποχρεώσεις τους από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ, έχοντας το σημαντικό πλεονέκτημα να βρίσκονται στους ισχυρούς τόσο στον δεύτερο, όσο και στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ένα δεδομένο που αυξάνει φυσικά, τις πιθανότητες για ένα θεωρητικά πιο βατό ξεκίνημα στην προσπάθεια για πρόκριση.

Οι πράσινοι, γνωρίζουν ήδη το γκρουπ των πιθανών αντιπάλων τους, με αρκετές ομάδες να ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους από τον πρώτο προκριματικό γύρο και να χρειάζεται πρώτα να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους.

Οι πρώτες αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου θα διεξαχθούν στις 21 ή 22 Ιουλίου, ενώ οι επαναληπτικοί είναι προγραμματισμένοι για τις 28 ή 29 Ιουλίου.

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