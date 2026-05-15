Δέκα χρόνια παρουσίας συμπλήρωσε το Allwyn Forward, το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας της Allwyn Hellas που στηρίζει δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή τους, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και στη δημιουργία νέων προοπτικών.

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο παλιό Χρηματιστήριο Αθηνών, το πρόγραμμα υποδέχθηκε 19 νέες επιχειρήσεις, οι οποίες εντάσσονται πλέον στο οικοσύστημά του. Παράλληλα, βραβεύθηκαν εταιρείες και στελέχη που διακρίθηκαν σε προηγούμενους κύκλους του προγράμματος, σε κατηγορίες που συνδέονται με την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την εξαγωγική δραστηριότητα.

Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το Forward κλείνει μία δεκαετία λειτουργίας και αριθμεί πλέον 100 επιχειρήσεις στην «οικογένειά» του. Το πρόγραμμα έχει εξελιχθεί από πρωτοβουλία στήριξης επιχειρήσεων σε ένα ενεργό επιχειρηματικό οικοσύστημα, στο οποίο εταιρείες, στελέχη, μέντορες και συνεργάτες ανταλλάσσουν εμπειρίες, τεχνογνωσία και ευκαιρίες ανάπτυξης.

Οι νέες εταιρείες που εντάσσονται στον φετινό κύκλο καλύπτουν ευρύ φάσμα δυναμικών κλάδων, στους οποίους οι ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Πρόκειται για τις Access Fashion, Alterra, Ask2Travel, Attrativo, Design Pergola, Energiers, Ma Cherie, Mytilos, Nef Nef, Ούζο Πλωμάρι, Petrou Nuts, Rezos Brands, Ροδούλα, Sun of a Beach, Survey Digital Photovoltaics, TLT, Trikalinos Bottarga, Vassaltis Vineyards και Zeo Bakery.

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα αποκτούν πρόσβαση σε δίκτυο ανθρώπων, εργαλείων και τεχνογνωσίας, με στόχο να ξεπεράσουν εμπόδια, να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους και να εξελιχθούν σε ισχυρές εταιρείες που καινοτομούν, εξάγουν και ενισχύουν τη θέση τους στον κλάδο όπου δραστηριοποιούνται.

Στη σημασία του επόμενου βήματος του Allwyn Forward για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas. Όπως σημείωσε, η δεκαετής πορεία του προγράμματος αποδεικνύει ότι η ουσιαστική στήριξη της επιχειρηματικότητας μπορεί να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην αγορά, δημιουργώντας νέες δυνατότητες ανάπτυξης, συνεργασίας και απασχόλησης.

«Μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι πετύχαμε πολλά. Και το πιο σημαντικό είναι πως τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά μας. Θέλουμε να πάμε την ελληνική αγορά ακόμη πιο μπροστά και η επόμενη μέρα να είναι ακόμη πιο δυνατή. Εδώ ακριβώς το πρόγραμμα Forward κάνει τη διαφορά: βοηθά τις επιχειρήσεις να μάθουν, να δοκιμάσουν νέα πράγματα, να συνδεθούν και να περάσουν στην επόμενη μέρα με τρόπο πρακτικό, σύγχρονο και βιώσιμο. Δεν γιορτάζουμε μόνο όσα πετύχαμε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και όλα όσα έρχονται. Είμαστε εδώ για τα επόμενα 10 χρόνια, με στόχο ακόμη καλύτερα αποτελέσματα για όλους», ανέφερε ο Jan Karas.

Ο Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, επισήμανε ότι το Forward έχει εξελιχθεί σε ζωντανό επιχειρηματικό οικοσύστημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Η Allwyn υποστηρίζει έμπρακτα δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δίνοντάς τους εργαλεία για να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν νέες προοπτικές. Προοπτικές που μεταφράζονται σε κάτι εξαιρετικά ουσιαστικό για τη χώρα μας: νέες θέσεις εργασίας. Το Forward δεν είναι πλέον απλώς ένα πρόγραμμα, αλλά ένα ζωντανό επιχειρηματικό οικοσύστημα», ανέφερε.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα που έχουν πετύχει οι επιχειρήσεις του Allwyn Forward. Με τη στήριξη της Allwyn και του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού Endeavor Greece, οι συμμετέχουσες εταιρείες έχουν δημιουργήσει μέχρι σήμερα περισσότερες από 4.000 άμεσες νέες θέσεις εργασίας και 28.000 έμμεσες θέσεις απασχόλησης, ενώ η αύξηση του κύκλου εργασιών τους ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ μέσα στη δεκαετία.

