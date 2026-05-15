Του Andreas Kluth

Ξεχάστε τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή είναι η εκτίμηση που έχει προσωρινά επιλέξει το Πεντάγωνο για το άμεσο κόστος της σύγκρουσης με το Ιράν, εκτίμηση που οι αναλυτές θεωρούν εξαιρετικά χαμηλή. Το πραγματικό κόστος αυτού του πολέμου επιλογής των ΗΠΑ και του Ισραήλ είναι πολύ υψηλότερο. Πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο τις παγκόσμιες οικονομικές και ανθρωπιστικές επιπτώσεις, αλλά και το στρατηγικό κόστος που προκύπτει από άλλα, πιο επείγοντα προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν και τα οποία ίσως πλέον είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν. Ένα παράδειγμα: η Βόρεια Κορέα.

Για δεκαετίες, κατά τις οποίες οι Αμερικανοί πρόεδροι έβαζαν τη δικτατορία αυτή στο ίδιο “σακί” με άλλα προβλήματα της Μέσης Ανατολής, ως μέρος κάποιων ασαφών “Αξόνων του Κακού” και Σία, η Βόρεια Κορέα υπήρξε αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.

Και κάθε φορά που οι ΗΠΑ χρησιμοποιούσαν τη στρατιωτική τους ισχύ εναντίον αυτών των άλλων στόχων – Ιράκ, Αφγανιστάν και τώρα Ιράν – η Πιονγιάνγκ, υπό τη δυναστεία των Κιμ, γινόταν όλο και πιο σίγουρη ότι ο μόνος τρόπος να προλάβει μια αμερικανική επίθεση θα ήταν να αποκτήσει τα δικά της πυρηνικά όπλα – και όχι λίγα, αλλά αρκετά ώστε να συντρίψουν τις αμερικανικές αντιπυραυλικές άμυνες.

Θυμάμαι ακόμα να βλέπω τηλεόραση τον Δεκέμβριο του 2002, όταν το δελτίο που παρακολουθούσα έδειχνε, με χωρισμένη την οθόνη: στο κύριο πλαίσιο τις αμερικανικές προετοιμασίες για την εισβολή στο Ιράκ, ενώ σε ένα μικρότερο πλαίσιο μεταδίδονταν ζωντανές εικόνες από την απέλαση των πυρηνικών επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας από τη Βόρεια Κορέα. Η Πιονγιάνγκ αποχώρησε από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων τον επόμενο μήνα και πραγματοποίησε τη δοκιμή του πρώτου της πυρηνικού όπλου πέντε χρόνια αργότερα.

Σήμερα, μετά από άλλα είκοσι χρόνια αποτυχημένων αμερικανικών προσπαθειών για την “αποπυρηνικοποίηση” της κορεατικής χερσονήσου, ο Κιμ Γιονγκ Ουν διαθέτει ένα οπλοστάσιο που είναι εντυπωσιακό με τον πιο διαβολικό τρόπο. Έχει περίπου 50 πυρηνικές κεφαλές και αρκετό εμπλουτισμένο ουράνιο για να κατασκευάσει άλλες 50. Η Βόρεια Κορέα παράγει επίσης αρκετό υλικό για να συνεχίσει να προσθέτει περίπου 20 κεφαλές το χρόνο επ’ αόριστον. Φαίνεται να στοχεύει να φτάσει τουλάχιστον σε αριθμό τις πυρηνικές δυνάμεις της Γαλλίας ή της Βρετανίας, οι οποίες διαθέτουν πάνω από 200 κεφαλές η καθεμία.

Τα όπλα του Κιμ κυμαίνονται από σχετικά “μικρές” τακτικές πυρηνικές βόμβες (ισοδύναμες, ας πούμε, με την έκρηξη στη Χιροσίμα) που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει σε μάχη εναντίον της Νότιας Κορέας έως τεράστιες θερμοπυρηνικές βόμβες ικανές να καταστρέψουν ολόκληρες αμερικανικές πόλεις. Η Βόρεια Κορέα έχει επίσης αναπτύξει, ή δοκιμάζει, περίπου 20 συστήματα εκτόξευσης, τα οποία περιλαμβάνουν διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους που μπορούν να φτάσουν στις ΗΠΑ και υποβρύχια που μπορούν να επιπλέουν απαρατήρητα και να εκτοξεύσουν την καταστροφική τους δύναμη ακόμη και μετά από μια προληπτική αμερικανική επίθεση στις επίγειες κατασκευές εκτόξευσης της Βόρειας Κορέας.

