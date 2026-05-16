Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 24ης Μαΐου 2026, λειτουργεί ειδική τηλεφωνική υπηρεσία για την παροχή πληροφοριών στο κοινό, στον παγκύπριο αριθμό 77 77 22 12.

Επιπλέον, λειτουργούν τα ακόλουθα τηλέφωνα ανά Επαρχία:

Λευκωσία : 22 804 340

Λεμεσός : 25 806 440

Αμμόχωστος : 23 828 578

Λάρνακα : 24 205 999

Πάφος : 26 801 142

Υπουργείο Εσωτερικών : 22 867 640

Η υπηρεσία παροχής πληροφοριών λειτουργεί από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή μεταξύ των ωρών 8 π.μ. και 6 μ.μ., καθώς και το Σάββατο μεταξύ των ωρών 8 π.μ. και 1 μ.μ..

Οι πολίτες μπορούν να καλούν τον πιο πάνω αριθμό τηλεφώνου για ενημέρωση σχετικά με τα πιο κάτω θέματα:

(α) το εκλογικό κέντρο, στο οποίο ψηφίζουν, αναφέροντας τον αριθμό του δελτίου πολιτικής ταυτότητάς τους,

(β) την αντικατάσταση εκλογικού βιβλιαρίου, λόγω φθοράς ή απώλειας.

(γ) τις ώρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας, και

(δ) τον αριθμό των επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης κατά εκλογική περιφέρεια.

Σημειώνεται ότι για τον παγκύπριο αριθμό τηλεφώνου ισχύει χρέωση €0,081/λεπτό για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο και €0,1050/λεπτό για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο.

Ορθός τρόπος ψηφοφορίας

Σύμφωνα με τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Κανονισμούς, τα μόνα καθορισμένα σημεία, με τα οποία μπορούν οι εκλογείς να ψηφίσουν, είναι το «X» ή το «+» ή το «√».

Σε περίπτωση που ο εκλογέας σημειώσει οποιοδήποτε άλλο σημείο ή γράμμα, με το οποίο είναι δυνατόν να εξακριβωθεί η ταυτότητά του, το ψηφοδέλτιο θα είναι άκυρο.

Ο εκλογές πρέπει να ψηφίσει σημειώνοντας ένα από τα καθορισμένα σημεία, μέσα στο μεγάλο τετράγωνο που βρίσκεται κάτω από τη στήλη του συνδυασμού ή στο τετράγωνο που βρίσκεται δίπλα από το όνομα του μεμονωμένου ανεξάρτητου υποψηφίου της προτίμησής του.

Ο εκλογέας δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει υποψήφιους από διαφορετικούς συνδυασμούς ή/και μεμονωμένους υποψήφιους, καθώς, σε τέτοια περίπτωση, το ψηφοδέλτιό θα είναι άκυρο.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που ο εκλογέας επιλέγει να ψηφίσει συνδυασμό, μπορεί ταυτόχρονα να εκδηλώσει την προτίμησή του σε υποψηφίους του συγκεκριμένου συνδυασμού, χρησιμοποιώντας σταυρούς προτίμησης, μέχρι τον αριθμό που αναφέρεται πιο κάτω, κατά Εκλογική Περιφέρεια:

Εκλογική Περιφέρεια Αρ. Σταυρών Προτίμησης Λευκωσίας 5 Λεμεσού 3 Αμμοχώστου 3 Λάρνακας 2 Πάφου 2 Κερύνειας 1

Τονίζεται ότι ο μέγιστος αριθμός σταυρών προτίμησης καθορίζεται με βάση τον αριθμό των εκλογικών εδρών που αναλογούν στην κάθε Εκλογική Περιφέρεια, με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων και όχι από τον αριθμό των υποψηφίων κάθε συνδυασμού. Στην περίπτωση που σημειωθούν περισσότεροι σταυροί προτίμησης, θα αγνοηθούν όλοι και δεν θα ληφθούν υπόψη. Tο ψηφοδέλτιο σε τέτοια περίπτωση θα θεωρείται έγκυρο και θα λογίζεται ως ψήφος υπέρ του συνδυασμού, στον οποίο σημειώθηκαν οι σταυροί προτίμησης, νοουμένου ότι δεν ψηφίστηκε άλλος συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος.

