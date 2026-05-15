Την είδηση με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον σχεδιασμό της Κυβέρνησης έτσι ώστε να επιστραφεί το πόσο που δανείστηκε το κράτος, σχολίασε με ανάρτηση του ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Σε ανάρτηση του στο X έγραψε, «δανεικά και αγύριστα τα λεφτά του ΤΚΑ. Μετεξεταστέοι ξανά στα Μαθηματικά οι κυβερνώντες.»

Αυτούσια η ανάρτηση του

Δανεικά και αγύριστα τα λεφτά του ΤΚΑ. Μετεξεταστέοι ξανά στα Μαθηματικά οι κυβερνώντες. Η κυβέρνηση ξανάνοιξε σήμερα το θέμα του ΤΚΑ, για το οποίο έχω καταθέσει συγκεκριμένες, κοστολογημένες προτάσεις, θεωρώντας το διαχρονικά πολύ σημαντικό. Μάς λένε λοιπόν οι κυβερνώντες ότι θα σταματήσει το κράτος να δανείζεται από το ΤΚΑ και παράλληλα θα ξεκινήσει την αποπληρωμή του χρέους του, με ένα ποσό γύρω στα 100-120 εκ τον χρόνο. Ας δούμε ξανά τα μαθηματικά της κυβέρνησής μας. Αφού επί του χρέους, που, παρεμπιπτόντως είναι 13,32 δις μέχρι το τέλος του 2025 και όχι 12 δις, υποτίθεται θα πληρώνουμε 4,2% επιτόκιο στο ΤΚΑ (όπως δήλωσε επανειλημμένως ο υπουργός Οικονομικών προκύπτει ότι ο ετήσιος οφειλόμενος τόκος θα είναι περίπου 560εκ. Αν η υποτιθέμενη ετήσια δόση της δήθεν αποπληρωμής είναι 120 εκ, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας, αυτή καλύπτει μόνο το 21.4% των τόκων, με απλήρωτα 440 εκ. τον χρόνο… Άρα, ουδέποτε θα εξοφληθεί ούτε ένα σεντ από το ποσό του δανείου («από τη μάνα» όπως λέμε…) αφού κάθε χρόνο θα αυξάνεται και επιπρόσθετα από το υπόλοιπο των τόκων που δεν αποπληρώνονται. Τις προάλλες, αναφερόμενος στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, επισήμανα ότι αυτή η κυβέρνηση έχει πρόβλημα με τα μαθηματικά της… Και σήμερα επιβεβαιώνομαι απόλυτα…