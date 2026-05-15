Ένας γονδολιέρης στη Ιταλία έχει γίνει viral στα social media, όχι για τις βόλτες που προσφέρει στους τουρίστες, αλλά για ένα εντυπωσιακό τακουνάκι που έσωσε μια μπάλα από το νερό του καναλιού — και έκανε παιδιά και τουρίστες να ξεσπάσουν σε πανηγυρισμούς.

Ολα ξεκίνησαν όταν έκανε μία από τις καθημερινές διαδρομές με τη γόνδολά του στα κανάλια της Βενετίας και πέρασε από ένα σημείο που κάποια παιδιά έπαιζαν μπάλα.

Εκείνη τη στιγμή οι πιτσιρικάδες θέλησαν να πετάξουν την μπάλα από τη μία πλευρά του καναλιού στην άλλη προκειμένου να τη δώσουν σε έναν φίλο τους. Όμως δεν υπολόγισαν σωστά. Αυτός που έριξε την μπάλα έβαλε πολλή δύναμη με αποτέλεσμα αυτή να χτυπήσει σε τοίχο και να κατευθυνθεί προς το νερό.

Όμως σαν από μηχανής θεός περνούσε από το κανάλι ο γονδολιέρης μεταφέροντας τουρίστες. Μόλις είδε την μπάλα να κατευθύνεται προς το νερό έκανε μία κίνηση τεχνίτη ποδοσφαιριστή και με ένα τακουνάκι έστειλε την μπάλα στα παιδιά.

Το viral βίντεο με τον γονδολιέρ

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, τα παιδιά από τον απόλυτο πανικό, ότι θα έχαναν την μπάλα στο νερό, ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, όπως και ο γονδολιέρης.

iefimerida.gr