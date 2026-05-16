Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 56 ετών, προχώρησαν μέλη της Αστυνομίας στην επαρχία Λευκωσίας, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας, υπηκόων τρίτης χώρας. Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωρίου.

Γύρω στις 8.50 χθες το βράδυ, μέλη της Αστυνομίας και συγκεκριμένα μέλη της ΜΜΑΔ, που βρίσκονταν σε περιπολία στην περιοχή Ιδαλίου – Λυμπιών – Αθηένου, αντιλήφθηκαν αυτοκίνητο να οδηγείται από την νεκρή ζώνη προς τις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας.

Ο 56χρονος οδηγός του οχήματος παρέλειψε να σταματήσει για έλεγχο και συνέχισε την πορεία του, με τα μέλη της Αστυνομίας να τον ανακόπτουν στην περιοχή Αλάμπρας. Ο ύποπτος οδηγός προσπάθησε εκ νέου να διαφύγει και προσέκρουσε με το αυτοκίνητο του στο περιπολικό όχημα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στο σημείο.

Τα μέλη της Αστυνομίας έκαναν χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού τους, με ρίψη προειδοποιητικού πυροβολισμού στον αέρα.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι στο όχημα επέβαιναν άλλα τέσσερα πρόσωπα και συγκεκριμένα, δύο γυναίκες ηλικίας 32 και 29 ετών και δύο ανήλικοι, 10 και 16 ετών, όλοι υπήκοοι τρίτης χώρας, τους οποίους όπως ο ίδιος ο 56χρονος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, μετέφερε από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας.

Τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 56χρονου για αυτόφωρα αδικήματα. Αυτός οδηγήθηκε το πρωί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης του διάρκειας έξι ημερών, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Οι δύο γυναίκες και δύο ανήλικοι, μεταφέρθηκαν στο κέντρο φιλοξενίας στην Κοκκινοτριμιθιά.