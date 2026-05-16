Πυρκαγιά σε φριτέζα λαδιού στην κουζίνα του εστιατορίου στο Αλιευτικό Καταφύγιο στην Λεμεσό, ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (15/05), με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός προσώπου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση πυροσβεστήρων και αφρού.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ο εξοπλισμός της κουζίνας του εστιατορίου.

Υπάλληλος στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, υπέστη εγκαύματα σε διαφορά μέρη του σώματος του και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Τα αίτια της πυρκαγιάς αποδίδονται σε υπερθέρμανση λαδιού.

Σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 52 περιστατικά, 26 πυρκαγιές, 25 ειδικές εξυπηρετήσεις και 1 ψευδή κλήση.