Γνωρίζοντας ότι η Βόρεια Κορέα είναι στρατιωτικά πολύ αδύναμη για να αναμετρηθεί με τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα με συμβατικά μέσα, ο Κιμ έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό το πυρηνικό οπλοστάσιο είναι αυτό που χρειάζεται για να αποτρέψει τους εχθρούς του, επιτρέποντάς του να επιβάλλει τη δύναμή του στην περιοχή με άλλους τρόπους. Έχει επίσης αλλάξει το στρατιωτικό δόγμα της Βόρειας Κορέας ώστε να επιτρέπει την πρώτη (δηλαδή επιθετική) χρήση πυρηνικών όπλων αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως θέλει.

Αντίθετα, το Ιράν δεν διέθετε πυρηνικά όπλα όταν δέχτηκε επίθεση από τις ΗΠΑ, ούτε τον περασμένο Ιούνιο, ούτε τον φετινό Φεβρουάριο, αλλά ούτε και επιδίωκε ενεργά να κατασκευάσει τέτοια όπλα, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Αυτό επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τις εκτιμήσεις του Κιμ. Η Βόρεια Κορέα, όπως είχε αποφασίσει εδώ και καιρό, δεν θα γίνει Ουκρανία (η οποία τη δεκαετία του 1990 παραιτήθηκε από τα πυρηνικά της όπλα σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρωσία). Ούτε θα γίνει Ιράκ ή Λιβύη, χώρες που κάποτε είχαν δικτάτορες οι οποίοι εγκατέλειψαν τα πυρηνικά τους προγράμματα και αργότερα το πλήρωσαν με τη ζωή τους. Ούτε το καθεστώς του θα γίνει ένα Ιράν. Ό,τι είναι τα Στενά του Ορμούζ για την Τεχεράνη, είναι τα πυρηνικά για την Πιονγιάνγκ.

Ο Κιμ είναι “πιθανώς ευχαριστημένος” καθώς παρακολουθεί την εξέλιξη των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, μου είπε ο Τζόελ Γουίτ. Είναι ένας βετεράνος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που βοήθησε στη διαπραγμάτευση μιας από τις πυρηνικές συμφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Βόρειας Κορέας που αργότερα κατέρρευσε, μια ιστορία στην οποία αναφέρεται σε πρόσφατο βιβλίο του.

Κατ’ αρχάς, το Πεντάγωνο έπρεπε να μεταφέρει στρατεύματα και πυρομαχικά από τη Νότια Κορέα και άλλα μέρη της Ασίας στη Μέση Ανατολή. Αυτά τα πυρομαχικά περιλάμβαναν πολύτιμους αναχαιτιστικούς πυραύλους, όπως τα συστήματα THAAD, τα αποθέματα των οποίων έχουν πλέον εξαντληθεί κατά το ήμισυ. Ακόμη και αν ο πόλεμος με το Ιράν τελειώσει φέτος και η Αμερική ανασυνταχθεί, είναι απίθανο οι ΗΠΑ να αφιερώσουν τόσους πόρους στην υπεράσπιση των συμμάχων τους στην Ανατολική Ασία, όπως υποσχέθηκαν επισήμως μόλις πριν από λίγους μήνες.

Η προσοχή της Ουάσιγκτον αποσπάται σήμερα σε γενικότερο επίπεδο, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν παραγκωνίζει άλλους διπλωματικούς και πολιτικούς στόχους, κάτι που ενδέχεται να φανεί όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα.

