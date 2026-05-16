Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα, Σάββατο 16 Μαΐου 2026 και ώρα 13:51, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, στην τοποθεσία «Βυζακερή» της κοινότητας Μοσφιλωτής, της επαρχίας Λάρνακας.

Λόγω της άμεσης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 14:15, αφού έκαψε χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν 10 άτομα του Τμήματος Δασών με 2πυροσβεστικά οχήματα. Συνέδραμαν επίσης 6 άτομα της ομάδας δασοπυρόσβεσης Μοσφιλωτής με 1 πυροσβεστικό όχημα και 1 εκσκαφέα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.