«Η προτεραιότητα περί απειλής είναι σαφής», υποστήριξε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν αναφερόμενος στη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, ισχυριζόμενος ότι οι μουσουλμανικές χώρες της περιοχής βρίσκονται σε σοβαρή ανησυχία. Ωστόσο, ο Χακάν Φιντάν είπε πως η αντίδραση της Τουρκίας «ήταν ακόμα και λίγη», λόγω της διαπραγματευτικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με την Ελλάδα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις στο Διπλωματικό Φόρουμ Αττάλειας, ο Τούρκος Υπουργός, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στις σχέσεις Ισραήλ και Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε ότι «εμείς δεν είμαστε σαν το Ισραήλ. Δηλαδή, το Ισραήλ που είπατε, συναντήθηκε, γνωρίζετε, με την Ελλάδα και την ε.κ διοίκηση νότιας Κύπρου και δημιούργησαν μια στρατιωτική συμμαχία εναντίον των μουσουλμανικών χωρών της περιοχής. Εμείς δεν κάνουμε αυτό που κάνουν εκείνοι».

Σε ερώτηση γιατί η Τουρκία δημιουργεί την εντύπωση της περικύκλωσης στην αν. Μεσόγειο από Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ τη στιγμή που και η Τουρκία έχει πολλές συνεργασίες, ο Χακάν Φιντάν απάντησε «ναι, έχουμε συνεργασία με τις χώρες της περιοχής, αλλά αυτή τη στιγμή, έχουμε μια στρατιωτική συμμαχία, το ΝΑΤΟ, όπως γνωρίζετε».

«Η Ελλάδα είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ. Τώρα, στην περιοχή – το λέω επειδή το ρωτήσατε – το Ισραήλ, η Ελλάδα και η ε/κ διοίκηση της Κύπρου, συγκεντρώνονται και συγκροτούν μια στρατιωτική συμμαχία, σχηματίζουν συγκεκριμένες δυνάμεις, η προτεραιότητα περί απειλής είναι σαφής» είπε, υποστηρίζοντας πως τόσο στην Τουρκία, όσο και σε άλλες χώρες «κανείς δεν μπορεί να περιμένει ότι αυτό θα δημιουργήσει μια διαφορετική εντύπωση».

«Λοιπόν, δεν μας δόθηκε καμία εγγύηση ή δήλωση, ούτε πριν ούτε μετά, σχετικά με το αντίθετο. Κανείς δεν μας είπε, ενώ σχηματίζονταν αυτές οι συμμαχίες, ότι δεν το κάνουν εναντίον μας», ισχυρίστηκε.

«Αντίθετα μάλιστα, κατά τη διάρκεια της τελετής δημιουργίας αυτής της συμμαχίας, ενώ οι ηγέτες ήταν δίπλα-δίπλα, υπάρχουν δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ στον χώρο όπου βρίσκονταν τόσο ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας όσο και ο Πρόεδρος του ε/κ τμήματος που περιγράφουν το πνεύμα αυτής της συμμαχίας, το λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε» συνέχισε, αναφερόμενος στους ηγέτες Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου.

Ο Χακάν Φιντάν πρόσθεσε ότι «η αντίδραση που επιδείξαμε ήταν ακόμα και λίγη, λόγω της διαπραγματευτικής διαδικασίας που διεξάγουμε με την Ελλάδα. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν θέλαμε ποτέ να διαταράξουμε αυτό το πνεύμα συνεργασίας. Αλλά τα λόγια του Πρωθυπουργού του Ισραήλ σε εκείνη τη συνάντηση είναι γνωστά. Υπάρχουν συγκεκριμένες στρατιωτικές δομές. Υπάρχουν στρατιωτικές συνεργασίες. Λοιπόν, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό».

Όπως υποστήριξε «η Ελλάδα μπορεί να το παρουσιάζει διαφορετικά, να το αποκρύπτει. Η ίδια είναι ήδη χώρα του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, το να εισέρχεται σε τέτοιου είδους στρατιωτική συνεργασία με άλλες χώρες… Στην Ευρώπη, εκτός από την Ελλάδα, δεν υπάρχει κανένας άλλος που να έχει υπογράψει τέτοιου είδους στρατιωτική συνεργασία ή συμφωνία κοινών δυνάμεων».

«Eπομένως αυτό αποτελεί πηγή ανησυχίας όχι μόνο για εμάς, κοιτάξτε, αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο της Τουρκίας. Δεν το λένε, αλλά όλες οι μουσουλμανικές χώρες της περιοχής βρίσκονται σε σοβαρή ανησυχία και θέτουν ερωτήματα. Επίσης, με βάση την κατακτητική και επεκτατική πολιτική του Ισραήλ στην περιοχή τον τελευταίο καιρό, ενώ υπάρχει μια τέτοια εικόνα, το να λέμε ότι η Τουρκία δημιουργεί άσκοπα ανησυχίες εδώ, δεν είναι σωστό. Υπάρχουν πραγματικότητες, υπάρχουν αλήθειες. Οι άνθρωποι ανησυχούν, οι χώρες της περιοχής», ισχυρίστηκε.

Ο Χακάν Φιντάν πρόσθεσε ότι «η Τουρκία είναι σε θέση να προστατεύσει τον εαυτό της, αλλά υπάρχουν χώρες στην περιοχή που είναι πιο αδύναμες και βλέπουν αυτή τη στρατιωτική συμμαχία με ανησυχία. Ας το πω και αυτό».

ΚΥΠΕ