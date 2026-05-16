Το πρόβλημα δεν είναι η κριτική! Το πρόβλημα είναι η άκρως ανησυχητική κουλτούρα του διαδικτυακού τραμπουκισμού και της τρομοκρατίας που εισέρχεται πλέον στην πολιτική και στον δημόσιο βίο. Ιδιαίτερα από ανθρώπους και άτομα που «έχτισαν» ταυτότητες μέσα από την προβολή ή και υπέρ – προβολή που διαχρονικά τύγχαναν από τα ΜΜΕ.

Σήμερα, βλέπουν παντού εχθρούς και ρίχνουν πέτρες προς όλους. Όσοι διαφωνούν μαζί τους, είναι διεφθαρμένοι, είναι συστημικοί, είναι αναξιόπιστοι.

Τι ειρωνεία όμως! Οι βολεμένοι του συστήματος να δηλώνουν αντισυστημικοί!

Η Δημοκρατία πλέον απειλείται σοβαρά από αυτούς που θέλουν να το παίζουν θεματοφύλακές της.

