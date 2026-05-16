Μια σειρά κυβερνήσεων μας, δεξιών και αριστερών, έκτισαν πολιτικές ενίσχυσης της οικονομίας (κάποτε και σωτηρίας της) πάνω στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε και οργανισμό, που ασχολείται ειδικά με αυτό. Τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων (CIPA), ο οποίος τον Μάρτη είχε και την ετήσια γενική συνέλευσή του στην οποία ο Μάκης Κεραυνός είπε στην ομιλία του ότι: «δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το 2024 οι ακαθάριστες εισροές ξένων επενδύσεων ανήλθαν στα €8,5 δισεκατομμύρια, κατατάσσοντας την Κύπρο 2η στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε Άμεσες Ξένες Επενδύσεις ανά κάτοικο και στις 10 κορυφαίες χώρες παγκοσμίως».

€8,5 δισεκατομμύρια! Δεύτερη η Κύπρος στην ΕΕ και δέκατη παγκοσμίως! Και συνεχίζουμε αυτήν την πορεία. Είναι παλιά αυτή η ιστορία. Να θυμίσω τους επενδυτές που δεχόταν ο Δημήτρης Χριστόφιας στο Προεδρικό; Τους Καταρινούς, τους θυμάστε; Τον εκατομμυριούχο Αρμένιο που ήρθε να κάνει επενδύσεις και από τη χαρά του έσκασε στον Πρόεδρο ένα φιλί στα σκαλιά του Προεδρικού; Ακολούθησαν φυσικά τα χρυσά διαβατήρια. Κι αυτά με σκοπό να φέρουν ξένες επενδύσεις και να σώσουν την οικονομία. Όπως και σήμερα. Κάνει μεγάλες εκστρατείες και η παρούσα Κυβέρνηση, έφτασε μέχρι την Αμερική ο Πρόεδρος να φέρει επενδυτές…

Η ουσία, λοιπόν, είναι ότι φτάσαμε το 2024 στα €8,5 δισεκατομμύρια Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. Και θέλουμε ακόμα περισσότερες. Και στα Εμιράτα τρέχουμε και στην Ινδία και στο Ισραήλ και στο Κατάρ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποτε θέλουμε να επενδύσουν οι ξένοι επενδυτές στην υγεία, κάποτε στα πανεπιστήμια, στα καζίνο, στα γκολφ, στις μαρίνες, στους πύργους… Καταφέραμε να είναι όλα στα χέρια τους. Μαζί με τις τράπεζες, τις εταιρείες εξαγοράς κόκκινων δανείων και άρα χιλιάδων εκτάσεων ακινήτων, ξενοδοχεία, αεροδρόμια…

Μέσα σε όλα αυτά, που δεν είναι κουραφέξαλα, είναι γεγονότα που βιώνουμε επί χρόνια, η θρυλική κοινωνία των πολιτών αντιδρά κατά περίσταση. Αλλά όχι επί της ουσίας. Διότι, η ουσία και οι αντιδράσεις μας έπρεπε να εστιάζονται σε αυτά που επηρεάζουν τις ζωές μας και για τα οποία οι κυβερνήσεις με τα μεγαλεπήβολα σχέδια των ξένων επενδύσεων, δεν φρόντισαν παράλληλα να μας προστατεύσουν.

Όταν γέμισε η Κύπρος πανεπιστήμια, ξένες εταιρείες με τεράστιους μισθούς, ξένους εργαζόμενους, έπρεπε να ήταν αναμενόμενη η εκτίναξη των ενοικίων, για παράδειγμα. Αγορά και ζήτηση, σου λέει. Ναι, αλλά όφειλαν οι κυβερνήσεις να διαφυλάξουν την σχέση αγοράς και ζήτησης. Και όχι να επιτρέπουν στη ζήτηση να αφήνει τους Κύπριους πολίτες χωρίς στέγη επειδή είναι αδύνατο να πλησιάσει το ενοίκιο ή την αγορά, που πληρώνουν οι ξένοι. Ή και οι φοιτητές ακόμα, που αναγκαστικά μένουν μακριά από τα οικογενειακά τους σπίτια και ψάχνουν τρόπους να πληρώνουν τα τεράστια ενοίκια με συγκατοίκηση. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει μια νέα οικογένεια που θέλει να στήσει τη ζωή της.

Το πρόβλημα τελικά δεν είναι η προσέλκυση ξένων για να επενδύουν στην Κύπρο, είναι που όλες οι κυβερνήσεις το επιδιώκουν χωρίς πρόνοια για τις κοινωνικές συνέπειες αυτών των πολιτικών. Ούτε καν για τις συνέπειες από τις εκποιήσεις ή τις μεταβιβάσεις ακινήτων στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, κι αυτές ξένων επενδυτών οι μεγαλύτερες, που επίσης επηρεάζουν τα ενοίκια και γενικά την αγορά ακινήτων, εκτός όλων των άλλων κοινωνικών προβλημάτων.

Εμείς, λοιπόν, που τις τελευταίες μέρες ασχολούμαστε με πάθος για την αγορά και την ανάπτυξη στην Τρόζενα, ας έχουμε υπόψη ότι εμείς καλέσαμε -και δώσαμε κίνητρα- όλους αυτούς τους ξένους να έρθουν να ρίξουν τα λεφτά τους στον τόπο μας. Ας είχαμε τουλάχιστον -οι ηγεσίες μας πρωτίστως- το μυαλό να ασκήσουμε τους ελέγχους και τον προγραμματισμό που χρειαζόταν για να μην το κάνουμε Χάνι του Πάντζιαρου.

>> Φωτογραφία από την εκστρατεία του Προέδρου στις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2025. Συνάντηση με εκπροσώπους κορυφαίων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και επενδυτικών ταμείων, στη Νέα Υόρκη.