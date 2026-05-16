Στον τελευταίο γύρο της προεκλογικής περιόδου, πριν από το άνοιγμα της κάλπης, το πολιτικό σκηνικό αρχίζει να αποκρυπτογραφείται. Στο κρίσιμο τελευταίο μίλι, οι συσπειρώσεις που φαίνεται να καταφέρνουν τα μεγάλα παραδοσιακά κόμματα αλλάζουν ξανά τους όρους του παιχνιδιού.

Η τρίτη και μεγαλύτερη σε δείγμα δημοσκόπηση της ελλαδικής εταιρείας EXPLORER, με 1.518 συμμετέχοντες, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του «Φ», αποτυπώνει νέα δεδομένα στον εκλογικό χάρτη. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η συσπείρωση που φαίνεται να καταφέρνουν τα παραδοσιακά κόμματα και η υποχώρηση ποσοστών νεοφανών κομματικών σχηματισμών, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα κατέγραφαν μεγαλύτερη δυναμική.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κίνημα ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, το οποίο κατέγραψε αξιοσημείωτη υποχώρηση ποσοστών. Πρόκειται για στοιχεία καθοριστικά στην πορεία των κομμάτων προς την κάλπη, τόσο για τη σειρά κατάταξης όσο και για την κατανομή των εδρών.

Πέραν της συσπείρωσης, που παραδοσιακά καταγράφουν τα μεγάλα κόμματα στο τελευταίο στάδιο της προεκλογικής περιόδου, λόγω και των κομματικών μηχανισμών που διαθέτουν, δεν πρέπει να αγνοείται η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημοσκόπησης βρισκόταν στο απόγειό της η συζήτηση γύρω από τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη για την περιβόητη υπόθεση «Σάντη».

Στο διάστημα μέχρι την παρούσα δημοσκόπηση, η όλη ιστορία κατέρρευσε σε μεγάλο βαθμό, όταν διαπιστώθηκε ότι αρκετοί από τους ισχυρισμούς δεν υφίσταντο, ενώ, σύμφωνα με την ίδια τη «Σάντη», τα μηνύματα ήταν πλαστά. Από την όλη υπόθεση είχε προκύψει και η αφαίρεση του Δημήτρη Παπαδάκη από το ψηφοδέλτιο του Άλμα, γεγονός που οδήγησε σε βαθιά ρήξη τις δύο πλευρές.

Μια ακόμη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καινοτομία της μεγάλης δημοσκόπησης που παρουσιάζει σήμερα ο «Φ» είναι η καταγραφή αποτελεσμάτων ανά επαρχία. Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων, αποκωδικοποιείται το σκηνικό για κάθε κόμμα ανά επαρχία και αποκαλύπτεται σε ποιες περιοχές καταγράφουν μεγαλύτερη δυναμική ή τις περισσότερες απώλειες.

Επιπρόσθετα, στην παρούσα έρευνα γίνεται αναγωγή ποσοστών επί των έγκυρων ψήφων. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι αναποφάσιστοι ή όσοι δεν απάντησαν στο ερώτημα για το τι προτίθενται να ψηφίσουν.

Εδραιώνει προβάδισμα ο ΔΗΣΥ, καθαρά τρίτο το ΕΛΑΜ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, η μάχη της πρώτης θέσης παραμένει ανοικτή. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός εδραιώνει το προβάδισμα που είχε και στις δύο προηγούμενες έρευνες, ανοίγοντας μάλιστα και την ψαλίδα από το ΑΚΕΛ. Παρ’ όλα αυτά, η διαφορά των δύο κομμάτων παραμένει μικρότερη της μίας μονάδας, τόσο στα ποσοστά χωρίς αναγωγή όσο και στα ποσοστά με αναγωγή, άρα παραμένει ανοικτό το σενάριο ανατροπής.

Συγκεκριμένα, στα αποτελέσματα χωρίς αναγωγή ο ΔΗΣΥ καταγράφει ποσοστό 18,9%, έναντι 18,1% του ΑΚΕΛ, ενώ με αναγωγή το ποσοστό του ΔΗΣΥ ανέρχεται στο 19,7% και του ΑΚΕΛ στο 18,8%.

Το ΕΛΑΜ φαίνεται να εδραιώνεται στην τρίτη θέση, με καθαρό προβάδισμα έναντι των κομμάτων που ακολουθούν. Χωρίς αναγωγή, το ποσοστό του ανέρχεται στο 11,1%, ενώ με αναγωγή φτάνει το 11,6%.

