Περισσότερα από 200 παράνομα μοτοποδήλατα και σκούτερ κατέστρεψε ο δήμος της Νέας Υόρκης, στέλνοντας μήνυμα προς όσους δεν καταχωρούν τα οχήματά τους και τα χρησιμοποιούν συχνά για εγκληματικές ενέργειες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε χώρο στάθμευσης του τμήματος καθαριότητας και αφορούσε μέρος των 5.700 παράνομων μοτοποδηλάτων και σκούτερ που έχουν κατασχεθεί από την αστυνομία της Νέας Υόρκης μόνο μέσα στη φετινή χρονιά, σύμφωνα με τη New York Post.

The NYPD is crushing it when it comes to taking illegal mopeds and scooters off our streets.



So far this year, the NYPD has seized over 5,700 of these dangerous, illegal vehicles — and we are not letting up. pic.twitter.com/AJNnBCGsyq May 13, 2026

Οι κατασχέσεις έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 10% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, λένε οι Αρχές που εξηγούν ότι τα παράνομα μοτοποδήλατα και σκούτερ έχουν καταστεί ζήτημα δημόσιας ασφάλειας σε ολόκληρη την πόλη ενώ συχνά χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη εγκλημάτων.

Πριν από λίγες εβδομάδες, σε μια υπόθεση που συντάραξε την πόλη, οι δύο ύποπτοι για τον θάνατο από αδέσποτη σφαίρα της μόλις 7 μηνών Καόρι Πάτερσον-Μουρ χρησιμοποίησαν ένα παράνομο μοτοποδήλατο. Το ζευγάρι κινήθηκε ανάποδα με ταχύτητα σε μονόδρομο και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα.

Τα μοτοποδήλατα είναι νόμιμα στη Νέα Υόρκη, μόνο αν είναι σωστά καταχωρημένα και ασφαλισμένα. Οι ιδιοκτήτες τους πρέπει επίσης να έχουν άδεια οδήγησης, προϋποθέσεις που πολλοί απλά δεν τηρούν.

Οι κατασχέσεις άρχισαν υπό τον δήμαρχο Έρικ Άνταμς και συνεχίστηκαν από τον νέο δήμαρχο Ζοχράν Μαμντάνι. Πολλές φορές γίνονται και συμπλοκές μέχρι να αποσπάσουν οι Αρχές το όχημα.

protothema.gr