Όπως και ο Κιμ, τόσο ο Σι όσο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θεωρούν το αδιέξοδο του Ιράν ως επιβεβαίωση ότι η υπερδύναμη των ΗΠΑ βρίσκεται πλέον σε παρακμή, αφήνοντας ένα κενό εξουσίας στο οποίο μπορούν να επεκταθούν η Ρωσία, η Κίνα και ακόμη και η Βόρεια Κορέα. Ο Κιμ, ο Σι και ο Πούτιν έχουν βέβαια τα δικά τους προβλήματα και βλέπουν ο ένας τον άλλο με καχυποψία. Προς το παρόν, όμως, έχουν αποφασίσει ότι μπορούν να γίνουν ισχυρότεροι αν παραμείνουν ενωμένοι ενάντια στις ΗΠΑ.

Μετά τις αποτυχημένες συνόδους κορυφής με τον Τραμπ το 2018 και το 2019, ο Κιμ έθεσε τέλος στην απομόνωση της χώρας του και καλλιέργησε μια αναδυόμενη Τριπλή Αντάντ με τη Ρωσία και την Κίνα. Υπέγραψε σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας με τη Ρωσία το 2024 και έχει στείλει Βορειοκορεάτες στρατιώτες να πολεμήσουν εναντίον των Ουκρανών (αποκτώντας παράλληλα εμπειρία στον σύγχρονο πόλεμο με drones). Η Μόσχα ανταπέδωσε με εμπόριο και τεχνογνωσία για όλο τον εξοπλισμό που έλαβε, συμπεριλαμβανομένων των ICBM.

Η Κίνα έχει επίσης ενισχύσει το εμπόριό της με τη Βόρεια Κορέα. Και τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία, ως μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με δικαίωμα βέτο, έχουν αρχίσει να προστατεύουν τη Βόρεια Κορέα από την επιβολή των κυρώσεων του ΟΗΕ. Στο παρελθόν, είχαν συνεργαστεί με τις ΗΠΑ στην προσπάθεια για την αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής χερσονήσου. Τώρα αναγνωρίζουν την Πιονγιάνγκ ως μέλος του “πυρηνικού κλαμπ”.

Ο Σι δεν έκρυψε τη συμμαχία αυτή, φιλοξενώντας τόσο τον Πούτιν όσο και τον Κιμ σε μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο Τζουνγκ Πακ, ο οποίος εργάστηκε στη διεύθυνση για την Ανατολική Ασία στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, πιστεύει ότι ο Κιμ “μεταμορφώθηκε από παγκόσμιο παρία σε παγκόσμιο παίκτη”.

Και οι τρεις ηγέτες δεν μπορεί να μην έχουν παρατηρήσει τον φονικά αποτελεσματικό και σχεδόν άνετο τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ “αποκεφαλίζουν” ξένα καθεστώτα, πρώτα με την απαγωγή του δικτάτορα της Βενεζουέλας και στη συνέχεια με τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν και πολλών διοικητών.

Ο Κιμ είναι εμμονικός με τέτοια σενάρια εδώ και χρόνια, μου είπε ο Γουίτ. Οι Ρώσοι διαθέτουν από καιρό συστήματα “dead-hand” που θα μπορούσαν να εξαπολύσουν αντίποινα χτυπήματα εναντίον των ΗΠΑ ακόμη και αφού εξουδετερωθεί η ηγεσία της Μόσχας. Ο Κιμ έχει κάνει κάτι παρόμοιο, αναθέτοντας την εξουσία εκτόξευσης πυρηνικών όπλων σε διάφορα μέρη, ανάλογα με το σενάριο.

Ο απερίσκεπτος πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν φαίνεται, λοιπόν, να έχει επιδεινώσει το πρόβλημα της Βόρειας Κορέας. Ένας δικτάτορας που ήδη αισθανόταν πιο ισχυρός απ’ ό,τι ήταν κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, διαθέτει πλέον μεγαλύτερη διπλωματική επιρροή και στρατιωτική δύναμη, ενώ παράλληλα έχει λόγους να είναι ακόμη πιο παρανοϊκός όσον αφορά στην ενδεχομένως θανατηφόρα απρόβλεπτη συμπεριφορά του ομολόγου του στον Λευκό Οίκο. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι πιο επικίνδυνος από ποτέ. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνονται ανίκανες να κάνουν οτιδήποτε για να το αντιμετωπίσουν.

BloombergOpinion