Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα για τη διαχείριση της πανδημίας Covid-19 στις ΗΠΑ, ο Άντονι Φάουτσι, εμφανίστηκε σήμερα σε επιτροπή της αμερικανικής Γερουσίας. Ωστόσο, σχεδόν εξαρχής, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα, επικαλούμενος το Σύνταγμα που του δίνει αυτή τη δυνατότητα.

Ο ίδιος εξήγησε ότι οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές θα αναζητούσαν τρόπους για να τον παραπλανήσουν και να βρουν τρόπους για να τον κατηγορήσουν για ψευδορκία.

Για τον λόγο αυτό επικαλέστηκε πολλές φορές την Πέμπτη Τροποποίηση η οποία δίνει σε έναν πολίτη τη δυνατότητα να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό του. Η επίκληση δεν είναι παραδοχή ενοχής, αλλά μέσο προστασίας ενός πολίτη από πιέσεις.

Το BBC σημειώνει ότι η ακρόαση είχε στιγμές έντασης, όπως όταν ένας από τους δικηγόρους του Φάουτσι προσπαθούσε να εμποδίσει τα επίμονα ερωτήματα του γερουσιαστή Ραντ Πολ, ο οποίος με τη σειρά του επιχείρησε -και κατάφερε- να απομακρύνει τον δικηγόρο από την αίθουσα.

BREAKING: Sen. Rand Paul has Fauci’s attorney removed from the 'Covid origins' hearing pic.twitter.com/2TNkFUpoWJ July 29, 2026

Ο Πολ επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στα όσα λέει ο Φάουτσι για την προέλευση του κορωνοϊού. Του καταλογίζει ότι δημόσια έλεγε πως ο ιός προήλθε φυσικά, αλλά ιδιωτικά υποστήριζε ότι είναι προϊόν εργαστηρίου. (Ο Πολ υποστηρίζει την εκδοχή ότι προέκυψε από εργαστήριο στη Γουχάν της Κίνας). Πάντως, αν και αρχικά ο Φάουτσι έδειχνε να εξετάζει την εκδοχή του εργαστηρίου, τελικά εμφανιζόταν «αρκετά σίγουρος» ότι προέκυψε φυσικά από τα ζώα στον άνθρωπο.

Τις προηγούμενες ημέρες μέλη της Γερουσίας από τους Ρεπουμπλικανούς είχαν προσπαθήσει να διαμορφώσουν το κλίμα.

Ο Ραντ Πολ, για παράδειγμα, είχε δώσει στη δημοσιότητα 1.000 σελίδες από γραπτά του Φάουτσι από την περίοδο της πανδημίας στα οποία κατέθετε στις σκέψεις του για την προέλευση του κορωνοϊού. Ο Φάουτσι θεωρεί ότι ο Πολ είναι προκατειλημμένος εναντίον του και λέει ότι «με κάλεσε στην επιτροπή για να βγάλει κάτι, ο,τιδήποτε, από μένα» και έτσι να υλοποιήσει τις δημόσιες υποσχέσεις του ότι «θα βρεθεί πίσω από τα κάγκελα».

Dr Fauci used his opening statement to put Rand Paul on blast for having an "unhinged obsession with calling for my prosecution" and announced he'd be taking the 5th in response to his questions. Paul responded by throwing a fit and kicking Fauci's lawyer out of the hearing room. pic.twitter.com/HQT7zsMFJ1 July 29, 2026

Εξάλλου, ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Τραμπ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζ., είχε δηλώσει στο Fox News το Σαββατοκύριακο ότι οι Αρχές αγωνίζονταν οκτώ μήνες για να «ξεθάψουν» τις καταχωρήσεις του ημερολογίου του Φάουτσι από 11 διαφορετικούς διακομιστές κυβερνητικών υπολογιστών.

Ο Φάουτσι συνταξιοδοτήθηκε το 2022, δέχτηκε απειλές κατά της ζωής του ενώ ήταν σε εξέλιξη η πανδημία, αλλά και μετά, καθώς και έντονη κριτική από τους Ρεπουμπλικάνους σχετικά με την υποχρεωτική χρήση μάσκας και άλλους περιορισμούς λόγω Covid.

