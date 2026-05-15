Με σαφές μήνυμα στήριξης προς την κυπριακή ναυτιλία πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2026, στο ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό, η 37η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου.

Τη Συνέλευση προσφώνησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου και ο Πρόεδρος του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Ανδρέας Νεοφύτου, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας στην οικονομία και τη διεθνή παρουσία της Κύπρου.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση αποδίδει υψηλή προτεραιότητα στη ναυτιλιακή βιομηχανία, επισημαίνοντας τη σημαντική ανάπτυξη του τομέα και τη συνεχώς αυξανόμενη συμβολή του στην κυπριακή οικονομία. Παράλληλα, εξέφρασε εκτίμηση για το έργο του Επιμελητηρίου στα 37 χρόνια λειτουργίας του και για τη συμβολή του στην επιτυχία της κυπριακής ναυτιλίας.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε επίσης τη συνεχή πολιτική στήριξη της Κυβέρνησης προς τον κλάδο, μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών και μέτρων που αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναπτυξιακής του δυναμικής.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι η ανθεκτικότητα του ναυτιλιακού τομέα παραμένει ιδιαίτερα αξιέπαινη, παρά τις διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Εκ μέρους των μελών της Βουλής, επαναβεβαίωσε τη δέσμευση του Νομοθετικού Σώματος για συνέχιση της στενής συνεργασίας με το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του τομέα.

Ο Πρόεδρος του ΚΝΕ Ανδρέας Νεοφύτου παρουσίασε τα ισχυρά θεμέλια της ναυτιλιακής βιομηχανίας της Κύπρου και τις σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής της. Όπως ανέφερε, από τις τοπικές πρωτοβουλίες μέχρι τη διεθνή εκπροσώπηση, το Επιμελητήριο συνεχίζει να εργάζεται ώστε η βιομηχανία να παραμένει ανταγωνιστική και ανθεκτική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας, ο Ανδρέας Νεοφύτου υπογράμμισε ότι η συλλογική δράση, η συνεργασία και η καινοτομία αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη συνέχιση της δυναμικής πορείας της κυπριακής ναυτιλίας σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Ιδιαίτερη διάσταση στη φετινή Γενική Συνέλευση έδωσε η ομιλία του Καθηγητή Μάριου Παναγιώτη Ευθυμιόπουλου, Διευθυντή του Strategy International και Αναπληρωτή Καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Ο Δρ Ευθυμιόπουλος παρουσίασε αξιολόγηση των γεωπολιτικών δυνάμεων που διαμορφώνουν σήμερα τη διεθνή ναυτιλία, αναδεικνύοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τη στρατηγική θέση της Κύπρου στον κλάδο.

Οι παρεμβάσεις του ανέδειξαν τις προοπτικές και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της κυπριακής ναυτιλίας, επιβεβαιώνοντας ότι, ακόμη και μέσα σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, ο τομέας διαθέτει τα εφόδια για να συνεχίσει να εξελίσσεται και να ενισχύει τη διεθνή του παρουσία.

Στην εκδήλωση παρέστησαν Υπουργοί, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί και κρατικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, διπλωμάτες, εκπρόσωποι επαγγελματικών οργανώσεων και μέλη του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου.