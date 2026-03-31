Στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο θα αποταθεί ο Μητροπολίτης Μόρφου μέσω του δικηγόρου του Νίκου Κληρίδη μετά από την απόφαση του Εφετείου για ακύρωση της αθωωτικής απόφασης του πρωτόδικου Δικαστηρίου και για επανεκδίκαση της υπόθεσης από άλλο Δικαστήριο αναφορικά με τα γεγονότα του κορωνοϊού το 2021.

Μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του ΑΝΤ1, ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Μητροπολίτη Μόρφου αναφορικά με την απόφαση του Εφετείου να κάνει δεκτή την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα, σημειώνοντας ότι «θα προχωρήσουμε στο τριτοβάθμιο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο για κατοχύρωση των δικαιωμάτων του».

Παράλληλα, ο κ. Κληρίδης ανέφερε πως το Εφετείο εσφαλμένα κατά την άποψή του προχώρησε πέραν του επιτρεπτού ορίου αναφορικά με την υπόθεση.

Ο δικηγόρος του Μητροπολίτη Μόρφου επεσήμανε ότι η υπόθεση αφορά το εάν παρότρυνε ο Μητροπολίτης τους πιστούς να παραβιάσουν τα περιοριστικά μέτρα του κορωνοϊού το 2021.

«Δεν τους είχε υποχρεώσει, αλλά εξέδωσαν 5 χρόνια μετά εύρημα κατά της αθωωτικής απόφασης. Η απόφαση του Εφετείου είναι απαράδεκτη. Εμείς πολεμούμε υπέρ της ορθής και δίκαιης απονομής της δικαιοσύνης».