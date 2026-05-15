Η κατάργηση εκσυγχρονιστικών προνοιών στον νόμο για σκύλους αποτελεί πισωγύρισμα, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Δήμων Κύπρου, εκφράζοντας έντονη απογοήτευση για την τελική διαμόρφωση του τροποποιητικού νόμου του 2026.

Σημειώνει ότι οι μεταγενέστερες παρεμβάσεις μετά την έγκριση του νομοσχεδίου από την Ολομέλεια της Βουλής «ανέτρεψαν την ουσία των συμφωνημένων ρυθμίσεων», με αποτέλεσμα «η πλειονότητα των εκσυγχρονιστικών προνοιών να καταργείται ή να αποδυναμώνεται».

Προσθέτει πως η εξέλιξη αυτή συνιστά «σαφές πισωγύρισμα, καθώς επαναφέρει ένα παρωχημένο πλαίσιο που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες εφαρμογής και ελέγχου της νομοθεσίας».

Η Ένωση Δήμων καλεί τέλος σε «άμεση επανεξέταση των αποφάσεων, ώστε να υιοθετηθεί ένα πραγματικά σύγχρονο, αποτελεσματικό και εφαρμόσιμο νομοθετικό πλαίσιο».

Σε δική της ανακοίνωση, η Κυπριακή Εταιρεία Προστασίας Ζώων (ΚΕΠΖ) χαρακτηρίζει «εγκληματικές» τις τροποποιήσεις στον περί Σκύλων Νόμο, υποστηρίζοντας ότι έγιναν «με γνώμονα κομματικά συμφέροντα».

Η ΚΕΠΖ διοργανώνει εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή το Σάββατο 16 Μαΐου στις 11:00 π.μ., καλώντας πολίτες και ζωόφιλους να στηρίξουν την κινητοποίηση ενάντια στην κακοποίηση και εγκατάλειψη ζώων.

«Ελάτε στην εκδήλωση μαζί με τα σκυλιά σας και το πλακάτ σας. Πρέπει να ακουστεί η φωνή μας όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό», καταλήγει η ανακοίνωση της ΚΕΠΖ.

ΚΥΠΕ