Με βάση τον εκλογικό Νόμο, ο αρχηγός συνδυασμού κόμματος ή επικεφαλής συνδυασμού συνασπισμού κομμάτων δεν χρειάζεται σταυρό προτίμησης, καθώς θεωρείται ότι αυτός/ή λαμβάνει τόσους σταυρούς προτίμησης όσοι είναι και οι ψήφοι του συνδυασμού, του οποίου ηγείται. Είναι για αυτόν τον λόγο που δίπλα από το όνομα του αρχηγού/επικεφαλής του συνδυασμού δεν εκτυπώνεται τετράγωνο.

Κάποιοι αρχηγοί/επικεφαλής δεν κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας που τους παρέχει ο Νόμος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δίπλα από το όνομα αρχηγού/επικεφαλής εκτυπώνεται τετράγωνο και αυτός χρειάζεται σταυρό προτίμησης για να εκλεγεί, όπως και οι υπόλοιποι υποψήφιοι του συνδυασμού.

Οι μόνοι υποψήφιοι που ΔΕΝ χρειάζονται σταυρό προτίμησης είναι οι ακόλουθοι:

Αννίτα Δημητρίου, Πρόεδρος Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ), υποψήφια στην Εκλογική Περιφέρεια Λάρνακας

Στέφανος Στεφάνου, Γενικός Γραμματέας Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ), υποψήφιος στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας

Νικόλας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗΚΟ), υποψήφιος στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας

Χρίστος Χρίστου, Πρόεδρος Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.), υποψήφιος στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας

Οδυσσέας Μιχαηλίδης, Επικεφαλής ΑΛΜΑ – Πολίτες για την Κύπρο, υποψήφιος στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας

Κυριάκος Ανδρέου, Πρόεδρος Το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου, υποψήφιος στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας

Χρίστος Κληρίδης, Πρόεδρος Δημοκρατική Αλλαγή, υποψήφιος στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας

Τσελεστίνα Ντε Πέτρο, Πρόεδρος Ακρο – Αριστερή Αντίσταση Κομμουνισμός, υποψήφια στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας.

Όλοι οι άλλοι υποψήφιοι, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων αρχηγών κομμάτων όλων των εκλογικών περιφερειών, χρειάζονται απαραίτητα σταυρό προτίμησης:

Σταύρος Παπαδούρης, Πρόεδρος Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, υποψήφιος στην Εκλογική Περιφέρεια Λεμεσού

Νικόλαος Προδρόμου, Πρόεδρος Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, υποψήφιος στην Εκλογική Περιφέρεια Αμμοχώστου

Ανδρομάχη Σοφοκλέους, Συμπρόεδρος ΒΟΛΤ Κύπρος, υποψήφια στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας

Πάνος Λοΐζου Πάρρας, Συμπρόεδρος ΒΟΛΤ Κύπρος, υποψήφιος στην Εκλογική Περιφέρεια Λεμεσού

Φειδίας Παναγιώτου, Πρόεδρος Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, υποψήφιος στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας

Σωτήρης Χρίστου, Πρόεδρος Σήκου Πάνω, υποψήφιος στην Εκλογική Περιφέρεια Λάρνακας

Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Πρόεδρος Δημοκρατικού Εθνικού Κινήματος (ΔΕΚ), υποψήφιος στην Εκλογική Περιφέρεια Λεμεσού

Ανδρέας Χριστοφή, Πρόεδρος Αγρονόμος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα, υποψήφιος στην Εκλογική Περιφέρεια Λεμεσού

Μαριάννα Αθανασίου, Πρόεδρος Πατριωτικού Μετώπου «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ», υποψήφια στην Εκλογική Περιφέρεια Λεμεσού

Απόστολος Αποστόλου, Επικεφαλής Λαϊκού Αγώνα Ελευθερίας, υποψήφιος στην Εκλογική Περιφέρεια Αμμοχώστου

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και βίντεο σχετικά με τον ορθό τρόπο ψηφοφορίας, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των εκλογών στη διεύθυνση elections.gov.cy.