Βγαίνει μπροστά το ΔΗΚΟ, υποχωρεί το ΑΛΜΑ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μάχη από την τέταρτη μέχρι και την έκτη θέση, με τρία κόμματα να δίνουν μάχη. Αυτό που διαπιστώνεται είναι η ανοδική πορεία των ποσοστών του ΔΗΚΟ, το οποίο για πρώτη φορά στην παρούσα δημοσκόπηση δείχνει να ανατρέπει τη διαφορά που είχε με το ΑΛΜΑ, με τα δύο κόμματα να καταγράφουν το ίδιο ποσοστό ψήφων.

Χωρίς αναγωγή, ΔΗΚΟ και ΑΛΜΑ καταγράφουν από 8%, ενώ με αναγωγή από 8,3%. Η Άμεση Δημοκρατία ακολουθεί από κοντά, με ποσοστό 6,5% χωρίς αναγωγή και 6,7% με αναγωγή.

Κοντά το ΒΟΛΤ, το παλεύουν ΕΔΕΚ και Οικολόγοι

Αξιοσημείωτο στοιχείο της παρούσας δημοσκόπησης είναι ότι οι πιθανότητες για μια Βουλή με περισσότερα από έξι κοινοβουλευτικά κόμματα είναι αρκετά μεγάλες. Ένα κόμμα εξασφαλίζει είσοδο στη Βουλή εάν εξασφαλίσει το μέτρο παγκύπρια για συμμετοχή στη δεύτερη κατανομή εδρών, δηλαδή ποσοστό 3,6%, ή στην περίπτωση που εξασφαλίσει το εκλογικό μέτρο για έδρα από την πρώτη κατανομή σε κάποια επαρχία.

Σε σχέση με προηγούμενες δημοσκοπήσεις, το ΒΟΛΤ καταγράφει αύξηση ποσοστών, φτάνοντας το 3,1% χωρίς αναγωγή και το 3,2% με αναγωγή, και βρίσκεται ουσιαστικά μία ανάσα από την είσοδο στη Βουλή. Σοβαρές πιθανότητες διατηρούν η ΕΔΕΚ και οι Οικολόγοι, καταγράφοντας ποσοστό 2% χωρίς αναγωγή και 2,1% με αναγωγή.

Λιγότερες πιθανότητες φαίνεται να διατηρούν η ΔΗΠΑ και το ΚΕΚΚ, που καταγράφουν ποσοστό 1,1% και 1% αντίστοιχα χωρίς αναγωγή και 1,2% και 1,1% αντίστοιχα με αναγωγή.

Τα σκαμπανεβάσματα των κομμάτων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας δημοσκόπησης με τις δύο προηγούμενες, που πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάρτιο. ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ καταγράφουν μια μικρή, σταθερή αύξηση. ΕΛΑΜ και Άμεση Δημοκρατία είχαν σκαμπανεβάσματα σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση, ενώ σημαντική πτώση, πέραν των 2 μονάδων, καταγράφει το ΑΛΜΑ.

Η ρευστότητα, ωστόσο, που διακατέχει το πολιτικό σκηνικό παραμένει, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό του εκλογικού σώματος δεν έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του, γεγονός που αφήνει περιθώριο διαφοροποίησης του αποτελέσματος.

Ψήφος ανά επαρχία

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που αποτυπώνουν τις εκλογικές τάσεις ανά επαρχία, καταγράφοντας επί του εδάφους αδυναμίες και δυναμικές των κομμάτων. Με μια πρώτη ματιά, φαίνεται ότι, σε σχέση με το 2021, τα παραδοσιακά κόμματα καταγράφουν απώλειες σε όλες σχεδόν τις επαρχίες της Κύπρου, με ορισμένες περιπτώσεις να είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικές.

Λευκωσία

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, στην επαρχία Λευκωσίας, που είναι και η μεγαλύτερη, παραμένει πρώτος, διατηρώντας διαφορά δύο μονάδων από το ΑΚΕΛ. Συγκεκριμένα, ο ΔΗΣΥ καταγράφει ποσοστό 20%, έναντι 18% του ΑΚΕΛ, ενώ ακολουθεί το ΑΛΜΑ στην τρίτη θέση με 10%, μία μονάδα περισσότερο από το ΕΛΑΜ και το ΔΗΚΟ, που ακολουθούν με 9%.

Η Άμεση Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 6%, το ΒΟΛΤ 4%, η ΕΔΕΚ 3%, οι Οικολόγοι 2% και η ΔΗΠΑ 1%.

Λεμεσός

Στην επαρχία Λεμεσού, το ΑΚΕΛ έχει μικρό προβάδισμα έναντι του ΔΗΣΥ, ενώ στην 3η θέση ισοβαθμούν ΕΛΑΜ και ΑΛΜΑ. Συγκεκριμένα, το ΑΚΕΛ προηγείται με 21%, έναντι 20% του ΔΗΣΥ, και ακολουθούν ΕΛΑΜ και ΑΛΜΑ με 8%, έναντι 6% του ΔΗΚΟ και της Άμεσης Δημοκρατίας.

