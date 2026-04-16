Ένα εντυπωσιακό ανθρωποειδές ρομπότ ύψους 2,19 μέτρων, που βασίζεται εξ ολοκλήρου στην τεχνητή νοημοσύνη, έκλεψε τις εντυπώσεις στο παρκέ, με την Toyota να παρουσιάζει το νέο μοντέλο της που ξεχωρίζει για την ακρίβεια και την ομαλότητα των κινήσεών του.

Πρόκειται για το «CUE7», ένα ανθρωποειδές ρομπότ που εντυπωσίασε με το «καλημέρα» με την ακρίβεια, τη σταθερότητα και την ομαλότητα των κινήσεών του. Το νέο μοντέλο παρουσιάστηκε σε δοκιμαστική επίδειξη στην Toyota Arena Tokyo στην Ιαπωνία και θα κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο ημίχρονο αγώνα της B.League, αναδεικνύοντας την πρόοδο της ρομποτικής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Toyota παρουσίασε σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις του project CUE, αφού το «CUE7» εμφανίζει πιο φυσική κίνηση, καλύτερο χειρισμό της μπάλας και αυξημένη ευστοχία στα σουτ.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας ανθρωποειδών ρομπότ της εταιρείας, Tomohiro Nomi, σημείωσε ότι η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών AI επέτρεψε τον πλήρη επανασχεδιασμό του συστήματος, ξεπερνώντας περιορισμούς προηγούμενων μοντέλων και ανοίγοντας τον δρόμο για νέες εφαρμογές της ρομποτικής.

Όπως είπε, η εκπαίδευση βασίζεται σε προσομοιώσεις φυσικής, όπου εκατοντάδες ή και χιλιάδες εικονικά μοντέλα «μαθαίνουν» κινήσεις, συμπυκνώνοντας περίπου έναν χρόνο ανθρώπινης εκμάθησης σε μόλις ένα λεπτό. «Με αυτή την τεχνολογία, το CUE μπορεί πλέον να εκτελεί σύνθετες κινήσεις που δεν ήταν εφικτές στο παρελθόν», ανέφερε.

