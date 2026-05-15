Η ηθοποιός Emilia Clarke περιέγραψε τη στιγμή που υπέστη το πρώτο ανεύρυσμα εγκεφάλου, λέγοντας ότι αισθάνθηκε «σαν να έσκασε ένα λάστιχο μέσα στο κεφάλι» της, την περίοδο που συμμετείχε στα γυρίσματα της σειράς Game of Thrones.

Η 39χρονη ηθοποιός, γνωστή για τον ρόλο της ως Daenerys Targaryen στο «Game of Thrones», αποκάλυψε στο podcast «How To Fail» ότι υπέστη δύο ρήξεις ανευρύσματος στα 20 της και βρέθηκε δύο φορές κοντά στον θάνατο. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το 2011, λίγο μετά την επιτυχία της πρώτης σεζόν της σειράς.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι δεν φρόντιζε τον εαυτό της και απέκρυψε την κατάσταση της υγείας της από την παραγωγή του «Game of Thrones», φοβούμενη πως θα την απέλυαν. Παρά το περιστατικό, επέστρεψε στη δουλειά για την προώθηση της σειράς μόλις έναν μήνα αργότερα.

Το ανεύρυσμα στο γυμναστήριο

Την πρώτη φορά που υπέστη ρήξη ανευρύσματος, βρισκόταν στο γυμναστήριο, όταν ένιωσε έναν αφόρητο πόνο στο κεφάλι: «Το προηγούμενο βράδυ είχα έντονο πονοκέφαλο και ένιωθα στρεσαρισμένη. Σκεφτόμουν ότι δεν ήμουν καλά, αλλά το απέδωσα στους συνηθισμένους πονοκεφάλους μου. Στο γυμναστήριο, ενώ κάναμε σανίδα, ένιωσα σαν να έσπασε ένα λάστιχο μέσα στο κεφάλι μου».

Η Κλαρκ άρχισε να κάνει εμετό και συνειδητοποίησε ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε: «Σύρθηκα στην τουαλέτα και συνέχισα να κάνω εμετό με αφόρητο πονοκέφαλο. Τότε κατάλαβα ότι ο εγκέφαλός μου υπέστη βλάβη».

Προσπάθησε να μην χάσει τις αισθήσεις της επαναλαμβάνοντας φράσεις από τη σειρά: «Κούναγα τα δάχτυλά μου και έλεγα όλες τις ατάκες. Επαναλάμβανα “είμαι ηθοποιός”, επειδή μόλις είχα αποκτήσει τη δουλειά των ονείρων μου».

Η συγκλονιστική περιγραφή της

Η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή που έχανε τις αισθήσεις της, μέχρι που κάποιος την εντόπισε και κάλεσε ασθενοφόρο, ειδοποιώντας και τη μητέρα της. Οταν οι γονείς της έφτασαν στο νοσοκομείο, δεν τους αναγνώριζε αρχικά, ενώ οι πόνοι της ήταν αφόρητοι.

Αρχικά, οι γιατροί δυσκολεύτηκαν να διαγνώσουν το πρόβλημα και υπέθεσαν χρήση ουσιών, μέχρι που μια νοσηλεύτρια αναγνώρισε τα συμπτώματα. Μετά το πρώτο ανεύρυσμα, εμφάνισε αφασία και προσωρινά δεν μπορούσε να θυμηθεί το όνομά της.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, επικεντρώθηκε στην επιστροφή της στη δουλειά, κρατώντας το περιστατικό μυστικό από τους εργοδότες της: «Πέρασα δύο εβδομάδες με τον ατζέντη μου προσπαθώντας να μην το μάθει ο HBO μέχρι να μάθουμε αν θα επιζούσα».

Η ηθοποιός ένιωθε ντροπή: «Ντρεπόμουν που συνέβη αυτό και φοβόμουν ότι οι άνθρωποι που με προσέλαβαν θα με θεωρούσαν αδύναμη ή εύθραυστη. Έλεγα συνέχεια “είμαι καλά”».

Η δεύτερη ρήξη ανευρύσματος

Δύο χρόνια αργότερα υπέστη δεύτερη ρήξη ανευρύσματος, καθώς η πρώτη χειρουργική επέμβαση δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αν και είχε διαβεβαιωθεί ότι η διαδικασία θα ήταν απλή, ξύπνησε με έντονο πόνο και ενημερώθηκε ότι χρειάζονταν άμεσα νέα επέμβαση: «Μετράγαμε πριν από την αναισθησία και είχα κακό προαίσθημα. Όταν ξύπνησα, ένιωθα ξανά τον ίδιο πόνο και μου είπαν ότι πρέπει να ανοίξουν το κεφάλι μου ξανά».

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, οι γιατροί ενημέρωναν συνεχώς την οικογένεια για την πιθανή εξέλιξη: «Νομίζουμε ότι θα πεθάνει. Όχι, θα τυφλωθεί. Όχι, θα παραλύσει».

H επιστροφή στη δουλειά

Μετά το δεύτερο ανεύρυσμα, χρειάστηκε να μάθει ξανά να μιλά και να κινείται, ενώ φοβήθηκε ότι δεν θα μπορούσε να συνεχίσει την υποκριτική. Επίσης, εξομολογήθηκε: «Έκλεισα συναισθηματικά και δεν μπορούσα να κοιτάξω κανέναν στα μάτια».

Για μεγάλο διάστημα ζούσε με τον φόβο νέου ανευρύσματος: «Ήμουν πεπεισμένη ότι είχα ξεγελάσει τον θάνατο και ότι αυτός θα ερχόταν να με βρει».

Παρά τις δυσκολίες, επέστρεψε στη δουλειά λίγες εβδομάδες μετά, τονίζοντας ότι η εργασία της ήταν το στήριγμά της: «Χωρίς τη δουλειά μου δεν ξέρω τι θα είχα κάνει».