Η ΔΗΠΑ καταγράφει ποσοστό 3%, ενώ ΒΟΛΤ, ΕΔΕΚ και Οικολόγοι λαμβάνουν από 1%.

Αμμόχωστος

Στην επαρχία Αμμοχώστου, το ΕΛΑΜ παρουσιάζει μεγάλη δυναμική και προηγείται με 22%, έναντι 18% του ΔΗΣΥ. Η Αμμόχωστος ήταν για χρόνια προπύργιο του Δημοκρατικού Συναγερμού και η τάση που αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση θα έχει ενδιαφέρον ως σημείο ανάλυσης, εφόσον επιβεβαιωθεί τελικά και στην κάλπη.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΑΚΕΛ, με ποσοστό 16%, και ακολουθούν το ΔΗΚΟ με 7%, η Άμεση Δημοκρατία με 6%, ενώ ΑΛΜΑ και ΒΟΛΤ καταγράφουν από 5%. Έπονται οι Οικολόγοι με 2% και ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ με 1%.

Λάρνακα

Η επαρχία Λάρνακας είναι η πιο δυνατή επαρχία του ΑΚΕΛ, με το κόμμα της Αριστεράς να καταγράφει ποσοστό 23%. Ακολουθούν ο ΔΗΣΥ με 18%, το ΕΛΑΜ με 13%, το ΔΗΚΟ με 7%, το ΑΛΜΑ με 6%, η ΔΗΠΑ με 3%, το ΒΟΛΤ με 2%, η ΕΔΕΚ με 2% και οι Οικολόγοι και Άμεση Δημοκρατία με 1%.

Η Λάρνακα, μετά την Αμμόχωστο, είναι η δεύτερη επαρχία με σημαντική άνοδο των ποσοστών του ΕΛΑΜ.

Πάφος

Στην επαρχία Πάφου, ο ΔΗΣΥ διατηρεί ισχυρό προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων κομμάτων, με ποσοστό 23%, έναντι 12% του ΔΗΚΟ, 11% του ΑΚΕΛ, 10% του ΕΛΑΜ, 8% του ΑΛΜΑ, 5% της ΕΔΕΚ, 4% της Άμεσης Δημοκρατίας, 1% του ΒΟΛΤ, 1% των Οικολόγων και 1% της ΔΗΠΑ.

Η επαρχία Πάφου έχει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο, καθώς οι βουλευτικές έδρες της έχουν αυξηθεί σε 5, έναντι 4 που είχε μέχρι σήμερα. Συνεπώς, θα μοιράσει μία επιπλέον έδρα. Παραδοσιακά, στην επαρχία Πάφου, τις τέσσερις έδρες μοιράζονται από μία τα τέσσερα παραδοσιακά κόμματα: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ.

Κερύνεια

Στη μικρότερη πληθυσμιακά επαρχία της Κύπρου, η οποία διαθέτει 3 έδρες, προβάδισμα έχει το ΑΚΕΛ με 20%. Ακολουθούν ο ΔΗΣΥ με 16%, το ΔΗΚΟ με 10%, το ΒΟΛΤ με 7%, το ΕΛΑΜ με 6%, η ΕΔΕΚ με 4%, η Άμεση Δημοκρατία με 3%, ενώ από 1% καταγράφουν ΑΛΜΑ, Οικολόγοι και ΔΗΠΑ.

Συσπειρώσεις: Η μεγάλη αντεπίθεση

Στον τελευταίο γύρο της προεκλογικής περιόδου, τα παραδοσιακά κόμματα δείχνουν τη δύναμή τους, με τη συσπείρωση να αποτελεί ουσιαστικά το μεγάλο τους όπλο. Όπως προκύπτει και μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας, η αντίστροφη πορεία προς την κάλπη συνοδεύεται από μια μεγάλη προσπάθεια αντεπίθεσης των παραδοσιακών κομμάτων, με διαρκή αύξηση της συσπείρωσής τους, η οποία αποτυπώνεται και στην αύξηση των ποσοστών που καταγράφουν.

Η συσπείρωση του ΔΗΣΥ παραμένει σχετικά χαμηλή, στο 63%. Ωστόσο, σε σχέση με τη δημοσκόπηση του περασμένου μήνα, έχει ανέβει κατά 5 μονάδες. Τον Απρίλιο η συσπείρωση του ΔΗΣΥ ήταν στο 58% και τον Μάρτιο στο 57%.

