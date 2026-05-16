Κυπελλούχος Αγγλίας για το 2026 είναι η Μάντσεστερ Σίτι που επικράτησε 1-0 της Τσέλσι στο «Γουέμπλεϊ» και κατέκτησε το τρόπαιο για 9η φορά στην ιστορία της!

Σε ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, οι «πολίτες» ήταν εκείνοι που βρήκαν το μοναδικό γκολ μετά την ασύλληπτη έμπνευση του Σεμένιο να νικήσει τον Σάντσες με τακουνάκι στην κίνηση στο 72ο λεπτό του αγώνα.

Έτσι, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα κατακτά τον δεύτερο της τίτλο τη φετινή χρονιά μετά το League Cup και ευελπιστεί να κάνει το εγχώριο τρεμπλ με το πρωτάθλημα, αν και έχει το προβάδισμα η Άρσεναλ με δύο αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε του πρωταθλήματος.

Καταστροφική η χρονιά για την Τσέλσι που μένει χωρίς τρόπαιο, ενώ το επικρατέστερο αυτή τη σενάριο είναι να μείνει και εκτός Ευρώπης αφού βρίσκεται στο -4 από τις θέσεις που εξασφαλίζουν ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη νέα σεζόν.

