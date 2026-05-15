Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύεται από χθες βράδυ σε εξαιρετικά κρίσιμα κατάσταση ο 24χρονος εργάτης, ο οποίος παρασύρθηκε από το όχημα 37χρονου Ελληνοκύπριου, ενώ εκτελούσε οδικές εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, παρά τη Σωτήρα, το πρωί της Πέμπτης.

Ο οδηγός, αφού συνελήφθη και ανακρίθηκε, αφέθηκε ακολούθως ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων από την Τροχαία Λεμεσού. Σημειώνεται ότι κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ που του έγινε, ο 37χρονος εντοπίστηκε θετικός σε κοκαΐνη ενώ τα δείγματα στάλθηκαν για εξετάσεις.

Κατά την ανάκρισή του, ο 37χρονος ισχυρίστηκε αρχικά ότι δεν αντιλήφθηκε τις προειδοποιητικές πινακίδες, ενώ κινούνταν στη δεξιά λωρίδα του δρόμου. Σε κάποια στιγμή, επιχείρησε να πάρει ένα μπουκάλι νερό, το οποίο, όπως είπε, είχε πέσει στο πάτωμα του οχήματος, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να τραυματίσει τον 24χρονο εργάτη.

Την ίδια στιγμή, Ελληνοκύπριος συνάδελφος του 24χρονου αντιλήφθηκε το όχημα και προσπάθησε να τον τραβήξει προς το μέρος του, αλλά δεν πρόλαβε, αφού εκείνη τη στιγμή το αυτοκίνητο του 37χρονου χτύπησε τον 24χρονο. Ο νεαρός εργάτης βρισκόταν στην μέση του δρόμου.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 9:40 το πρωί της Πέμπτης, με το όχημα του 37χρονου να ακινητοποιείται πάνω σε μεγάλο φωτεινό αναλάμπον βέλος.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκαν ασθενοφόρα με τα πληρώματα να επιχειρούν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση του νεαρούς εργάτη. Ακολούθως ο 24χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη πολυτραυματισμό και σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα.

Ο 24χρονος εργάτης μεταφέρθηκε χθες βράδυ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, με την κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με τους επί καθήκοντι ιατρούς, να χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.