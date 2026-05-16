Σε εξέλιξη βρίσκεται ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2026 που φέτος διεξάγεται στη Βιέννη.

Ελλάδα και Κύπρος βάζουν τα δυνατά τους, με τον Akyla και την Antigoni να ετοιμάζονται να ανέβουν στη σκηνή διεκδικώντας μια θέση στην κορυφή της κατάταξης του διαγωνισμού.

Η Ελλάδα που συμμετέχει στον φετινό τελικό με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto», θα εμφανιστεί στην 6η θέση του μεγάλου τελικού, ενώ η Κύπρος, με την Antigoni και το τραγούδι «Jalla», θα διαγωνιστεί στην 21η θέση.

Δείτε εδώ τον μεγάλο τελικό

Η σειρά εμφάνισης στον τελικό της Eurovision 2026

Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem» Γερμανία: Sarah Engels, «Fire» Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle» Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice» Αλβανία: Alis, «Nân» Ελλάδα: Akylas, «Ferto» Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym» Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse» Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene» Μάλτα: AIDAN, «Bella» Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS» Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga» Κροατία: LELEK, «Andromeda» Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei» Γαλλία: Monroe, «Regarde !» Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!» Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin» Πολωνία: ALICJA, «Pray» Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más» Σουηδία: FELICIA, «My System» Κύπρος: Antigoni, «JALLA» Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì» Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA» Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me» Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»

Τα προγνωστικά

Στην πρώτη θέση των προγνωστικών εμφανίζεται η Φιλανδία με 40% πιθανότητες για νίκη, ενώ στη δεύτερη θέση ανέβηκε τις τελευταίες ημέρες η Αυστραλία με ποσοστό 23%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Βουλγαρία με 7% πιθανότητες. Τέταρτη είναι η Ελλάδα με 6% και πέμπτο το Ισραήλ με 5%. Όσο αφορά την Κύπρο, βρίσκεται στην 17η θέση των στοιχημάτων με 1% πιθανότητα για νίκη.

Πώς ψηφίζουμε

Φέτος, οι τηλεθεατές μπορούν πλέον να ψηφίζουν από τη στιγμή που ξεκινά το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς και δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι την ολοκλήρωση όλων των εμφανίσεων.

Το κοινό μπορεί να ψηφίσει:

τηλεφωνικά

μέσω SMS

μέσω της πλατφόρμας esc.vote

Κάθε χρήστης έχει δυνατότητα έως και 10 ψήφων, χωρίς όμως να μπορεί να ψηφίσει τη χώρα του.

Φέτος, για πρώτη φορά, όπως ορίζουν οι κανονισμοί της EBU, οι φίλοι του διαγωνισμού σε ολόκληρο τον πλανήτη, εκτός των χωρών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν τα αγαπημένα τους τραγούδια πριν από την έναρξη του live, μέσω της επίσημης πλατφόρμας esc.vote.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ψήφοι του «Rest of the World» υπολογίζονται συνολικά ως η ψήφος μίας επιπλέον χώρας (σαν να ήταν ένα έξτρα group κριτικής επιτροπής/κοινού), δίνοντας έτσι φωνή στους Eurofans παγκοσμίως και επηρεάζοντας άμεσα την ανάδειξη του τελικού νικητή του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού.