Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την Πέμπτη δύο τροποποιήσεις στον περί σκύλων νόμο, μέσω δύο ξεχωριστών ψηφοφοριών. Οι αλλαγές ψηφίστηκαν έπειτα από έντονη συζήτηση μεταξύ των βουλευτών, με επίκεντρο ζητήματα εφαρμοσιμότητας της νομοθεσίας και προστασίας των ζώων.

Συγκεκριμένα, η πρόταση νόμου των Βουλευτών Λίνου Παπαγιάννη του ΕΛΑΜ και Χρίστου Ορφανίδη του ΔΗΚΟ εγκρίθηκε με 24 ψήφους υπέρ, 19 κατά και 3 αποχές, ενώ η πρόταση των Βουλευτών Γιώργου Λουκαΐδη του ΑΚΕΛ και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου του Κινήματος Οικολόγων εγκρίθηκε επίσης με 29 ψήφους υπέρ, 11 κατά και μια αποχή.

Κατά τη συζήτηση, ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Παπαγιάννης, ανέφερε ότι η πρότασή του αποσκοπεί στην τροποποίηση και κατάργηση προβληματικών προνοιών του νόμου που είχε πρόσφατα ψηφιστεί, διατηρώντας, ωστόσο, βασικές ρυθμίσεις όπως αυτές για τους σκύλους βοήθειας και την απαγόρευση της ευθανασίας. Όπως υποστήριξε, η νομοθεσία που ψηφίστηκε δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και θα επιβαρύνει τους συνεπείς πολίτες, ενώ σημείωσε ότι, παρά την αυστηροποίηση των ποινών, δεν αντιμετωπίζονται ουσιαστικά τα προβλήματα ευημερίας των ζώων.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, ανέφερε ότι οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στη δημιουργία νόμων που να μπορούν να εφαρμοστούν, υποστηρίζοντας ότι η υφιστάμενη νομοθεσία «δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ποτέ». Όπως είπε, η πρόταση του ΑΚΕΛ δεν καταργεί τον πυρήνα της νομοθεσίας, αλλά διατηρεί σημαντικές πρόνοιες όπως η απαγόρευση της ευθανασίας και η υποχρεωτική τοποθέτηση μικροτσίπ. Παράλληλα, σημείωσε ότι εισάγεται πρόνοια κινήτρων για τους κυνηγούς, όπως η εγγραφή μέχρι τεσσάρων σκύλων χωρίς επιπλέον τέλος, τονίζοντας ότι οι κυνηγοί δεν αποτελούν το βασικό πρόβλημα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, δήλωσε ότι το κόμμα του στηρίζει την πρόταση Παπαγιάννη και Ορφανίδη, καθώς, όπως είπε, απαντά σε ανησυχίες οργανώσεων και κυνηγών και περιλαμβάνει εξαιρέσεις που κρίνονται αναγκαίες. Υποστήριξε ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορεί να εφαρμοστεί όπως είναι σήμερα, εκφράζοντας επιφυλάξεις ότι η πρόταση του ΑΚΕΛ ενδεχομένως να μην έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ο Βουλευτής των Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφωνίες επί της αρχής, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι η αδυναμία της Πολιτείας να εφαρμόσει τη νομοθεσία. Κατηγόρησε την Κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές για αδράνεια, σημειώνοντας ότι έχουν αφεθεί σημαντικά ζητήματα, όπως η πώληση σκύλων, χωρίς έλεγχο, ενώ ανέφερε ότι οι φιλοζωικές οργανώσεις και οι εθελοντές έχουν εξαντληθεί από την κατάσταση με τα αδέσποτα.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, έκανε λόγο για διαχρονική αδράνεια της Κυβέρνησης στη δημιουργία υποδομών, όπως είναι τα καταφύγια, επισημαίνοντας ότι οι τοπικές αρχές δυσκολεύονται να εφαρμόσουν τη νομοθεσία. Όπως ανέφερε, η πρόταση που κατέθεσε με τον κ. Θεοπέμπτου περιλαμβάνει στοχευμένες διορθώσεις, έπειτα και από συνεννόηση με κυνηγούς, με βασικότερη αυτήν που αφορά το ετήσιο τέλος αδειοδότησης των σκύλων.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, υπενθύμισε ότι το κόμμα της είχε ζητήσει αναβολή της συζήτησης ήδη από τις 26 Μαρτίου, προειδοποιώντας για προβλήματα στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Όπως είπε, η υφιστάμενη ρύθμιση δημιουργεί ζητήματα στο νόμιμο κυνήγι και καθιστά τους κυνηγούς εκτεθειμένους, προσθέτοντας ότι η πρόταση που στηρίζει αποκαθιστά τη σωστή λειτουργία του τομέα και ενδεχομένως να πιέσει τις τοπικές αρχές να δημιουργήσουν καταφύγια. Ανέφερε ότι χωρίς επαρκή προετοιμασία η εφαρμογή της νομοθεσίας μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε θανάτωση αδέσποτων ζώων, τονίζοντας την ανάγκη στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Μαρίνα Νικολάου, υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο δεν μπορούσε να λάβει αναβολή, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε καθυστέρηση και πιθανή συνέχιση πρακτικών θανάτωσης υγιών σκύλων. Όπως ανέφερε, έπειτα από προσπάθειες στην Επιτροπή αφαιρέθηκε σχετική πρόνοια, την οποία χαρακτήρισε αναχρονιστική, ασκώντας παράλληλα κριτική σε συναδέλφους της για υποκριτική στάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΚΥΠΕ