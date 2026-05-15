Καμιά εμπλοκή του Προέδρου της Δημοκρατίας στις βουλευτικές εκλογές υπέρ οποιουδήποτε κόμματος, υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, διαμηνύοντας την ίδια ώρα πως η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεργαστεί με όλα τα κόμματα που θα βρίσκονται στη νέα Βουλή.

Στη Δημοκρατίας δεν υπάρχουν αδιέξοδο τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και «ως κυβέρνηση θα συνεργαστούμε, θα είναι απόλυτα σεβαστό το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, η ετυμηγορία του κυπριακού λαού. Άλλωστε, ύψιστος κριτής είναι ο κυπριακός λαός και το αποτέλεσμα ως εκ τούτου θα είναι σεβαστό».

Κληθείς να σχολιάσει, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Προεδρικό, δηλώσεις του Προέδρου που εξέφραζαν ανησυχία για τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου, μετά τις Βουλευτικές Εκλογές, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι ο Πρόεδρος δεν εξέφρασε ούτε ανησυχία, ούτε προβληματισμό. «Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία για την εκάστοτε εξουσία είναι η στενή, αγαστή συνεργασία εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας», είπε, σημειώνοντας ότι «είναι μέσα από αυτήν τη στενή συνεργασία που έχει καταστεί εφικτή η εφαρμογή πολύ σημαντικών μεταρρυθμίσεων, με τελευταία τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, που εγκαίρως εφαρμόστηκε με τα οφέλη να είναι εμφανή ήδη από την 1/01/2026 σε 200.000 συμπολίτες μας».

Πρόσθεσε ότι αυτό που έχει σημασία είναι «οι συμπολίτες μας, κρίνοντας, αξιολογώντας τις θέσεις, τα επιχειρήματα, τις προτάσεις, τις προγραμματικές θέσεις όλων των πολιτικών δυνάμεων, να επιλέξουν σε αυτή τη γιορτή της δημοκρατίας, με βάση και με κριτήριο το ύψιστο εθνικό μας συμφέρον, το καλό της του κυπριακού λαού».

Περιμένει να μάθει τη νέα σύνθεση

Με τη νέα σύνθεση της κυπριακής Βουλής «ασφαλώς και θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτές τις γέφυρες και διαύλους επικοινωνίας, μαζί με όλες τις πολιτικές δυνάμεις που θα βρίσκονται στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων και ευελπιστούμε αυτή η ένταση που βλέπουμε αυτήν την περίοδο να δώσει πλέον χώρο στη διάθεση για συνεργασία, γιατί είναι απόλυτα κατανοητό ότι αυτό που οι πολίτες αναμένουν και απαιτούν από την πολιτεία, νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική εξουσία είναι αποτελέσματα, τα οποία θα είναι απτά στην καθημερινότητά τους και νομίζω μόνο μέσα από τις συνεργασίες και την προσήλωση στην παραγωγή έργων μπορεί να επιτευχθεί».

Κληθείς, εξάλλου, να σχολιάσει δηλώσεις του αρχηγού της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδία Παναγιώτου, ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρεμβαίνει στις εκλογές, τασσόμενος εναντίον του κόμματός του, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ο Πρόεδρος δεν έχει καμία εμπλοκή στην προεκλογική και δεν κάνει καμία αναφορά σε καμία πολιτική δύναμη.

«Δεν πρόκειται να εμπλακεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι ύψιστος κριτής είναι η κοινωνία και ότι όποια κι αν είναι η ετυμηγορία και η άποψη της κοινωνίας, αυτή δεν μπορεί παρά να είναι σεβαστή και είναι σεβαστή.

Απορρίπτει τα περί εμπλοκής στην υπόθεση «Σάντη»

Η εκτελεστική εξουσία δεν έχει, και δεν θα έπρεπε να έχει, καμία εμπλοκή στην εξέλιξη των ερευνών για την υπόθεση «Σάντη», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς αν θα δοθούν στη δημοσιότητα τα πορίσματα των ερευνών για τη συγκεκριμένη υπόθεση πριν τις εκλογές, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι είναι αρμοδιότητα της Αστυνομίας και της Νομικής Υπηρεσίας το πού βρίσκονται οι έρευνες.

«Εμείς ως εκτελεστική εξουσία, σύμφωνα και με την ανεξαρτησία των θεσμών, δεν έχουμε ούτε κάποια ενημέρωση, ούτε ασφαλώς έχουμε την όποια εμπλοκή στην πορεία ή στην εξέλιξη των ερευνών, ούτε και θα έπρεπε να έχουμε».

Απαραίτητη η σύγκληση διευρυμένης για Κυπριακό

Στις δηλώσεις του ο Εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στο Κυπριακό τονίζοντας πως η σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης είναι απαραίτητη, εξαιτίας και της σύνθεσής της, για την ουσιαστική επίτευξη προόδου και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ερωτηθείς αν αναμένεται κάποια πρωτοβουλία του ΓΓ του ΟΗΕ εντός του καλοκαιριού για διευρυμένη συνάντηση, είπε ότι «εμείς θεωρούμε ότι η σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, ακριβώς λόγω της σύνθεσης της, είναι απαραίτητη, θα είναι ουσιαστική για την επίτευξη προόδου και για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων».

Επανέλαβε ότι «είμαστε πανέτοιμοι ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα να προσέλθουμε σε αυτή την διευρυμένη συνάντηση, ακριβώς γιατί είναι αυτό που επιδιώκουμε από την πρώτη στιγμή: την παράθεση θέσεων, επιχειρημάτων, απόψεων, για να μπορέσει να επαναρχίσει η διαδικασία από το σημείο που είχε διακοπεί».

Εξάλλου, κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του «υπεξ» ότι δεν αναμένεται ενδεχόμενο λύσης και ότι η τ/κ πλευρά δεν θα εγκαταλείψει τη θέση για λύση δύο κρατών, είπε ότι είναι αυτονόητο για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα ότι «δεν μπορεί και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία παρέκκλιση από αυτό που καθορίζει το διεθνές δίκαιο, από λύση του Κυπριακού σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών, αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα το επαναλαμβάνουμε διαρκώς».