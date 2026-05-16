«Η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου ως αποτέλεσμα μιας αυτονόητης ενέργειας στήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ελλάδα πιστεύω ότι έδρασε ως καταλύτης έτσι ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου να μην είναι ποτέ ισχυρότεροι από ότι είναι τώρα Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει μεγάλη χαρά», τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας στον χαιρετισμό του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Συνέδριο της ΝΔ.

Ο κ. Μητσοτάκης συμφώνησε με τον κ. Χριστοδουλίδη ότι το επίπεδο των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου ποτέ δεν ήταν καλύτερο και πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες να αναληφθούν από κοινού στα πλαίσια των σημαντικών συζητήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Γνωρίζεις ότι η Ελλάδα είναι ο σταθερότερος σύμμαχος της Κύπρου στη διαρκή προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού ζητήματος. Να είμαστε πάλι παρόντες και να κλείσει επιτέλους αυτή η πληγή, η οποία τόσο πονά τον ελληνισμό εδώ και 52 χρόνια» πρόσθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.