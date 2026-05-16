Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 8.50 το βράδυ της Παρασκευής σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα διώροφης πολυκατοικίας στα Λατσιά, στον Συνοικισμό Αγίου Ελευθερίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, διασώθηκε νεαρό άτομο από το μπαλκόνι του καιγόμενου διαμερίσματος, και παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων όπου του παρασχέθηκαν των Α’ Βοηθειών επί τόπου.

Επίσης, ηλικιωμένη ένοικος διπλανού διαμερίσματος μεταφέρθηκε σε ασφαλή χώρο με τη βοήθεια παρευρισκόμενων, πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο διαμέρισμα που ξέσπασε η φωτιά διαμένουν επίσης γυναίκα ηλικίας 36 ετών, με το παδί της, 6 ετών, οι οποίοι κατά τον χρόνο που εκδηλώθηκε η φωτιά δεν βρίσκονταν στο διαμέρισμα.

Από την πυρκαγιά, ολόκληρο το διαμέρισμα υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές. Από τη θερμότητα και τους καπνούς, ζημιές έπαθε και μέρος της εξωτερικής βαφής της πολυκατοικίας.

Η σκηνή αποκλείστηκε για να γίνουν εξετάσεις το πρωί σήμερα, για να εξακριβωθούν τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.