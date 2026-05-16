Μετά από παρέμβαση του Προέδρου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Σταύρου Παπαδούρη, η Υπηρεσία Εκλογών και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών προχώρησαν σε διόρθωση του διαφημιστικού σποτ που δόθηκε σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς για τον τρόπο ψηφοφορίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κινήματος, το αρχικό λεκτικό του σποτ ανέφερε γενικά ότι ο αρχηγός συνδυασμού κόμματος ή ο επικεφαλής συνδυασμού συνασπισμού κομμάτων δεν χρειάζεται σταυρό προτίμησης, καθώς θεωρείται ότι λαμβάνει τόσους σταυρούς προτίμησης όσοι είναι και οι ψήφοι του συνδυασμού του οποίου ηγείται.

Η αναφορά αυτή, σημειώνεται, μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση στους ψηφοφόρους, καθώς δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Στην περίπτωση του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, ο Πρόεδρος του Κινήματος κ. Σταύρος Παπαδούρης είναι υποψήφιος στη Λεμεσό και χρειάζεται σταυρό προτίμησης, όπως και οι υπόλοιποι υποψήφιοι του συνδυασμού.

Μετά τις υποδείξεις του κ. Παπαδούρη, το λεκτικό συμπληρώθηκε με την εξής φράση:

«Αν δίπλα από το όνομα του αρχηγού συνδυασμού ή επικεφαλής συνασπισμού κομμάτων δεν έχει εκτυπωθεί τετράγωνο, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται σταυρό προτίμησης και θεωρείται ότι λαμβάνει τόσους σταυρούς προτίμησης, όσοι είναι και οι ψήφοι του συνδυασμού του οποίου ηγείται. Σε περίπτωση που δίπλα από το όνομα αρχηγού ή επικεφαλής έχει εκτυπωθεί τετράγωνο, αυτός χρειάζεται σταυρό προτίμησης, όπως και οι υπόλοιποι υποψήφιοι του συνδυασμού».

Πρόκειται για μια σημαντική διόρθωση, προστίθεται, αφού η συγκεκριμένη διαφήμιση επηρεάζει πέντε κόμματα, περιλαμβανομένου και του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Το μήνυμα προς τους πολίτες είναι απλό: όπου υπάρχει τετράγωνο δίπλα από το όνομα υποψηφίου, χρειάζεται σταυρός προτίμησης. Αυτό ισχύει και για αρχηγό κόμματος ή επικεφαλής συνδυασμού, εφόσον στο ψηφοδέλτιο υπάρχει τετράγωνο δίπλα από το όνομά του.

Υπενθυμίζεται ότι το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχει ήδη καταθέσει πρόταση νόμου στη Βουλή, ώστε όλοι οι υποψήφιοι να χρειάζονται σταυρό προτίμησης, χωρίς ειδικές εξαιρέσεις λόγω της ιδιότητας του αρχηγού κόμματος.

Σε μια δημοκρατική εκλογική διαδικασία, καταλήγει η ανακοίνωση, όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να κρίνονται με τον ίδιο τρόπο από τους πολίτες. Αρχηγοί, στελέχη και υποψήφιοι οφείλουν να ζητούν καθαρά την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων. Κανένας δεν πρέπει να θεωρείται εκ των προτέρων «σταυρωμένος».