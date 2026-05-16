Αναστάτωση προκλήθηκε την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, όταν σμήνος μελισσών εμφανίστηκε κοντά στον χώρο όπου εργάζονται τηλεοπτικά συνεργεία και ανταποκριτές. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο North Lawn, με τις εικόνες να κάνουν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

Το ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε έξω από τον Λευκό Οίκο, όταν εκατοντάδες μέλισσες εμφανίστηκαν κοντά στον χώρο που χρησιμοποιείται από το τηλεοπτικό press corps για ζωντανές συνδέσεις και μεταδόσεις, γνωστό ως «Pebble Beach».

🚨#BREAKING: Watch as a massive swarm of bees descends on the White House press corps’ Pebble Beach media area on the North Lawn of the White House after forming a hive in a nearby tree with some witnesses describing the scene as a bee tornado pic.twitter.com/HcoZNV3ztn May 15, 2026

Η ανταποκρίτρια του Fox News, Αλεξάντρια Χοφ, περιέγραψε την εικόνα ως έναν «ανεμοστρόβιλο από μέλισσες», καθώς τα έντομα πετούσαν μαζικά πάνω από τον χώρο όπου βρίσκονταν δημοσιογράφοι και τεχνικά συνεργεία.

Η δημοσιογράφος του NewsNation, Κέλι Μέγιερ, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι αναγκάστηκε να απομακρυνθεί όταν βρέθηκε μπροστά στο σμήνος κατά την είσοδό της στον Λευκό Οίκο.

So a huge swarm of bees just briefly took over the north lawn driveway at the White House: pic.twitter.com/tpUdt4CuKc May 15, 2026

«Περπατούσα προς τον Λευκό Οίκο και ένα σμήνος μελισσών είχε μπλοκάρει τον δρόμο. Ώρα να γυρίσω πίσω», έγραψε χαρακτηριστικά.

Τα βίντεο από το σημείο διαδόθηκαν γρήγορα στα social media, με αρκετούς χρήστες να δημιουργούν χιουμοριστικά memes γύρω από το περιστατικό. Ένας χρήστης δημοσίευσε σκηνή από την ταινία The Truman Show γράφοντας: «Ήρθε η ώρα. Απελευθερώστε τις μέλισσες».

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση πρωτοβουλίας της Μελάνια Τραμπ για την τοποθέτηση κυψέλης στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο προγράμματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν το συγκεκριμένο σμήνος σχετίζεται με τις μέλισσες της νέας κυψέλης.