Πριν αποχωρήσει από το αξίωμά του, ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χορήγησε προληπτική χάρη στον Φάουτσι, τον επικεφαλής ιατρικό σύμβουλό του.

«Η χορήγηση αυτή της χάρης δεν πρέπει να εκληφθεί ως αναγνώριση ότι κάποιο άτομο διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα, ούτε η αποδοχή τους πρέπει να παρερμηνευθεί ως ομολογία ενοχής για οποιοδήποτε αδίκημα», δήλωσε τότε ο Μπάιντεν και πρόσθεσε ότι «η χώρα μας χρωστάει σε αυτούς τους δημόσιους λειτουργούς ευγνωμοσύνη για την ακούραστη αφοσίωσή τους στη χώρα μας».

Τραμπ: Ο Φάουτσι είχε τρελές ιδέες, οι Δημοκρατικοί τον κάναν «βασιλιά»

Σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του Φάουτσι στη Γερουσία, ο Ντόναλντ Τραμπ με μια μακροσκελή ανάρτησή του τα βάζει με τον Φάουτσι.

Λίγο ως πολύ λέει ότι ο ίδιος πίστευε ότι ο ιός ήταν προϊόν κινεζικού εργαστηρίου, αλλά και ο Φάουτσι είχε «τρελές ιδέες». Ήθελε μάλιστα, λέει ακόμη ο Τραμπ, να επιβάλει λοκντάουν σε όλες τις ΗΠΑ, αλλά «εγώ άφησε την απόφαση στους κυβερνήτες των πολιτειών».

Στην ανάρτησή του γράφει: «Πολλοί περισσότεροι άνθρωποι πέθαναν από Covid υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν απ’ ό,τι υπό την κυβέρνηση Τραμπ. Η Επιχείρηση Warp Speed ήταν μια ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ· μάλιστα, πολλοί λένε ότι ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ποτέ Αμερικανός Πρόεδρος. Παρέκαμψα τον Φάουτσι σε αυτό το θέμα. Οι ιδέες του ήταν ΤΡΕΛΕΣ!

» Επίσης, είπα από την αρχή ότι ο ιός προήλθε από το εργαστήριο του Γουχάν στην Κίνα. Ο Φάουτσι διαφώνησε έντονα, προσπαθώντας πάντα να προστατεύσει την Κίνα. Κληρονόμησα τον Φάουτσι, ο οποίος βρισκόταν εκεί από τη δεκαετία του 1980, αλλά με κάθε μέρα που περνούσε, βασιζόμουν όλο και λιγότερο πάνω του. Πήρε πάρα πολλές λανθασμένες αποφάσεις, όπως για τις ΜΑΣΚΕΣ. Θυμηθείτε ότι στην αρχή ήταν αντίθετος στη χρήση μάσκας. Στη συνέχεια μετατράπηκε σε σούπερ υποστηρικτή της μάσκας.

» Σε κάθε περίπτωση, δεν τον άφησα να κλείσει τη χώρα, αν και αυτός το ήθελε. Ακολούθησα την ομοσπονδιακή προσέγγιση και άφησα τους κυβερνήτες να αποφασίσουν. Οι Ρεπουμπλικανοί κυβερνήτες έκαναν πολύ καλύτερη δουλειά από τους Βλακοδημοκράτες. Ο Φάουτσι βγήκε σε μεγάλο βαθμό εκτός παιχνιδιού, και μετά εμφανίστηκε ο “Κοιμισμένος Τζο” Μπάιντεν, ο οποίος έκανε τον Φάουτσι “βασιλιά”! Τηλεφώνησα στον Μπάιντεν για να του πω ότι ο Φάουτσι δεν ήταν καλός, είτε επειδή δεν είχε ιδέα, είτε επειδή ήταν ανέντιμος. Η κλήση έγινε δεκτή με θετικό πνεύμα, αλλά, δυστυχώς, δεν έγινε τίποτα. Ο Μπάιντεν προχώρησε και έδωσε στον Φάουτσι τεράστια καταστροφική εξουσία. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία!»

protothema.gr