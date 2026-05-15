Ένα βίντεο από το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Σι Τζινπίνγκ προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ έχει κατακλύσει τα social media, πυροδοτώντας πλήθος σχολίων για τη σκηνοθεσία και τις «οπτικές ισχύος» στις διπλωματικές συναντήσεις.

Στο βίντεο, οι δύο ηγέτες κατευθύνονται προς τις θέσεις τους πριν από το δείπνο. Την ώρα που ο Τραμπ ετοιμάζεται να καθίσει, παρατηρεί ένα μικρό μαξιλάρι στην καρέκλα του και φαίνεται να ζητά από βοηθό να το απομακρύνει.

Η κίνηση αυτή ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει σειρά θεωριών στο Διαδίκτυο.

Οι θεωρίες για τη διαφορά ύψους Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ και τα «optics»

Χρήστες των social media υποστήριξαν πως το μαξιλάρι είχε τοποθετηθεί ώστε ο Τραμπ να φαίνεται στο ίδιο ύψος με τον Σι Τζινπίνγκ όταν οι δύο άνδρες κάθονταν δίπλα δίπλα, αλλά χωρίς αυτό έδειχνε τελικά κοντύτερος επειδή είχε γείρει μπροστά.

Άλλοι επεσήμαναν ένα ανάλογο σκηνικό και στο τσάι που παρέθεσε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομόλογό του, ο οποίος φαίνεται ότι καθόταν σε χαμηλότερο κάθισμα, με αποτέλεσμα να δείχνει ψηλότερος ο ισχυρός άνδρας του Πεκίνου.

Το θέμα πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις επειδή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο Τραμπ είναι αισθητά ψηλότερος από τον Κινέζο πρόεδρο. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ύψος περίπου 1,90 μ., ενώ ο Σι Τζινπίνγκ υπολογίζεται γύρω σε 1,80 μ.

Παρ’ όλα αυτά, σε αρκετά πλάνα από το δείπνο αλλά και από κοινές εμφανίσεις τους, ο Σι Τζινπίνγκ έδειχνε σχεδόν στο ίδιο ύψος με τον Τραμπ ή και ψηλότερος, γεγονός που τροφοδότησε περαιτέρω συζητήσεις για το πώς στήνονται οι εικόνες στις επίσημες κρατικές εκδηλώσεις.

Τι έγραψαν διεθνή Μέσα

«Όσο πιο πομπώδης είναι μια εκδήλωση τόσο πιο αστείες γίνονται οι μικρές λεπτομέρειες», σχολίασαν διεθνή ΜΜΕ αναφέροντας πως το περιστατικό με το μαξιλάρι έκλεψε την παράσταση από το ίδιο το διπλωματικό σκηνικό.

Και σημείωσαν ότι, ανεξάρτητα από το αν το μαξιλάρι είχε τοποθετηθεί για άνεση ή για λόγους εικόνας, ο Trump «κατάλαβε αμέσως το οπτικό παιχνίδι» και προτίμησε να καθίσει χωρίς αυτό.

Μάλιστα η αμερικανική έκδοση της The Sun περιέγραψε το δείπνο ως «masterclass στο σκηνοθετημένο πρωτόκολλο και τη χλιδή», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στιγμή όπου βοηθός απομακρύνει γρήγορα το μαξιλάρι από την καρέκλα του Τραμπ.

Η σημασία της εικόνας στη διπλωματία

Αναλυτές σημειώνουν ότι οι λεπτομέρειες εικόνας – από τη διάταξη των καθισμάτων μέχρι τις γωνίες λήψης και το ύψος των ηγετών – αποτελούν διαχρονικά σημαντικό κομμάτι της πολιτικής επικοινωνίας και της διπλωματίας.

Ειδικά στην Κίνα, όπου οι κρατικές τελετές χαρακτηρίζονται από αυστηρό έλεγχο της εικόνας και του συμβολισμού, κάθε μικρή λεπτομέρεια μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε αντικείμενο πολιτικής ή διαδικτυακής ανάλυσης.

Παρά το γεγονός ότι το περιστατικό δεν είχε καμία ουσιαστική πολιτική σημασία, το βίντεο συνεχίζει να κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πως στις διεθνείς σχέσεις, ακόμη και μια καρέκλα μπορεί να γίνει θέμα παγκόσμιας συζήτησης.

iefimerida.gr