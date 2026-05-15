Με αιχμηρό δημοσίευμα, η τουρκική εφημερίδα Milliyet κατηγορεί την Ελλάδα ότι επιχειρεί να οικειοποιηθεί το ζεϊμπέκικο, με αφορμή εκδήλωση που διοργανώνεται στη χώρα μας.

Ειδικότερα, σύμφωνα όσα έχουν γίνει γνωστά, εκατοντάδες χορευτές αναμένεται να συμμετάσχουν στις 14 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, σε μια προσπάθεια κατάρριψης του παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Η διοργάνωση γίνεται από την Alzheimer Hellas και τον Σύλλογο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών.

Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο, η εκδήλωση, άνοιξε ξανά τη συζήτηση περί «αντιγραφής» στοιχείων της τουρκικής παράδοσης.

Η Milliyet αναφέρει ότι ο χορός zeybek έχει τουρκικές ρίζες και ότι στην Ελλάδα παρουσιάζεται με διαφορετική ονομασία.

Παρά τον κοινωνικό χαρακτήρα της εκδήλωσης, το τουρκικό δημοσίευμα επέλεξε να μιλήσει για ακόμα μία φορά περί «ελληνικής οικειοποίησης» στοιχείων της τουρκικής κουλτούρας. Το δημοσίευμα παραθέτει, επίσης, σχόλια από τα social media στην Τουρκία, τα οποία μεταξύ άλλον λένε πως «η Ελλάδα αυτή τη φορά έβαλε στο μάτι και το ζεϊμπέκικο».

