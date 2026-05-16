Δεν ξέρουμε τι κάνουν οι άλλες υπηρεσίες που εμπλέκονται στην πυρόσβεση και την πυρασφάλεια, όμως το Υπουργείο Εσωτερικών και η Πολιτική Άμυνα πήραν πολύ σοβαρά το όλο θέμα και προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες πρόληψης.

Από τη μια, εγκρίθηκε αυξημένο ποσό προς τις επαρχιακές διοικήσεις για καθαρισμούς αγριόχορτων και άλλων εύφλεκτων υλικών περιμετρικά, αλλά και εντός όλων των κοινοτήτων και δόθηκαν σαφείς οδηγίες για επιθεώρηση και έλεγχο. Από την άλλη, η Πολιτική Άμυνα πραγματοποίησε επισκέψεις σε όλες τις κοινότητες παγκύπρια, όπου σε συνεργασία με τα κοινοτικά συμβούλια, αναθεώρησε το Σχέδιο «Πολύβιος» που αφορά τις εκκενώσεις.

Έχουν ήδη αρχίσει και ασκήσεις εκκένωσης, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του μήνα. Πάντως, το σύστημα παραμένει κατακερματισμένο σε τέσσερα υπουργεία, αφού δεν πέρασε η πρόταση για σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και θεσμοθέτηση Εθνικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας.

Για φέτος, ο προσωρινός συντονιστής, Νίκος Λογγίνος, καλείται να βρει τρόπους ώστε τα πράγματα να λειτουργήσουν πολύ καλύτερα από πέρσι.

