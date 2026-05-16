Νέες αποκαλύψεις φέρνει στο φως η Κάρι Τζόνσον, σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, για την εμπειρία της με τον οδηγό ταξί Τζον Γουόρμποϊς, γνωστό ως ο διαβόητος βιαστής του Λονδίνου, όταν η ίδια ήταν 19 ετών.

Η νέα μαρτυρία της – μετά την πρώτη στους Τάιμς του Λονδίνου το 2018 – θεωρείται ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις σεξουαλικών εγκλημάτων στη σύγχρονη Βρετανία, η οποία επέστρεψε στην επικαιρότητα με αφορμή τη νέα δραματική σειρά του ITV «Believe Me» και την πρόσφατη απόρριψη νέου αιτήματος αποφυλάκισης του δράστη.

Ο Γουόρμποϊς είχε καταδικαστεί για δεκάδες σεξουαλικές επιθέσεις εις βάρος γυναικών στο Λονδίνο, τις οποίες νάρκωνε προσφέροντάς τους ποτά μέσα στο ταξί του. Παρότι οι Αρχές εκτιμούν ότι τα θύματά του ξεπερνούν τις 100 γυναίκες, αρχικά είχε καταδικαστεί το 2009 για 19 αδικήματα που αφορούσαν 12 θύματα.

Η Κάρι Τζόνσον αποκάλυψε ότι συνάντησε τον Γουόρμποϊς το 2007, έπειτα από βραδινή έξοδο στο Τσέλσι. Περιμένοντας μόνη της το νυχτερινό λεωφορείο, ο οδηγός σταμάτησε δίπλα της και προσφέρθηκε να τη μεταφέρει σπίτι με μόλις πέντε λίρες.

Ο Τζον Γουόρμποϊς ομολόγησε ότι στοχοποίησε τουλάχιστον 90 γυναίκες / Φωτογραφία αρχείου: Met Police

«Μου είπε ότι δεν του άρεσε να βλέπει νέες γυναίκες μόνες αργά το βράδυ. “Θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο”, με προειδοποίησε. Η ειρωνεία είναι τρομακτική», ανέφερε η Τζόνσον χαρακτηριστικά στη μαρτυρία της στη Daily Mail.

«Δεν έδειχνε απειλητικός, αλλά σχεδόν ντροπαλός»

Στην αφήγησή της, η Τζόνσον περιγράφει ότι ο οδηγός εμφανιζόταν φιλικός και αμήχανος, κερδίζοντας εύκολα την εμπιστοσύνη της. Της είπε ότι είχε κερδίσει πολλά χρήματα σε καζίνο και της πρότεινε να γιορτάσουν πίνοντας σαμπάνια μέσα στο ταξί.

«Δεν έδειχνε καθόλου απειλητικός. Αντίθετα, έμοιαζε αδέξιος, σχεδόν ντροπαλός κάποιες στιγμές. Κοιτάζοντας πίσω τώρα, συνειδητοποιώ πόσο χειριστικός ήταν», είπε η ίδια.

Η Κάρι Τζόνσον, σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να παραμείνει ο βιαστής οδηγός ταξί στη φυλακή / Φωτογραφία αρχείου: AP

Η Τζόνσον αποκάλυψε πως – χωρίς να το καταλάβει ο δράστης – άδειαζε διακριτικά τη σαμπάνια στο πάτωμα του ταξί, επειδή δεν ήθελε να πιει. Όπως εξηγεί, εκείνη την εποχή δεν ήταν διαδεδομένες οι προειδοποιήσεις για τα λεγόμενα «date rape drugs». «Σήμερα ίσως φαίνεται αδιανόητα αφελές το ότι δεν υποψιάστηκα πως η σαμπάνια μπορεί να ήταν νοθευμένη. Όμως τότε δεν είχα ακούσει ποτέ για τέτοιες ουσίες», ανέφερε.

Η κατάσταση άρχισε να γίνεται πιο ανησυχητική όταν ο οδηγός σταμάτησε σε μια σκοτεινή και ερημική περιοχή κοντά στο Putney Common και εξαφανίστηκε για αρκετά λεπτά με την πρόφαση φυσικής ανάγκης. «Μόνο αργότερα κατάλαβα τι έκανε. Περίμενε να δράσουν τα ναρκωτικά στη σαμπάνια που πίστευε ότι είχα πιει», είπε.

Όταν επέστρεψε, αντί να καθίσει στη θέση του οδηγού, μπήκε στο πίσω κάθισμα δίπλα της κρατώντας ένα μπουκάλι βότκα. «Τότε άρχισα να νιώθω πραγματικά άβολα. Του είπα ότι έπρεπε να πάω σπίτι γιατί η μητέρα μου με περίμενε και θα ανησυχούσε. Εκείνος είπε ότι θα έκανε γρήγορα, ότι ήθελε απλώς “να πιούμε στην υγειά των κερδών του”».

«Η γεύση ήταν απαίσια»

Παρότι εκείνη αρνήθηκε αρχικά να πιει, ο Γουόρμποϊς συνέχισε να επιμένει, προσφέροντάς της δωρεάν τη διαδρομή και 50 λίρες. «Μου είπε: “Έλα, μόνο ένα γρήγορο σφηνάκι”. Του απάντησα ότι ήμουν κουρασμένη και ήθελα απλώς να πάω για ύπνο. Εκείνος επέμενε και τελικά ήπια. Η γεύση ήταν απαίσια», θυμάται.

