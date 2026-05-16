Ιδιαίτερη προσοχή συστήνει στο κοινό η Αστυνομία, σχετικά με μορφή απάτης, όπου οι δράστες ζητούν πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα ή και ηλεκτρονικούς υπολογιστές πολιτών, με στόχο την κλοπή χρημάτων από τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Οι δράστες, επικοινωνούν τηλεφωνικά με πολίτες δήθεν εκ μέρους πλατφόρμας χρηματοοικονομικών συναλλαγών και πληρωμών και ισχυρίζονται ψευδώς ότι άλλα πρόσωπα, έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο κινητό τους τηλέφωνο, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να κλαπούν χρήματα τους από τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Συγκεκριμένα, ζητούν από τους πολίτες να τους παραχωρήσουν εξ αποστάσεως πρόσβαση (remoteaccess), στις συσκευές τους, μέσω συγκεκριμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής (application), ώστε να προβούν σε λήψη μέτρων προστασίας.

Κύριος στόχος των επιτήδειων, είναι να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς των πολιτών και να τους αποσπάσουν χρήματα.

Με αφορμή τις νέες αυτές καταγγελίες, η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στο κοινό, επισημαίνοντας ότι οι εν λόγω κλήσεις είναι απατηλές.

Τονίζεται ότι, πρόσβαση σε οποιονδήποτε, σε ηλεκτρονικές συσκευές μέσω εξ αποστάσεως σύνδεσης, καθώς και πρόσβαση σε διαδικτυακούς λογαριασμούς, πρέπει να αποφεύγεται, ενώ στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα και τραπεζικών λογαριασμών, πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται σε οποιαδήποτε πρόσωπα.

Προτρέπονται οι πολίτες όπως πάντοτε διενεργούν έλεγχο για επαλήθευση των οποιωνδήποτε κλήσεων ή και μηνυμάτων λαμβάνουν.

Τέτοιος έλεγχος και επαλήθευση θα πρέπει να γίνεται μέσω των επίσημων και γνωστοποιημένων καναλιών επικοινωνίας, των εμπλεκόμενων οργανισμών.