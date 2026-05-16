«Τα μεγάλα Εθνικά Θέματα, η Οικονομία, η Άμυνα και η Ασφάλεια, το μέλλον των χωρών μας δεν προσφέρονται για πειραματισμούς» τόνισε, μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης στον χαιρετισμό του στη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου της ΝΔ, που διεξάγεται στην Αθήνα.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι το αφήγημα κάποιων περί του τέλους των ιδεολογιών υπηρετεί ακριβώς εκείνους που χωρίς ιδεολογικό υπόβαθρο ή σαφές πολιτικό πλαίσιο, επιμένουν να καταγγέλλουν χωρίς να προτείνουν, να καταθέτουν θέσεις ανέφικτες και ανεδαφικές, χωρίς πρακτικό αντίκρισμα. «Αυτού του είδους η πολιτική δεν συνιστά πρόταση. Αυτού του είδους οι προσεγγίσεις, δεν συνιστούν πολιτική, και σίγουρα δεν αποτελεί τη δική μας απάντηση στα φαινόμενα που υπονομεύουν την ασφαλή και σταθερή πορεία των χωρών μας προς το αύριο», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι «στα 52 χρόνια παρουσίας της, η Νέα Δημοκρατία είχε πρωταγωνιστική συμβολή στην τιτάνια προσπάθεια για εθνική ανασυγκρότηση και ενότητα, για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο.Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι όποτε το κόμμα βρέθηκε είτε σε θέση διακυβέρνησης είτε σε αυτήν της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το αποτύπωμα ήταν θετικό.

Ανέφερε επίσης ότι πενήντα χρόνια μετά, η ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή «η Ελλάς ανήκει στη Δύση, πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά και πολιτισμικά» παραμένει διαχρονική και τόνισε ότι ειδικά σήμερα, μέσα σε ένα ασταθές διεθνές σύστημα, η συγκεκριμένη φράση καθίσταται εξαιρετικά επίκαιρη.

«Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών ανακατατάξεων, που δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής μας οικογένειας, Ελλάδα και Κύπρος αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, υπεύθυνα και συλλογικά, ως πυλώνες προόδου και ανάπτυξης, ως παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας, ειδικά σε μια περιοχή με σύνθετες προκλήσεις», σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι όλα αυτά δοκιμάστηκαν στην πράξη όταν η Κύπρος βρέθηκε στην ανάγκη να ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ για την ασφάλεια των πολιτών της, μετά την επίθεση στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου.

«Ποτέ μα ποτέ δεν πρόκειται να ξεχάσω την άμεση και χωρίς δεύτερη σκέψη ανταπόκριση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας όταν επικοινώνησα μαζί του για να του ζητήσω βοήθεια. Χωρίς δισταγμό, χωρίς δεύτερη σκέψη, ο φίλος Κυριάκος, ανταποκρίθηκε αμέσως στέλνοντας στην Κύπρο δύο ζεύγη μαχητικών της ελληνικής αεροπορίας και δύο υπερσύγχρονες φρεγάτες για να ενισχύσουν την ασφάλεια της Κύπρου και του λαού μας», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και υπογράμμισε ότι η ελληνική παρουσία στην Κύπρο λειτούργησε ως προπομπός ώστε κάθε ευρωπαϊκό κράτος να αποδείξει στην πράξη την αλληλεγγύη τους και πλέον να τεθεί επισήμως στην ΕΕ η ενεργοποίηση με συγκεκριμένο επιχειρησιακό πλάνο για το Άρθρο 42(7).

Αναφερόμενος στην προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ασκεί αυτό το εξάμηνο η Κύπρος, ο Πρόεδρος είπε ότι Ελλάδα και Κύπρος αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για μια σειρά από θέματα της καθημερινότητας των πολιτών. «Η ακρίβεια, η απασχόληση, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, το μεταναστευτικό, το στεγαστικό, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και πολλά άλλα αποτελούν προτεραιότητες μας που απαιτούν συνεργασία, συγκεκριμένο σχεδιασμό και αποτελεσματικότητα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι έτσι διαμορφώνονται συγκεκριμένες πολιτικές, που είναι υλοποιήσιμες, κοστολογημένες, πρακτικά εφαρμόσιμες και βιώσιμες.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε αναφορά και στο υψηλό επίπεδο διμερών σχέσεων Λευκωσίας και Αθήνας, λέγοντας ότι βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο που υπήρξαν ποτέ, καλύπτοντας ένα ευρύ θεματικό φάσμα, που εκτείνεται σε τομείς πέραν των αυστηρά εθνικών, και που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, όπως η Παιδεία, η Υγεία, το Περιβάλλον και Κλιματική Πολιτική, ο Εκσυγχρονισμός του Κράτους, η Έρευνα και Καινοτομία, ο Πολιτισμός και πολλοί άλλοι.

Μητσοτάκης: Οι σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου είναι στο υψηλότερο επίπεδο

«Η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου ως αποτέλεσμα μιας αυτονόητης ενέργειας στήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ελλάδα πιστεύω ότι έδρασε ως καταλύτης έτσι ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου να μην είναι ποτέ ισχυρότεροι από ότι είναι τώρα Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει μεγάλη χαρά», τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας στον χαιρετισμό του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Συνέδριο της ΝΔ.

Ο κ. Μητσοτάκης συμφώνησε με τον κ. Χριστοδουλίδη ότι το επίπεδο των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου ποτέ δεν ήταν καλύτερο και πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες να αναληφθούν από κοινού στα πλαίσια των σημαντικών συζητήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Γνωρίζεις ότι η Ελλάδα είναι ο σταθερότερος σύμμαχος της Κύπρου στη διαρκή προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού ζητήματος. Να είμαστε πάλι παρόντες και να κλείσει επιτέλους αυτή η πληγή, η οποία τόσο πονά τον ελληνισμό εδώ και 52 χρόνια» πρόσθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.