Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής είναι οι αρχές στο Λονδίνο λόγω της πορείας «Unite the Kingdom» του Τόμι Ρόμπινσον και της φιλοπαλαιστινιακής κινητοποίησης, ενώ μέχρι αυτή την ώρα έχουν γίνει 11 συλλήψεις.

TENS OF THOUSANDS TURN OUT FOR UNITE THE UK

Massive scenes from Britain as thousands of demonstrators gathered for the Unite the UK rally waving flags, singing, and showing strong national pride.

Despite Prime Minister Keir Starmer labeling parts of these protests as extremists,… pic.twitter.com/PT5ksIGatc May 16, 2026

Η βρετανική πρωτεύουσα μετατράπηκε σήμερα, σε «φρούριο», καθώς περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στους δρόμους του Λονδίνου για την αστυνόμευση δύο μεγάλων και αντίπαλων διαδηλώσεων, της εθνικιστικής πορείας «Unite the Kingdom», που συνδέεται με τον Τόμι Ρόμπινσον και της φιλοπαλαιστινιακής κινητοποίησης για την Ημέρα της Νακμπά.

🇬🇧 Biggest nationalist march in London in years



Tommy Robinson brought tens of thousands of people onto the streets.



Participants marched with British flags and crosses, demanding an end to illegal migration and the protection of “traditional Christian values.”… pic.twitter.com/oteDAvqG4o — NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2026

Η Μητροπολιτική Αστυνομία χαρακτήρισε την επιχείρηση ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες των τελευταίων ετών, με τη συμμετοχή έφιππων αστυνομικών, ειδικών μονάδων με σκύλους, drones, τεθωρακισμένων οχημάτων και καμερών ζωντανής αναγνώρισης προσώπου. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ειδική «αποστειρωμένη ζώνη» ανάμεσα στις δύο ομάδες διαδηλωτών, ώστε να αποτραπούν συγκρούσεις.

Ryan from Raise the colours just got arrested by the old bill outside Euston station… There already at it the traitors!!! pic.twitter.com/jAcOoiIUAu — The Uncensored Patriots 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@SeanyBoyy89) May 16, 2026

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, περίπου 50.000 άτομα συμμετείχαν στην πορεία «Unite the Kingdom», ενώ άλλοι 30.000 διαδηλωτές έλαβαν μέρος στη φιλοπαλαιστινιακή κινητοποίηση. Στην περιοχή του Σάουθ Κένσινγκτον και ιδιαίτερα στην Exhibition Road, διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες και πανό με συνθήματα κατά της ακροδεξιάς.

🇬🇧 Tens of thousands of protesters with Union Jacks and England flags march in central London, as part of a rally staged by far-right activist Tommy Robinson.



The 'Unite the Kingdom' demonstration is taking place at the same time as the anti-fascist/Nakba commemoration day… pic.twitter.com/k2pN9ZqXgq — AFP News Agency (@AFP) May 16, 2026

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω λόγω του τελικού του Κυπέλλου Αγγλίας στο Στάδιο Γουέμπλεϊ, καθώς δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι κινήθηκαν παράλληλα στο κέντρο της πόλης, αυξάνοντας σημαντικά τις απαιτήσεις ασφαλείας.

Οι συλλήψεις ξεκίνησαν πριν ακόμη αρχίσουν οι πορείες, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει συνολικά 11 προσαγωγές και συλλήψεις για διάφορα αδικήματα. Μεταξύ αυτών, δύο άνδρες συνελήφθησαν σε ξεχωριστά περιστατικά στο Μπέρμιγχαμ, ενώ εικόνες από συλλήψεις έξω από τους σταθμούς King’s Cross και Euston κυκλοφόρησαν στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τόμι Ρόμπινσον, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Stephen Yaxley-Lennon, είχε καλέσει μέσω ανάρτησής του στο Χ σε «τη μεγαλύτερη πατριωτική επίδειξη που έχει δει ποτέ ο κόσμος». Από την άλλη πλευρά, οργανώσεις κατά του ρατσισμού προειδοποίησαν για τον κίνδυνο επεισοδίων, υπενθυμίζοντας τις βίαιες συγκρούσεις που είχαν σημειωθεί σε προηγούμενες κινητοποιήσεις της ίδιας ομάδας.

Παράλληλα, η Εισαγγελική Υπηρεσία της Βρετανίας ανακοίνωσε νέες οδηγίες προς τους εισαγγελείς για την αξιολόγηση συνθημάτων, πανό και συμβόλων που ενδέχεται να συνιστούν υποκίνηση μίσους, ειδικά όταν το περιεχόμενο καταγράφεται και διαδίδεται μέσω διαδικτύου και κοινωνικών δικτύων.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, η κυβέρνηση απαγόρευσε την είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο σε 11 πρόσωπα που χαρακτηρίστηκαν ως πιθανοί «ταραξίες», ανάμεσά τους Ευρωπαίοι πολιτικοί και ακτιβιστές γνωστοί για ακραίες αντι-ισλαμικές θέσεις.

Pro Hamas types getting arrested in London!! pic.twitter.com/Tvt2bKLUzZ — Grifty (@TheGriftReport) May 16, 2026

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Keir Starmer, δήλωσε ότι «η χώρα δίνει μάχη για την ψυχή της», κατηγορώντας τους διοργανωτές της πορείας «Unite the Kingdom» ότι «προωθούν το μίσος και τον διχασμό». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι όσοι επιχειρήσουν να προκαλέσουν βία ή εκφοβισμό «θα αντιμετωπίσουν το πλήρες βάρος του νόμου».