Η ίδια εξηγεί ότι εκείνη τη στιγμή δεν είχε καταλάβει τι κίνδυνο διέτρεχε πραγματικά. «Τι έπρεπε να κάνω; Να θυμώσω; Να απαιτήσω να με πάει σπίτι αμέσως; Να πηδήξω έξω από το ταξί και να τρέξω; Ένιωθα άβολα, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο επικίνδυνη ήταν η κατάσταση», σημείωσε.

Χαρακτηριστικό μαύρο ταξί του Λονδίνου. Σε ένα τέτοιο όχημα ο Τζον Γουόρμποϊς επιτέθηκε σεξουαλικά σε δεκάδες γυναίκες, τις οποίες νάρκωνε προσφέροντάς τους ποτά / Φωτογραφία αρχείου: Wikipedia.

Λίγο αργότερα, όπως περιγράφει, σχεδόν δεν θυμόταν τίποτα από τη διαδρομή μέχρι το σπίτι. Όταν έφτασε, η κατάστασή της επιδεινώθηκε δραματικά.

«Το δωμάτιο άρχισε να γυρίζει. Έκανα εμετό, δεν μπορούσα να μιλήσω καθαρά και κατέρρευσα μέσα στην μπανιέρα, πλήρως ντυμένη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τότε πίστεψε πως απλώς είχε επηρεαστεί από το αλκοόλ σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε.

Η στιγμή που η Κάρι Τζόνσον κατάλαβε την αλήθεια

Για μήνες πίστευε ότι είχε απλώς μεθύσει. Η αλήθεια αποκαλύφθηκε όταν μια φίλη της διάβασε δημοσίευμα για έναν οδηγό ταξί που νάρκωνε γυναίκες με σαμπάνια, αφού πρώτα ισχυριζόταν ότι είχε κερδίσει χρήματα σε καζίνο. «Κατάλαβα αμέσως ότι είχα μπει στο δικό του ταξί. Ο τρόπος δράσης ήταν ακριβώς ο ίδιος», είπε.

Η Τζόνσον επικοινώνησε αμέσως με την αστυνομία, αναγνώρισε τον δράστη και παρέδωσε ακόμη και τον αριθμό τηλεφώνου που της είχε δώσει ο ίδιος εκείνο το βράδυ.

Αργότερα αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για την εφιαλτική εμπειρία της προκειμένου να ενθαρρύνει και άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν το παράδειγμά της, όπως είπε.

Η μάχη για να μην αποφυλακιστεί

Το 2017 η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν το συμβούλιο αποφυλακίσεων έκρινε ότι ο Γουόρμποϊς μπορούσε να αφεθεί ελεύθερος. Η απόφαση είχε προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις στη Βρετανία, καθώς οι ακροάσεις είχαν γίνει μυστικά και τα θύματα δεν είχαν καν ενημερωθεί επαρκώς για τη διαδικασία.

Η Κάρι Τζόνσον, μαζί με άλλα θύματα, ξεκίνησαν δικαστικό αγώνα για να ανατραπεί η απόφαση. Τελικά, το 2018, το δικαστήριο ακύρωσε την αποφυλάκιση του βιαστή οδηγού ταξί, κρίνοντας ότι η διαδικασία ήταν νομικά εσφαλμένη.

Η δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση οδήγησε και άλλα θύματα να καταγγείλουν επιθέσεις, με αποτέλεσμα ο Γουόρμποϊς να καταδικαστεί αργότερα και σε επιπλέον ποινές ισόβιας κάθειρξης, ενώ προ ημερών απορρίφθηκε νέο αίτημα αποφυλάκισης του βιαστή.

«Η ανακούφιση που νιώθω γνωρίζοντας ότι θα παραμείνει πίσω από τα κάγκελα είναι δύσκολο να περιγραφεί με λόγια. Οι γυναίκες και τα κορίτσια στη Βρετανία είναι ασφαλέστερες χάρη σε αυτή την απόφαση», ανέφερε.

«Η κουλτούρα της αστυνομίας δεν έχει αλλάξει αρκετά»

Στο πιο αιχμηρό κομμάτι της παρέμβασής της στη βρετανική εφημερίδα, η Κάρι Τζόνσον στρέφεται εναντίον του τρόπου με τον οποίο οι Αρχές αντιμετώπισαν τα θύματα του Γουόρμποϊς.

Όπως καταγγέλλει, πολλές γυναίκες που πήγαν στην αστυνομία αντιμετωπίστηκαν με καχυποψία και σεξιστικά σχόλια, ενώ οι καταγγελίες τους δεν διερευνήθηκαν σωστά. «Χρειάζεται τεράστιο θάρρος για να μιλήσουν οι γυναίκες. Πρέπει να ξέρουν ότι όταν το κάνουν, θα τις πάρουν στα σοβαρά και θα γίνει κάθε προσπάθεια ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη», τονίζει.

Η ιστορία του Τζον Γουόρμποϊς θεωρείται σήμερα μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις σεξουαλικών εγκλημάτων στη σύγχρονη Βρετανία, ενώ η σειρά «Believe Me» επιχειρεί να αναδείξει όχι μόνο τα εγκλήματα του ίδιου, αλλά και τις θεσμικές αποτυχίες που του επέτρεψαν να συνεχίζει επί χρόνια να δρα ανενόχλητος.

Πηγή: iefimerida.gr