Αύξηση συσπείρωσης καταγράφει και το ΑΚΕΛ, που φτάνει στο 76%, έναντι 71% τον Απρίλιο και 68% τον Μάρτιο. Τη μεγαλύτερη αύξηση συσπείρωσης επιτυγχάνει το ΔΗΚΟ, αν και η συνολική συσπείρωσή του παραμένει χαμηλή. Τον Μάρτιο η συσπείρωσή του ήταν στο 44%, τον Απρίλιο έφτασε στο 55% και τώρα ανέρχεται στο 63%.

Η συσπείρωση του ΕΛΑΜ είναι στο 66%, έναντι 69% που ήταν τον προηγούμενο μήνα και 66% τον Μάρτιο. Η ΕΔΕΚ βρίσκεται στο 45%, έναντι 44% τον προηγούμενο μήνα, η ΔΗΠΑ διπλασίασε το ποσοστό συσπείρωσής της, φτάνοντας στο 42% από 21% που ήταν τον Απρίλιο, ενώ οι Οικολόγοι από 22% έφτασαν στο 34%.

Στην παράσταση νίκης, ο ΔΗΣΥ είναι πρώτος με 59%, ενώ το ΑΚΕΛ ακολουθεί με 18%, το ΕΛΑΜ με 3%, άλλο κόμμα με 3%, ενώ ποσοστό 17% δεν απάντησε.

Προέλευση ψήφων για ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση της προέλευσης των ψήφων προς ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία, αλλά και η σύγκριση με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης του Απριλίου.

Οι ψήφοι προς το ΑΛΜΑ προέρχονται σε ποσοστό 13% από τον ΔΗΣΥ, 17% από το ΑΚΕΛ, 13% από το ΔΗΚΟ, 10% από τη ΔΗΠΑ, 4% από την ΕΔΕΚ και 13% από άλλο κόμμα, ενώ ποσοστό 13% δήλωσε ότι δεν ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές.

Αντίστοιχα, τον Απρίλιο τα ποσοστά του ήταν 22% από τον ΔΗΣΥ, 11% από το ΑΚΕΛ, 11% από το ΔΗΚΟ, 5% από το ΕΛΑΜ, 8% από την ΕΔΕΚ, 22% από άλλο κόμμα, 14% από όσους δεν ψήφισαν και 7% από όσους δεν απάντησαν.

Για την Άμεση Δημοκρατία, οι ψηφοφόροι της προέρχονται σε ποσοστό 24% από τον ΔΗΣΥ, 16% από το ΑΚΕΛ, 2% από το ΔΗΚΟ, 3% από το ΕΛΑΜ και 13% από άλλο κόμμα, ενώ 23% δήλωσε ότι δεν ψήφισε και 19% δεν απάντησε.

Αντίστοιχα, τον Απρίλιο τα ποσοστά ήταν 32% από τον ΔΗΣΥ, 14% από το ΑΚΕΛ, 14% από το ΔΗΚΟ, 10% από το ΕΛΑΜ, 5% από άλλο κόμμα, 15% από όσους δεν ψήφισαν και 10% από όσους δεν απάντησαν.

Μετακινήσεις ψηφοφόρων

Σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις ψηφοφόρων, η δημοσκόπηση καταγράφει τα εξής:

ΔΗΣΥ: 8% προς ΕΛΑΜ, 5% προς Άμεση Δημοκρατία, 4% προς ΑΛΜΑ, 6% προς άλλο κόμμα και 10% δεν αποφάσισε. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο, είναι εμφανής η μείωση των διαρροών τόσο προς το ΕΛΑΜ όσο και προς το ΑΛΜΑ και την Άμεση Δημοκρατία.

ΑΚΕΛ: 7% προς ΑΛΜΑ, 6% προς Άμεση Δημοκρατία, 8% προς άλλο κόμμα, 2% δεν αποφάσισε και 1% προς ΔΗΚΟ. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, οι διαρροές προς το ΑΛΜΑ παραμένουν σταθερές και προς την Άμεση Δημοκρατία είναι ελαφρώς αυξημένες.

ΔΗΚΟ: 9% προς ΔΗΣΥ, 4% προς ΑΚΕΛ, 12% προς ΑΛΜΑ, 3% προς ΕΛΑΜ, 1% προς Άμεση Δημοκρατία και 3% δεν αποφάσισε. Σε σχέση με τον Απρίλιο, καταγράφεται 1% μεγαλύτερη διαρροή προς το ΑΛΜΑ, ενώ περιορίζονται σημαντικά οι διαρροές προς την Άμεση Δημοκρατία.

ΕΛΑΜ: 9% προς ΔΗΣΥ, 5% προς ΔΗΚΟ, 3% προς Άμεση Δημοκρατία, 2% προς ΑΛΜΑ και 14% προς άλλο κόμμα. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, μειώνει τις διαρροές του προς την Άμεση Δημοκρατία και το ΑΛΜΑ, ωστόσο καταγράφεται αύξηση διαρροών προς τον ΔΗΣΥ.