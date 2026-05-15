Με αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να προχωρήσει το Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις, σε περίπτωση που το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο κρίνει αντισυνταγματικό τον νόμο για τις καταχρηστικές ρήτρες, τον οποίο ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, η Ευγενία Μωυσέως, μέλος του Κινήματος, ανέφερε ότι η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ, η οποία ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ως ο «Περί μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεων, τροποποιητικός αριθμός 2 νόμος του 2026», συνάδει με την ευρωπαϊκή Οδηγία 93/13.

Η ίδια εξήγησε ότι ο νόμος για τις καταχρηστικές ρήτρες διασφάλιζε αυτόματη αναστολή της εκποίησης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, σε περίπτωση που δανειολήπτης προσφύγει στο δικαστήριο επικαλούμενος καταχρηστικές ρήτρες. Σύμφωνα με την κ. Μωυσέως, η Κύπρος βρίσκεται σε διαδικασία επί παραβάσει στη βάση της συγκεκριμένης Οδηγίας.

«Αν είναι αντισυνταγματική η ευρωπαϊκή οδηγία έχουμε μεγάλο θέμα. Δεν είναι αλά καρτ οι ευρωπαϊκές οδηγίες», είπε.

Κληθείσα να σχολιάσει την αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας στους νόμους που ψηφίστηκαν για τις εκποιήσεις, η κ. Μωυσέως ανέφερε ότι «δεν περιμέναμε κάτι άλλο», σημειώνοντας πως κάθε ουσιαστική προστασία για τους δανειολήπτες κρίνεται αντισυνταγματική, με επίκληση στις αγορές και στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η Ευγενία Μωυσέως επισήμανε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπέγραψε τις προτάσεις ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ, τις οποίες χαρακτήρισε «καθαρά διαδικαστικές», λέγοντας ότι δεν προστατεύουν ουσιαστικά τον δανειολήπτη ούτε την πρώτη κατοικία.

«Δεν είναι επί της ουσίας η προστασία δανειοληπτών», ανέφερε.

Η κ. Μωυσέως υποστήριξε επίσης ότι η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα όπου πρώτα γίνεται η εκποίηση και στη συνέχεια εκδικάζεται η υπόθεση. Διερωτήθηκε ποιο θα είναι το πρακτικό αποτέλεσμα τυχόν δικαίωσης του δανειολήπτη από το δικαστήριο, εάν η κατοικία του έχει ήδη εκποιηθεί.

«Γίνεται η εκποίηση και ακόμα χρωστά ο κόσμος, δεν διαγράφεται το υπόλοιπο», πρόσθεσε.

Παράλληλα, έκανε αναφορά σε νόμο του 1964, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον «πιο δημοκρατικό νόμο εκποιήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη». Όπως είπε, ο νόμος αυτός προβλέπει ότι, σε περίπτωση εκποίησης κατοικίας, τα χρήματα περνούν στα χέρια του Διευθυντή του Κτηματολογίου, ο οποίος πρώτα εξασφαλίζει στέγη για την οικογένεια και στη συνέχεια, με το υπόλοιπο ποσό, εξοφλείται το δάνειο.

«Αυτόν τον νόμο, που υπάρχει και δεν χρησιμοποιείται, πάνε να “εκσυγχρονίσουν”», είπε.

Η κ. Μωυσέως σημείωσε ότι η κοινωνία δεν πρέπει να αντιμετωπίζει την κατοικία ως αριθμό σε ισολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι η στέγη είναι οικουμενικό δικαίωμα.

Ερωτηθείσα τι αναμένεται από την εκδίκαση στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, είπε ότι, γνωρίζοντας τις καταστάσεις, θεωρεί πως γνωρίζει τι θα συμβεί. Πρόσθεσε ότι το Κίνημα θα έρθει σε επαφή με άλλους φορείς που θα ήθελαν να συμμετάσχουν και θα προχωρήσει με αναφορά στην ΕΕ, εάν ο νόμος κριθεί αντισυνταγματικός.