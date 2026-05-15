Απαράδεκτη χαρακτηρίζει την προσωπική επίθεση που δέχθηκε η δημοσιογράφος Στέλλα Σάββα από την Ειρήνη Χαραλαμπίδου το ΔΗΚΟ.

Σε δήλωσή της, η υποψήφια βουλεύτρια του ΔΗΚΟ στην Πάφο, Νατάσα Ιωάννου, αναφέρει ότι το ΑΛΜΑ οφείλει να απολογηθεί για τη συμπεριφορά της κ. Χαραλαμπίδου και όχι να την συγκαλύψει.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Ως Δημοκρατικό Κόμμα θεωρούμε απαράδεκτη την επίθεση της υποψήφιας του ΑΛΜΑ Ειρήνης Χαραλαμπίδου, με προσβλητικά και υποτιμητικά σχόλια, εναντίον της δημοσιογράφου Στέλλας Σάββα.

Το ΑΛΜΑ οφείλει να απολογηθεί για τη συμπεριφορά της κας Χαραλαμπίδου και όχι να την συγκαλύψει.

Υπενθυμίζεται πως η κα Χαραλαμπίδου αρνήθηκε να προσέλθει σε συμφωνημένη συζήτηση για να μας πει τις θέσεις της στο Κυπριακό, προφανώς επειδή το ΑΛΜΑ δεν θέλει ν’ ακούσει ο κόσμος αυτές τις θέσεις.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται πως στη συγκεκριμένη συζήτηση ο κ. Μιχαηλίδης μίλησε για 38 λεπτά ενώ ο κ. Παπαδόπουλος μόνο 20.

Ο ρόλος των δημοσιογράφων πρέπει να γίνεται σεβαστός από όλους.

Οι δημοσιογράφοι έχουν καθήκον να θέτουν δύσκολες ερωτήσεις σε όλους όσοι επιδιώκουν να εκλεγούν σε δημόσια αξιώματα.

Το ΔΗΚΟ στηρίζει τη δημοσιογράφο Στέλλα Σάββα και, ευρύτερα, κάθε δημοσιογράφο που κάνει τη δουλειά του με επαγγελματισμό και ανεξαρτησία.