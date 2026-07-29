Δύο εποχικοί πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στο νότιο Ρέθυμνο της Κρήτης. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες, καθώς φέρεται να έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Πρόκειται για δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 ετών.

Στο μεταξύ η κατάσταση που επικρατεί στο νησί είναι εξαιρετικά δύσκολη, ενώ τις συνθήκες δυσχεράνουν και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην Κρήτη.

Από τη μεγάλη φωτιά, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για καταστροφή περίπου 10 κατοικιών. Παράλληλα συγκλονίζουν οι απεγκλωβισμοί πολιτών από τη θάλασσα, με την συνδρομή σκαφών του λιμενικού.

Κάτω από υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, συνολικά 29 άτομα μεταφέρθηκανμε ασφάλεια διά θαλάσσης, καθώς οι πυκνοί καπνοί και η ταχεία εξάπλωση της φωτιάς καθιστούσαν επικίνδυνη την παραμονή τους στην περιοχή.

Οι εικόνες από την επιχείρηση του Λιμενικού στον Άγιο Παύλο, είναι συγκλονιστικές, με το πυκνό πέπλο καπνού να έχει καλύψει τον ορίζοντα, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της απομάκρυνσης. Παρά τα εμπόδια, στελέχη του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή ναυαγοσωστικού και ιδιωτικών αλιευτικών σκαφών, κατάφεραν να προσεγγίσουν τους εγκλωβισμένους και να τους απομακρύνουν με ασφάλεια.

Μεταξύ των πολιτών που διασώθηκαν βρίσκονταν ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά, ενώ οι κυβερνήτες των σκαφών έδωσαν μάχη τόσο με τις δύσκολες συνθήκες στη θάλασσα όσο και με την περιορισμένη ορατότητα που προκαλούσαν οι καπνοί από τη μεγάλη πυρκαγιά.

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου σε τρία μέτωπα.

Υπενθυμίζεται ότι νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη λίγο μετά τις 15:30 για τη μεγάλη πυρκαγιά καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες να απομακρυνθούν προς την Αγία Γαλήνη και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στη φωτιά στο Ρέθυμνο

Ανακοίνωση εξέδωσε η πυροσβεστική για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στη φωτιά στο Ρέθυμνο.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.



Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.



Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.



Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

Πάνω από 15 χιλιόμετρα η φωτιά στο Ρέθυμνο, στα πρώτα σπίτια στην Κρύα Βρύση οι φλόγες

Όπως τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης Σήφης Βαβουράκης, το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο είναι πάνω από 15 χιλιόμετρα, με τις φλόγες να έχουν φτάσει στα πρώτα σπίτια του χωριού.



«Ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε. Τις ζωές μας και τα σπίτια μας. Είμαι πολύ ταραγμένος. Ας χαθούν όλα αλλά όχι ανθρώπινες ζωές. Οι άνεμοι πνέουν θυελλώδεις» πρόσθεσε ο ίδιος.



Όπως δήλωσε, τραυματίστηκαν δύο εθελοντές που βοηθούσαν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Δείτε φωτογραφίες:

Μετά την τραγωδία στο Ρέθυμνο με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα παραστεί στην τελετή απόδοσης του έργου στον αρχαιολογικό χώρο και Μουσείο Αρχαίας Αγοράς.

cnn.gr