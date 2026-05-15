Την πρώτη επίσημη πολεοδομική άδεια για την κατασκευή του πρώτου αποτεφρωτηρίου στην Κύπρο, εξασφάλισε η Golden Leaves Cyprus Crematorium Limited.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ιστορικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών τελετών αποχαιρετισμού στην Κύπρο, δέκα χρόνια μετά την πρώτη εισαγωγή της σχετικής νομοθεσίας περί αποτέφρωσης στη Δημοκρατία.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η Golden Leaves Cyprus Crematorium Limited ανακοινώνει την εξασφάλιση της επίσημης πολεοδομικής άδειας για την κατασκευή του πρώτου αποτεφρωτηρίου στην Κύπρο.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ιστορικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών τελετών αποχαιρετισμού στην Κύπρο, δέκα χρόνια μετά την πρώτη εισαγωγή της σχετικής νομοθεσίας περί αποτέφρωσης στη Δημοκρατία.

Μετά την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας, η εταιρεία προχωρά πλέον στα επόμενα στάδια ανάπτυξης του έργου, με την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών να αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2026 και την ολοκλήρωση του έργου περίπου εντός 18 μηνών.

Το αποτεφρωτήριο θα ανεγερθεί στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στην Πάφο και θα αποτελέσει την πρώτη πλήρως αδειοδοτημένη μονάδα αποτέφρωσης στην Κυπριακή Δημοκρατία.



Με την έναρξη της λειτουργίας του, η εγκατάσταση θα προσφέρει μία σύγχρονη, αξιοπρεπή και περιβαλλοντικά υπεύθυνη εναλλακτική επιλογή έναντι της παραδοσιακής ταφής για οικογένειες που επιλέγουν την αποτέφρωση. Παράλληλα, το έργο αναμένεται να καλύψει μία διαχρονική ανάγκη τόσο των Κυπρίων πολιτών όσο και της διεθνούς κοινότητας κατοίκων του νησιού, πολλοί από τους οποίους μέχρι σήμερα ήταν αναγκασμένοι να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για υπηρεσίες αποτέφρωσης, αντιμετωπίζοντας σημαντικά έξοδα και περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες. «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που φτάσαμε σε αυτό το σημαντικό ορόσημο και που φέρνουμε μία υπηρεσία που αναμενόταν εδώ και χρόνια στην Κύπρο», δήλωσε η Maureen Watt, Διευθύντρια του Angel Guardians Funeral Home και εκπρόσωπος της GLCC. «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στις οικογένειες μία αξιοπρεπή, σύγχρονη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιλογή, παρέχοντας παράλληλα εγκαταστάσεις που ανταποκρίνονται στα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας, φροντίδας και περιβαλλοντικής διαχείρισης».

Σχετικά με την Golden Leaves Cyprus Crematorium

Η Golden Leaves Cyprus Crematorium Limited αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ της Golden Leaves Ltd, η οποία ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1984 και διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα των υπηρεσιών τελετών και αποτέφρωσης. Η Golden Leaves είναι αδειοδοτημένη και εποπτεύεται από τη Financial Conduct Authority (Firm Reference Number 960923) και προσφέρει προγράμματα τελετών στην Κύπρο για περισσότερα από 30 χρόνια.

Στην κοινοπραξία συμμετέχει επίσης το Angels Guardian Funeral Home, ένα πολυβραβευμένο γραφείο τελετών με έδρα την Πάφο, το οποίο ιδρύθηκε το 2010 και προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε προσιτό κόστος.

Η διεθνής εμπειρία και η επιχειρησιακή τεχνογνωσία των δύο εταιρειών αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη μίας εγκατάστασης που θα λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας, περιβαλλοντικής ευθύνης και ποιοτικής εξυπηρέτησης.

Το νέο αποτεφρωτήριο θα περιλαμβάνει σύγχρονες αίθουσες τελετών, διαμορφωμένους χώρους μνήμης και υπερσύγχρονα συστήματα αποτέφρωσης με προηγμένες τεχνολογίες φιλτραρίσματος και χαμηλών εκπομπών. Η εγκατάσταση θα αξιοποιεί συστήματα συμβατά με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (BAT) και θα λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τα πρότυπα εκπομπών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στη δημιουργία ενός ήρεμου και αξιοπρεπούς περιβάλλοντος που θα καλωσορίζει και θα εξυπηρετεί όλες τις θρησκευτικές και πολιτιστικές κοινότητες.

Πέραν του εκσυγχρονισμού των υποδομών τελετών στην Κύπρο, το έργο αναμένεται να προσφέρει και οικονομικά οφέλη μέσω συνεργασιών με Κύπριους εργολάβους, τεχνίτες, προμηθευτές και επαγγελματίες τόσο κατά τη φάση της κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Η Golden Leaves Cyprus Crematorium Limited παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη μίας εγκατάστασης που θα συνδυάζει τη φροντίδα, τον επαγγελματισμό, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τη μακροπρόθεσμη αξία για τις κοινότητες που θα εξυπηρετεί.